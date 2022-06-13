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Спорт

Начать с победы: Рублев играет с Басилашвили в Галле. LIVE

Теннис. ATP-500. Галле. Андрей Рублев (Россия) — Николоз Басилашвили (Грузия). ОНЛАЙН

В первом круге турнира ATP-500, который проходит в Галле, российский теннисист Андрей Рублев сражается с представителем Грузии Николозом Басилашвили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:50

Нет приема у Николоза — 15:0.

15:48

Просто блестящий розыгрыш после второй подачи соперника провел Рублев! Вытянул все в обороне, смог переводом обострить сам, и в итоге Басилашвили ответил в сетку — 4:5, не смог грузин подать на сет, а Рублев сделал обратный брейк!

15:47

Затяжной обмен ударами, в котором Рублев заставил оппонента ошибиться. Трос и аут. Меньше, брейк-пойнт номер три!

15:46

Опять не было первой подачи, а в розыгрыше после второй Николоз попал в самую линию — ровно.

15:45

Аут у Басилашвили в диагональном переводе после приема россиянина — меньше, еще брейк-пойнт!

15:45

Отыгрывается мощнейшей подачей Николоз — ровно.

15:44

Рублев ввязывается в розыгрыш, и Басилашвили в нем не попадает по длине — меньше, брейк-пойнт!

15:43

Нет первой подачи. Вторую мощно опять подает Николоз и ошибается — 40:40.

15:43

Мощная вторая подача, но Рублев цепляет. Однако в мощном розыгрыше не справляется с атакой соперника — 40:30, сет-пойнт у Басилашвили!

15:42

Ошибается грузин под давлением Рублева — 30:30.

15:42

В сетку играет Николоз после приема Рублевым второй подачи — 30:15.

15:41

Пытался со второго мяча зацепиться Рублев, но не вышло — 30:0.

15:41

Отличная подача — 15:0.

15:40

Забирает подачей гейм россиянин — 3:5, сейчас Басилашвили будет подавать на сет!

15:40

Еще одна классная подача Рублева, а затем и хороший розыгрыш в его исполнении — 40:15.

15:39

Классным приемом начинает чужую подачу Басилашвили, но Андрей затем отыгрывается с подачи — 15:15.

15:37

Обороняется, но не справляется в защите Андрей — 2:5.

15:36

Атакует и забивает с бэкхенда вторым ударом с хафкорта после приема россиянина Басилашвили — 40:30.

15:36

Нет приема — 30:30.

15:36

Двойная ошибка — 15:30.

15:35

Отменная подача — 15:15.

15:35

Классный прием — 0:15.

15:34

Рублев сразу оказывается в обороне, и Басилашвили выжимает ошибку у соперника — 2:4, теперь с брейком повел грузин.

15:34

Аут у Рублева в коротком розыгрыше — меньше, брейк-пойнт.

15:33

Блестящая подача — 40:40.

15:33

Брейк-пойнт зарабатывает Николоз — 30:40.

15:32

Отыгрывается россиянин — 30:30.

15:31

Басилашвили здорово начинает на подаче Рублева — 0:30.

15:29

Очень легко под ноль забирает гейм — 2:3.

15:28

Не оставляет подачами шансов сопернику Николоз — 40:0.

15:28

Отменная подача грузина — 15:0.

15:27

И ошибкой Рублева в розыгрыше заканчивается гейм — 2:2, обратный брейк Басилашвили!

15:27

Прием на вылет — 30:40, брейк-пойнт.

15:26

Басилашвили оказывается точнее в коротком розыгрыше после агрессивного приема — 30:30.

15:26

Ошибается Андрей — 30:15.

15:26

Рублев свой гейм начинает мощно — 30:0.

15:24

Два очка подряд с подач — 2:1.

15:23

Отыгрывается россиянин — 30:30.

15:23

Включается Басилашвили и берет два розыгрыша подряд — 30:15.

15:22

Отличный прием россиянина — 0:15.

15:22

Закрывает гейм Андрей — 2:0.

15:21

Два очка подряд подачами берет Рублев — 40:30.

15:21

Еще один мяч за Николозом — 15:30.

15:20

Ошибается грузин — 15:15.

15:20

Басилашвили хорошо принял — 0:15.

15:19

И Андрей его реализовывает — 1:0, с брейком повел россиянин.

15:18

И еще мяч за Николозом — 30:40, остался один брейк-пойнт у Рублева.

15:18

Отыгрывает Басилашвили один мяч подачей — 15:40, второй брейк-пойнт.

15:17

Сразу тройной брейк-пойнт у россиянина — 0:40.

15:16

Быстро выигрывает два первых мяча Рублев — 0:30.

15:15

Грузинский теннисист выходит на подачу.

15:10

Теннисисты вышли на корт и начали разминку, а по итогам жеребьевки с подачи начнет Басилашвили.

15:05

Матч должен начаться примерно в 15.15 мск.

15:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Россиянин Андрей Рублев стартует на турнире ATP-500 в Галле матчем с грузинским спортсменом Николозом Басилашвили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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