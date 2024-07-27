Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения с политическим руководством страны — председательницы блока, Лаоса. Российский министр сидел прямо напротив госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе мероприятия. Об этом свидетельствуют кадры встречи, распространенные МИД РФ, пишет РИА Новости.

«На видеокадрах, распространенных министерством иностранных дел России, видно, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен сидят ровно друг напротив друга», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что речь идет о встрече глава МИД объединения с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном.

До этого Лавров заявлял, что Москва и АСЕАН продолжают углублять координацию в сферах политики и безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства 26 июля принял участие в заседании в формате Россия — АСЕАН, которое состоялось в столице Лаоса. Во время мероприятия он обратил внимание, что за последние 30 лет отношения между Москвой и ассоциацией приобрели всеобъемлющий характер.

Ранее Лавров призвал РФ и КНР вместе защищать суверенитет Юго-Восточной Азии.