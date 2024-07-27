В Германии предложили США вывести свои войска

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер призвал Соединенные Штаты вывести войска из Германии. Об этом он заявил в интервью с РИА Новости.

«Мы видели, что войны в Афганистане, Ираке, а теперь на Украине велись с немецкой территории. С авиабазы «Рамштайн», из других мест: Висбадена, Графенвёра, Штутгарта. Это было бы невозможно, если бы у них не было там своего присутствия. Так что я полностью за то, что бы сказать «Пожалуйста, отправляйтесь домой», — заявил Нимайер.

По словам немецкого политика, приход Дональда Трампа к власти мог бы стать удачным для Германии в вопросе возвращения своего суверенитета — Трамп многократно высказывался против больших трат на размещение американских войск за рубежом.

До этого помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что США готовы обсуждать с Российской Федерацией проблематику контроля над вооружениями.

20 июля в Пентагоне заявили, что США в 2026 году начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, которые должны значительно превзойти уже находящиеся в Европе орудия. Также Вашингтон пообещал разместить в ФРГ гиперзвуковое оружие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Ранее экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией.