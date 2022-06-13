Начать с победы: Рублев играет с Басилашвили в Галле. LIVE

Просто блестящий розыгрыш после второй подачи соперника провел Рублев! Вытянул все в обороне, смог переводом обострить сам, и в итоге Басилашвили ответил в сетку — 4:5, не смог грузин подать на сет, а Рублев сделал обратный брейк!
Затяжной обмен ударами, в котором Рублев заставил оппонента ошибиться. Трос и аут. Меньше, брейк-пойнт номер три!
Рублев ввязывается в розыгрыш, и Басилашвили в нем не попадает по длине — меньше, брейк-пойнт!
Мощная вторая подача, но Рублев цепляет. Однако в мощном розыгрыше не справляется с атакой соперника — 40:30, сет-пойнт у Басилашвили!
Классным приемом начинает чужую подачу Басилашвили, но Андрей затем отыгрывается с подачи — 15:15.
Атакует и забивает с бэкхенда вторым ударом с хафкорта после приема россиянина Басилашвили — 40:30.
Рублев сразу оказывается в обороне, и Басилашвили выжимает ошибку у соперника — 2:4, теперь с брейком повел грузин.
Теннисисты вышли на корт и начали разминку, а по итогам жеребьевки с подачи начнет Басилашвили.