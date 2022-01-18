Старт главного фаворита: Медведев начинает игрой против швейцарца. LIVE

Медведев просто великолепен, но надо отдать должное и заметно прибавившему Лааксонену. Правда, именно швейцарец в сетку пробил с бэкхенда в этом долгом розыгрыше — 40:40.
Медведев пооборонялся, потом перешел в атаку, но именно там его застал врасплох удар Лааксонена — 30:15.
Классно вторым ударом Лааксонен выбивает Медведева из корта и кладет в другую сторону по линии — 15:0.
Шикарный бэкхенд навылет в самую заднюю линию от россиянина — 2:3, Медведев впереди с брейком.
Разбрасывал мячи по углам Лааксонен, но Медведев все вытянул в обороне, а затем вытянул у соперника ошибку — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Оба были остры в розыгрыше, но Медведев сыграл на классе: все отбил, а потом пробил виннерс с форхенда — 2:2.
В сетку пробивает Даниил, и Лааксонен впервые в матче только во втором сете выигрывает свою подачу — 1:0.
Долгий розыгрыш, в котором Медведев терпел, а потом перевел по линии, и Лааксонен, попытавшись обострить, снова не попал — ровно.
После обострения от соперника Медведев обратным кроссом попадает в трос, и мяч остается на его стороне — больше.
Очень уверенно и легко завершил первый сет в свою пользу Медведев. Проиграв премьерную в матче подачу, он затем взял шесть геймов подряд, испытав какие-то трудности только в последнем из них.
Лааксонен остро принял вторую подачу, но Медведев поддавил, и швейцарец вскоре пробил в сетку — больше, третий сет-пойнт.
Не проходит первая, следует пока лучший розыгрыш в матче, в финале которого Генри догоняет не самый удачный укороченный Даниила и пробивает виннерс — меньше, брейк-пойнт!
Блестящие действия Лааксонена в центре у сетки после укороченного россиянина в розыгрыше на второй подаче — меньше, снова брейковый мяч.
Укорачивает Даниил, Лааксонен догоняет, но россиянин не трогает мяч, чувствуя, что тот уходит в аут — 30:40, еще один брейк-пойнт.
Медведев сыграл прямо туда, где стоял Лааксонен, а тот ответным ударом попал в трос. Мяч взмыл над россиянином и упал в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.
В самую линию принял швейцарец, что смутило Даниила, который в ответ не поднял над сеткой — 15:30.
Вел поначалу розыгрыш Лааксонен, но Медведев ситуацию выровнял, и в итоге соперник опять ошибся, ударив в сетку — 5:1. Третий брейк Медведева, и он будет подавать на первый сет.
В обороне розыгрыш провел Медведев, бегая за задней линией, и в итоге не попал по длине — 15:40, еще два брейк-пойнта.
Вышело Лааксонен к сетке, играл неплохо, но Медведев дважды мяч догнал и обвел — 0:40, тройной брейк-пойнт!
Умышленно вытащил Медведева к сетке Лааксонен, но точно обвести не смог — 1:3, уже россиянин ведет с брейком.
Обостряет Даниил, летит к сетке, но соперник и так не может ответить в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Лааксонен — 15:0. В прошлом гейме, подавая, он не взял ни одного очка.
Снова вроде бы ничего такого не делает Даниил, но оппонент пробивает в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Медведев обостряет спокойный обмен ударами, но следующим форхендом не попадает по длине — 1:0, сразу же отдает свою подачу россиянин.
Хорош Лааксонен на старте матча, и в довольно продолжительном розыгрыше после его перевода Медведев играет в сетку — 30:40, сразу же первый брейк-пойнт.
Вышел на подачу Медведев, и первый же розыгрыш вышел длинным. В итоге швейцарец, обостряя, попал в сетку — 15:0.
У Медведева и Лааксонена была лишь одна личная встреча на уровне Тура. В 2019 году россиянин победил в матче Кубка Дэвиса — 7:6 (10-8), 6:7 (6-8), 6:2.
Еще они в 2016 году играли в четвертьфинале «фьючерса» в Швейцарии, и там тоже дальше пошел Даниил — 3:6, 6:3, 6:4.
Даниил Медведев — вторая ракетка мира и главный фаворит этого турнира. Им был бы лидер рейтинга и король австралийского «шлема» Новак Джокович, но его депортировали власти Австралии. В прошлом году Медведев был тут в финале и как раз уступил Джоковичу. Но позже россиянин взял свой первый «шлем», разгромив серба в финале US Open.
Лааксонен является 92-й ракеткой мира. 29-летний швейцарец никогда не доходил на турнирах «Большого шлема» дальше третьего круга, но конкретно в Австралии играл в основной сетке лишь дважды, выиграв только один матч (в 2019 году).