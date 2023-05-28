Первая игра на «Ролан Гаррос»: Хачанов встречается с Летьеном. LIVE

0:40. Интересная у нас ситуация по первому сету складывается. Тройной брейк-пойнт теперь у Хачанова.
Под ноль забирает гейм на чужой подаче Летьен, делая первый брейк в матче. Как-то много ошибок у Карена. 3:1 в первом сете.
30:15. Шикарный ответ от француза на укороченный, сам делает дроп-шот, и Хачанов оказывается не готов.
Карен срывает прием в сетку, и первый гейм остается за французским теннисистом. 1:0 в первом сете.
На пять минут пока сдвинуто начало матча, но это обычный момент, редко когда теннисные матчи начинаются четко вовремя.
Интересно, что это первая очная встреча теннисистов. Хачанов сейчас занимает 11-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и может попасть в топ-10 в том случае, если удачно выступит на турнире. Летьен находится на 70-й позиции, а в феврале нынешнего года был в топ-50.
Матч поставлен первым запуском и должен начаться примерно в 12:00 по московскому времени. Сильных сдвигов быть не должно по времени.