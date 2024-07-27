Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: в Липецке и ряде других районов региона объявили угрозу атаки БПЛА

close
100%
Shutterstock

На территории Липецка и ряда других районов региона объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, речь идет о Липецком муниципальном округе, а также Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском, Грязинском муниципальном районах.

Утром 27 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат упал рядом с жилым домом, расположенном в селе Ратчино в Добровском муниципальном округе.

В ночь на 27 июля опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Воронежской, Курской областях, а также в Добровском муниципальном округе Липецкой области.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами