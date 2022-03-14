Новый шаг к титулу: Медведев против Монфиса. LIVE

Слабо подал Медведев вторым мячом, и Монфис с приема ударом сверху мощно пробивал на вылет, но не попал — 40:15.
Даниил остро принял и атаковал, но Монфис из обороны попал в самую заднюю линию, перевернул ход розыгрыша и продавил соперника — 1:2.
Никак не может найти свою игру в долгих розыгрышах пока что Гаэль. Снова сетка, теперь с форхенда — 15:15.
Срывает Даниил бэкхенд вторым ударом после подачи Монфиса, хотя имел время подготовиться — 15:0.
Опять фирменный «медведевский» долгий розыгрыш. Не выдерживает Гаэль — решает перевести и ошибается. 30:15.
А вот в розыгрыше в обмене косыми бэкхендами заставляет россиянин оппонента ударить в сетку — 15:15.
Не прошла у француза первая, розыгрыш вроде вел Медведев, но он сам и ошибся по длине — 40:15.
А теперь завязался розыгрыш, и в итоге Медведев красиво пробил навылет с бэкхенда по линии — 15:15.
Медведев стартовал тут со второго круга и легко разобрался в нем с чехом Томашем Махачем из середины второй сотни рейтинга — 6:3, 6:2.
Монфис тоже начал со второго круга и обыграл в нем 40-ю ракетку мира из Сербии Филиппа Краиновича — 6:3, 6:4.
Соперники встречались в туре дважды, и оба раза в 2019 году. Сначала на турнире в болгарской Софии в полуфинале выиграл Медведев — 6:2, 6:4. Но вскоре в полуфинале турнира в Роттердаме в Нидерландах француз реваншировался — 4:6, 6:3, 6:4. Оба поединка состоялись в зале. Сегодня же хард будет на открытом воздухе.
Даниилу Медведеву 25 лет, и он является первой ракеткой мира, а также первым номером посева на этом турнире, который в мире тенниса называют «пятый шлем». 35-летний Монфис является 28-й ракеткой мира и точно способен навязать борьбу абсолютно любому сопернику. Легкого матча не ожидается.