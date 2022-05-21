Российско-украинская команда защищает титул чемпиона мира по Counter Strike. LIVE

1:0. Пистолетный раунд забирает в свою копилку российско-украинский коллектив. А ведь на «нюке» пистолеты — один из самых важный раундов!
Na'Vi выбрали стороны защиты на пике оппонента. Винрейт «рожденный побеждать» 33% в официальных играх за последние 3 месяца. Процент побед команды ENCE равен 88% за 16 игр. de_nuke начинается, поехали!
Команды определились с пиками. de_nuke — выбор европейского коллектива, de_dust2 — пик команды Na'Vi, в случае равного счета нас будет ожидать третья карта — de_mirage.
Состав команды ENCE: Марко «Snappi» Пфейффер (Дания); Павле «Maden» Бошкович (Черногория); Павел «dycha» Дыха (Польша); Олек «hades» Мишкевич (Польша); Лотан «Spinx» Гилади (Израиль); Еету «sAw» Саха (Тренер, Финляндия).
Состав команды Na'Vi: Денис «electronic» Шарипов (Россия);
Кирилл «Boombl4» Михаилов (Россия);
Илья «Perfecto» Залуцкий (Россия);
Валерий «B1t» Ваховский (Украина);
Александр «s1mple» Костылев (Украина);
Андрей «B1ad3» Городенский (Тренер, Украина).
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию киберспортивного матча, полуфинала турнира PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO между российско-украинской командой Natus Vincere (Na'Vi) и европейским коллективом ENCE. Начало игры запланировано на 21:25 мск.