Разгром Рублева: Медведев станет третьей ракеткой мира

Текущий розыгрыш Australian Open и для Даниила Медведева, и для Андрея Рублева, несколькими неделями ранее принесшими сборной России победу на командном турнире ATP, получился историческим. Оба россиянина впервые в карьере пробились в восьмерку сильнейших. Вероятность того, что они встретятся между собой в четвертьфинале, была невысокой, но все-таки воплотилась в реальность.

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До этого поединка Рублев не уступил ни в одном сете, обыграв немца Янника Ханфмана, бразильца Тьягу Монтейру, испанца Фелисиано Лопеса и норвежца Каспера Рууда, который из-за проблем со здоровьем отказался продолжать матч, когда россиянин повел по сетам со счетом 2:0. Медведев же в третьем круге впервые выиграл пятисетовый матч, обыграв крепкого серба Филипа Крайиновича. В остальных матчах четвертая ракетка мира такой оппозиции не встретил и достаточно легко справился с канадцем Вашеком Поспишилом, Роберто Карбальесом Баэном из Испании и американцем Маккензи Макдональдом.

Подогревало интерес к игре и то, что Медведев одержал над Рублевым четыре победы в четырех матчах, не отдав своему соотечественнику ни одной партии, а в последний раз они встречались тоже в российском четвертьфинале другого турнира «Большого шлема» — прошлогоднего US Open.

Началось все ожидаемо — оба уверенно брали свои подачи, но при этом совершали чрезвычайно много для себя необязательных ошибок. В шестом гейме Медведев заработал брейк-поинт — Рублев послал мяч на середину, а Даниил ответил ударом в угол. Впрочем, в следующем розыгрыше его соперник в сделал обратный брейк.

При счете 6:5 в пользу Медведева подавал Рублев. Даниил в решающий момент еще раз брейканул и забрал его подачу под ноль, выиграв сет.

В целом Медведев выглядел значительно увереннее. На своей подаче фаворит практически не проигрывал и в привычной для себе манере изводил Рублева изнуряющими розыгрышами.

Во втором сете решающим стал шестой гейм — ключевым относительно поворота игры был розыгрыш из 43 ударов, который в тяжелейшей борьбе забрал Рублев. В следующем гейме Медведев отыграл три брейк-поинта и пошел подавать на сет, завершив его победным эйсом.

В середине сета стало ясно, что Рублев очень устал, несколько раз он даже приседал на стул после розыгрышей, опирался на ракетку и изнеможенно опускал голову. Становилось очевидно, что сил бороться остается у Рублева все меньше. Во время матча температура в Мельбурне превышала 30 градусов, и к этому, очевидно, Андрей оказался не готов.

На третьем сете все должно было закончиться, глядя на Рублева.

Медведев третью партию начал с брейка и выиграл седьмой гейм подряд. Рублеву удалось навязать борьбу только в пятом гейме, который уже спокойный и уверенный в победе Медведев ему отдал.

Как ни пытался Рублев, но справиться с жарой не смог, и с каждым длительным розыгрышем (манера игры Медведева) ему становилось только хуже. Даниил в итоге уверенно довел матч до победы — третий сет закончился со счетом 6:2.

Интересно, что по ходу матча Медведев допустил четыре двойные ошибки, а Рублев лишь три. Это единственный показатель, по которому Андрей был лучше. А вот по эйсам было почти двукратное преимущество Медведева (14:8).

«У меня перед последним геймом начались судороги. Мне нужно было хорошо выполнить подачу. Три последних розыгрыша я не мог отталкиваться левой ногой. Думаю, если бы я не взял последний гейм, Рублев увидел бы это. Очень сложно проводить матчи по жаре, но в Австралии нужно к этому приспособиться. Не просто играть и против своего друга, но на корте мы соперники. Я знаю Андрея давно, у него потрясающие удары, он провел очень хороший турнир, но сегодня один из лучших матчей, который я сыграл. Буду рад, если в финале встречусь с Асланом Карацевым», — сказал Медведев после матча.

Рублев проиграл четвертый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», а вот Медведев увеличил свою победную серию до 19 матчей и остается непобежденным в 2021 году. После победы над Рублевым россиянин гарантированно поднимется в рейтинге и теперь станет третьей ракеткой мира. В случае завоевания титула он поднимется на второе место в рейтинге.

В полуфинале Медведев сыграет против победителя пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. В другом матче ½ финала россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.