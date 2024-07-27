В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Липецка и ряда других районов региона объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, речь идет о Липецком муниципальном округе, а также Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском, Грязинском муниципальном районах.

Утром 27 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат упал рядом с жилым домом, расположенном в селе Ратчино в Добровском муниципальном округе.

В ночь на 27 июля опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Воронежской, Курской областях, а также в Добровском муниципальном округе Липецкой области.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.