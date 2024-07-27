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Трамп заявил об ужасных временах, которые переживают США из-за Байдена

Трамп: США переживают ужасные времена из-за Байдена

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Tom Brenner/Reuters

Бывший президент США и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что Соединенные Штаты переживают ужасные времена из-за действующего президента США Джо Байдена.

«Мы — нация, которая переживает упадок. Мы — нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь», — поделился Трамп.

Он добавил, что не собирается позволять этому ужасу продолжаться.

Трамп уточнил, что считает Байдена и вице-президента и кандидата на предстоящих выборах от Демократической партии Камалу Харрис худшей и самой некомпетентной администрацией в истории США.

До этого Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что экс-президент США и кандидат на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп действительно получил пулевое ранение при покушении.

Отмечается, что в ухо Трампа попала пуля целиком или ее осколки. Пуля была выпущена из винтовки ликвидированного стрелка.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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