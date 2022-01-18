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Старт главного фаворита: Медведев начинает игрой против швейцарца. LIVE

Теннис. АО-2022. Мужчины. Медведев — Лааксонен. ОНЛАЙН

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Свой первый матч на Australian Open — 2022 проводит россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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07:35

А здесь острый прием от Даниила, и в итоге швейцарец в розыгрыше пробивает в сетку — 40:15.

07:35

Медведев хотел принять через коридор навылет, но не попал — 40:0.

07:35

И очко с подачи — 30:0.

07:34

Отличный обратный кросс от Лааксонена — 15:0.

07:34

Даже вторую мощно подает россиянин, и соперник в коротком розыгрыше ошибается по длине — 3:5.

07:33

Еще эйс — 40:0.

07:33

Две подряд отличных подачи Медведева — 30:0.

07:31

И хорошей подачей завершает гейм — 3:4.

07:31

Выжимает Лааксонен ошибку из Медведева — больше.

07:30

Медведев просто великолепен, но надо отдать должное и заметно прибавившему Лааксонену. Правда, именно швейцарец в сетку пробил с бэкхенда в этом долгом розыгрыше — 40:40.

07:29

Достает Лааксонен укороченный и классно переводит — 40:30.

07:28

Успешный прием — 30:30.

07:28

Медведев пооборонялся, потом перешел в атаку, но именно там его застал врасплох удар Лааксонена — 30:15.

07:27

Отличный прием — 15:15.

07:26

Классно вторым ударом Лааксонен выбивает Медведева из корта и кладет в другую сторону по линии — 15:0.

07:26

Не принимает вторую Генри — 4:2.

07:25

Эйс — 40:0.

07:25

Медведев выходит к сетке, а Лааксонен именно в нее и попадает — 30:0.

07:25

Уверенно начинает свою подачу Медведев — 15:0.

07:23

Шикарный бэкхенд навылет в самую заднюю линию от россиянина — 2:3, Медведев впереди с брейком.

07:22

Разбрасывал мячи по углам Лааксонен, но Медведев все вытянул в обороне, а затем вытянул у соперника ошибку — 15:40, двойной брейк-пойнт!

07:21

Выбивает из корта россиянина и завершает розыгрыш спокойным смэшем Лааксонен — 15:30.

07:21

Не очень удачно укоротил Генри. Медведев догнал и укоротил сам. Вот это было блестяще — 0:30.

07:20

Отлично на приеме действует Даниил в розыгрыше — 0:15.

07:19

Оба были остры в розыгрыше, но Медведев сыграл на классе: все отбил, а потом пробил виннерс с форхенда — 2:2.

07:19

Фирменная двойная ошибка — 40:15.

07:18

Не справляется с приемом Лааксонен — 40:0.

07:18

Уверенно начинает свою подачу Медведев — 30:0.

07:16

Отличная уходящая подача — 2:1.

07:16

Красивым укороченным берет очко Лааксонен — 40:15.

07:15

Нет первой подачи, но Лааксонен классно попадает в розыгрыше — 30:15.

07:14

А вот тут швейцарец не попадает по длине в обмене ударами — 15:15.

07:14

Лааксонен атакует с подачи, выходит к сетке и забивает сверху с лета — 15:0.

07:13

И прием в сетку — 1:1.

07:13

Но тут же следуют два эйса подряд — 40:30.

07:12

Россиянин идет к сетке и не попадает — 15:30.

07:11

Обмениваются выигранными очками на подаче Медведева соперники — 15:15.

07:10

В сетку пробивает Даниил, и Лааксонен впервые в матче только во втором сете выигрывает свою подачу — 1:0.

07:10

А тут уже Медведев ошибся в довольно простой ситуации — больше.

07:09

Снова Лааксонен атаковал и снова не попал — ровно.

07:08

Выбивает Лааксонен Медведева из корта и сам попадает укороченным в линию — больше.

07:08

Долгий розыгрыш, в котором Медведев терпел, а потом перевел по линии, и Лааксонен, попытавшись обострить, снова не попал — ровно.

07:07

После обострения от соперника Медведев обратным кроссом попадает в трос, и мяч остается на его стороне — больше.

07:06

Обостряет в угол форхендом из центра корта швейцарец, но не попадает — 40:40.

07:05

Срывает Лааксонен форхенд — 40:30.

07:05

Мощная подача — 40:15.

07:04

Атакует с форхенда, но не попадает Генри — 30:15.

07:04

Два первых мяча на своей подаче в начале второго сета берет Лааксонен — 30:0.

07:02

Очень уверенно и легко завершил первый сет в свою пользу Медведев. Проиграв премьерную в матче подачу, он затем взял шесть геймов подряд, испытав какие-то трудности только в последнем из них.

07:01

Подачей завершает партию Даниил — 6:1!

07:01

Лааксонен остро принял вторую подачу, но Медведев поддавил, и швейцарец вскоре пробил в сетку — больше, третий сет-пойнт.

07:00

С лета у сетки удачно укорачивает Даниил — ровно.

06:59

Не проходит первая, следует пока лучший розыгрыш в матче, в финале которого Генри догоняет не самый удачный укороченный Даниила и пробивает виннерс — меньше, брейк-пойнт!

06:59

Подача выручает — ровно.

06:58

Блестящие действия Лааксонена в центре у сетки после укороченного россиянина в розыгрыше на второй подаче — меньше, снова брейковый мяч.

06:58

Медведев пошел к сетке, но Лааксонен смог его обвести — ровно.

06:57

Эйс — больше, сет-пойнт.

06:57

Шикарный прием второй подачи — ровно.

06:57

Очко с подачи — больше, первый сетбол.

06:57

Еще один блестящий укороченный, который уже не догнать — 40:40.

06:56

Укорачивает Даниил, Лааксонен догоняет, но россиянин не трогает мяч, чувствуя, что тот уходит в аут — 30:40, еще один брейк-пойнт.

06:55

Медведев сыграл прямо туда, где стоял Лааксонен, а тот ответным ударом попал в трос. Мяч взмыл над россиянином и упал в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.

06:55

В самую линию принял швейцарец, что смутило Даниила, который в ответ не поднял над сеткой — 15:30.

06:54

Нет приема — 15:15.

06:54

Ошибается Даниил, играя с лета у сетки — 0:15.

06:53

Вел поначалу розыгрыш Лааксонен, но Медведев ситуацию выровнял, и в итоге соперник опять ошибся, ударив в сетку — 5:1. Третий брейк Медведева, и он будет подавать на первый сет.

06:53

В обороне розыгрыш провел Медведев, бегая за задней линией, и в итоге не попал по длине — 15:40, еще два брейк-пойнта.

06:52

Вышело Лааксонен к сетке, играл неплохо, но Медведев дважды мяч догнал и обвел — 0:40, тройной брейк-пойнт!

06:51

А здесь сетка у Генри, потому что Медведев сразу стал давить с приема второй подачи — 0:30.

06:51

В розыгрыше со своей второй подачи Лааксонен пробивает в сетку — 0:15.

06:49

Косой эйс от Даниила — 4:1.

06:49

Красиво переводил Лааксонен по линии, но не попал — 40:15.

06:48

С хафкорта навылет пробивал Медведев, но попал в трос, а от него в аут — 30:15.

06:48

Снова не принимает швейцарец — 30:0.

06:47

Вторую подачу Генри принимает в сетку — 15:0.

06:47

Умышленно вытащил Медведева к сетке Лааксонен, но точно обвести не смог — 1:3, уже россиянин ведет с брейком.

06:46

В обмене косыми ударами швейцарец дал в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

06:46

Обостряет Даниил, летит к сетке, но соперник и так не может ответить в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.

06:45

Медведев поддавливает с приема, и снова Лааксонен ошибается, попадая в сетку — 15:30.

06:45

Не проходит форхенд швейцарца — 15:15.

06:44

Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Лааксонен — 15:0. В прошлом гейме, подавая, он не взял ни одного очка.

06:42

Легко этот гейм забирает Даниил — 1:2.

06:42

И прием в сетку — 40:15.

06:42

И тут же два подряд очка с подачи — 30:15.

06:41

Свой гейм Медведев начинает с двойной ошибки — 0:15.

06:40

И еще одна ошибка швейцарца в обмене ударами — 1:1, тут же обратный брейк.

06:40

Снова вроде бы ничего такого не делает Даниил, но оппонент пробивает в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт.

06:39

Не проходит у Генри мощный форхенд — 0:30.

06:39

Лааксонен ошибается в розыгрыше на своей подаче — 0:15.

06:38

Медведев обостряет спокойный обмен ударами, но следующим форхендом не попадает по длине — 1:0, сразу же отдает свою подачу россиянин.

06:37

Хорош Лааксонен на старте матча, и в довольно продолжительном розыгрыше после его перевода Медведев играет в сетку — 30:40, сразу же первый брейк-пойнт.

06:36

Ошибка от Даниила в розыгрыше — 30:30.

06:36

Медведев находит обострение в розыгрыше, и оппонент вновь бьет в сетку — 30:15.

06:36

Двойная ошибка — 15:15.

06:35

Вышел на подачу Медведев, и первый же розыгрыш вышел длинным. В итоге швейцарец, обостряя, попал в сетку — 15:0.

06:31

Лааксонен выиграл жеребьевку и выбрал прием. Начинается разминка.

06:30

У Медведева и Лааксонена была лишь одна личная встреча на уровне Тура. В 2019 году россиянин победил в матче Кубка Дэвиса — 7:6 (10-8), 6:7 (6-8), 6:2.

Еще они в 2016 году играли в четвертьфинале «фьючерса» в Швейцарии, и там тоже дальше пошел Даниил — 3:6, 6:3, 6:4.

06:25

Даниил Медведев — вторая ракетка мира и главный фаворит этого турнира. Им был бы лидер рейтинга и король австралийского «шлема» Новак Джокович, но его депортировали власти Австралии. В прошлом году Медведев был тут в финале и как раз уступил Джоковичу. Но позже россиянин взял свой первый «шлем», разгромив серба в финале US Open.

Лааксонен является 92-й ракеткой мира. 29-летний швейцарец никогда не доходил на турнирах «Большого шлема» дальше третьего круга, но конкретно в Австралии играл в основной сетке лишь дважды, выиграв только один матч (в 2019 году).

06:20

В своем первом матче на Australian Open оставшийся после депортации Новака Джоковича главным фаворитом турнира россиянин Даниил Медведев сразится с швейцарцем Генри Лааксоненом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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