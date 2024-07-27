Соседка родителей подрывника Серебрякова рассказала о его семье

Соседка родителей Евгения Серебрякова, которого обвиняют в подрыве машины в Москве, заявила, что в доме Серебряковых не было скандалов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я живу в доме напротив. Видимся с ними на улице, здороваемся. Спокойные, вежливые. Никаких скандалов за все время, которое я тут живу с 2007 года, из их дома не слышала. С сыновьями соседей не общалась», — заявила женщина.

До этого Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы, был доставлен на место преступления.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником в церкви.