Российско-украинская команда защищает титул чемпиона мира по Counter Strike. LIVE

Российско-украинская команда Natus Vincere (Na'Vi) на пути к финалу чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) встретится с европейским коллективом ENCE. Na'Vi располагаются на второй позиции рейтинга HLTV.org среди всех клубов по CS:GO, ENCE — третьи. В финале команду-победителя уже ожидает топ-1 мира, европейские игроки из Faze. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры. Встреча обещать быть интересной!