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Ученица Плющенко против бывшей воспитанницы Тутберидзе. Жилина сражается с Рубцовой. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. «Московские звезды». Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

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Вероника Жилина

Вероника Жилина

РИА Новости
На четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды» девушки соревнуются в короткой программе. Фаворитами являются подопечная Евгения Плющенко Вероника Жилина и бывшая ученица Этери Тутберидзе Любовь Рубцова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:56

Неудачное начало у фигуристки, срывает она каскад — неудачно приземляется с тройного лутца, и не может прикрепить к нему второй элемент. Зато прекрасным выходит сольный двойной аксель и вращения оценены на четвертый уровень. С тройным риттбергером не возникает проблем, и в целом хорошо справляется со своей программой фигуристка, есть небольшие помарки — в том числе и на дорожке шагов, но весьма цепляюще смотрится выступление.

17:53

Карина Корнюшина покажет свое выступление.

17:53

Кольцова набирает за свой прокат 53,75 балла.

17:51

Двойной аксель в начале программы выходит чистым, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит не особо удачным, чуть повело спортсменку после первого прыжка, а после второго пришлось ногу подставлять и как бы перешагивать по льду. Зато дорожки шагов и вращения выходят отличными, не все на самый высокий уровень, но хорошо владеет коньком фигуристка, хорошая пластичность у нее. Тройной риттбергер ставит Кольцова уже под самый конец программы, и он выходит отличным.

17:47

На лед выходит Екатерина Кольцова.

17:47

56,80 балла — именно столько набирает Барахтина за свой прокат.

17:45

С сольного тройного риттбергера начинает фигуристка, и получается у нее весьма достойно, как и аксель в два оборота. Вращения у Барахтиной тоже выполнены прекрасно, на четвертый уровень. Очень хорошо спортсменка чувствует музыку. А вот на каскаде происходит досадная ошибка — с лутцем она справляется, а вот с тулупа в три оборота падает. Достаточно интересная программа и достаточно неплохо с ней справляется спортсменка, оттого и жаль за эту досадную ошибку на каскаде.

17:42

Со своей короткой программой выходит Виктория Барахтина.

17:42

Судьи оценивают прокат Лебедевой в 62,37 балла.

17:40

12-летняя фигуристка начинает очень зажигательно. Первым прыжковым элементом она исполняет двойной аксель и делает это весьма чисто, тройной риттбергер тоже выходит весьма здоровским. Каскад тройной лутц + тройной тулуп Лебедева прыгает с руками наверх, и хорошо у нее получается. Немного угловатой выглядит хореография, но в общем и целом со всеми заявленными элементами фигуристка справляется очень достойно.

17:37

Милана Лебедева выходит на лед.

17:37

За свой прокат Мариничева набирает 50,83 балла.

17:35

Начинает Мариничева с каскада тройной лутц + тройной тулуп, не самое уверенное исполнение, небольшие недокруты на прыжках зафиксированы, но в целом справилась. Сольный тройной риттбергер вышел отличным, как и вращения, получившие четвертый уровень. Завершает прыжковую программу фигуристка чистым двойным акселем, а следом вновь показывает весьма интересные вращения — тоже четвертый уровень. Очень интересно смотрится ее программа, да и сама Мариничева на льду смотрится весьма уверенно.

17:32

Арина Мариничева открывает соревнования.

17:31

Первая разминочная группа уже на льду, а весь состав участниц выглядит так:

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17:30

В рамках четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды» юниорки соревнуются в короткой программе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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