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Спорт

Первая игра на «Ролан Гаррос»: Хачанов встречается с Летьеном. LIVE

Теннис. Открытый чемпионат Франции — 2023. 1-й круг. Хачанов — Летьен. ОНЛАЙН

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters
Россиянин Карен Хачанов стартует на турнире «Ролан Гаррос — 2023» матчем против француза Константа Летьена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
12:41

40:30. Снова хорошая подача проходит.

12:40

30:30. Отличная подача, срыв приема.

12:40

15:30. Немного не хватило Карену для хорошего ответного удара.

12:39

0:30. Шикарный укороченный от Карена.

12:38

0:15. С двойной ошибки начинает Летьен.

12:38

Второй гейм под ноль берет Хачанов и сравнивает счет в первом сете. 3:3.

12:37

40:0. Отличная подача.

12:37

30:0. Подача помогает.

12:36

15:0. По линии играет Летьен, но немного не попадает.

12:33

Ух! Под ноль берет Хачанов чужую подачу и делает обратный брейк. 3:2 в первом сете.

12:32

0:40. Интересная у нас ситуация по первому сету складывается. Тройной брейк-пойнт теперь у Хачанова.

12:32

0:30. В сетку пробивает Летьен.

12:32

0:15. Шикарный прием навылет.

12:30

Под ноль забирает гейм на чужой подаче Летьен, делая первый брейк в матче. Как-то много ошибок у Карена. 3:1 в первом сете.

12:30

0:40. Своими ошибками Карен дарит сопернику три брейк-поинта.

12:29

0:30. Ошибается по линии Карен в попытке перевести.

12:28

0:15. Неплохие кроссы у Летьена, и Хачанов отвечает куда-то во французское ясное небо.

12:27

Забирает гейм на своей подаче французский теннисит. 2:1 в первом сете.

12:26

40:30. Отвечаем смэшем на свечу Хачанова Летьен.

12:25

30:30. А теперь уже в сетку играет Карен. Пока многовато брака.

12:24

15:30. Сетка играет сейчас за Карена.

12:23

15:15. А вот теперь прием навылет, отличный просто.

12:23

15:0. Не лучший прием от Карена.

12:22

С трудом, с нервами Карен забирает гейм на своей подаче. 1:1 в первом сете.

12:21

Больше. Разводит Карен мяч и соперника по разным сторонам.

12:20

Ровно. Какие же хорошие укороченные сейчас исполняет Летьен.

12:20

Больше. Теперь ошибка по длине корта у француза.

12:19

40:40. По линии неплохо переводит француз, и ошибается Карен, срывая удар в сетку.

12:19

40:30. По длине ошибся Карен.

12:18

40:15. Прекрасно Карен реагирует на атаку соперника у сетки.

12:17

30:15. Шикарный ответ от француза на укороченный, сам делает дроп-шот, и Хачанов оказывается не готов.

12:17

30:0. Прекрасно переигрывает Карен соперника, играя четко по линии.

12:16

15:0. Шикарный укороченный от Хачанова, а Летьен падает на корт. Но вроде без повреждений.

12:14

Карен срывает прием в сетку, и первый гейм остается за французским теннисистом. 1:0 в первом сете.

12:13

40:15. В перестрелке по задней линии ошибается Хачанов. Пока вкатываются теннисисты в матч.

12:13

30:15. Добегает Карен до укороченного, но отвечает в сетку.

12:12

15:15. По линии ошибается француз.

12:12

15:0. Нет приема.

12:12

Матч стартовал, поехали! Летьен на подаче.

12:05

Теннисисты на корте, светит яркое солнышко, и сейчас начнется разминка.

12:00

На пять минут пока сдвинуто начало матча, но это обычный момент, редко когда теннисные матчи начинаются четко вовремя.

11:55

Интересно, что это первая очная встреча теннисистов. Хачанов сейчас занимает 11-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и может попасть в топ-10 в том случае, если удачно выступит на турнире. Летьен находится на 70-й позиции, а в феврале нынешнего года был в топ-50.

11:50

Матч поставлен первым запуском и должен начаться примерно в 12:00 по московскому времени. Сильных сдвигов быть не должно по времени.

11:45

Доброе утро, любители тенниса! Россиянин Карен Хачанов стартует на турнире «Ролан Гаррос — 2023» матчем против француза Константа Летьена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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