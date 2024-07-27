Из-за уничтоженной инфраструктуры, Украину ждет холодная темная зима. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Миллионы украинцев сталкиваются с холодной темной зимой после того, как российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны», — пишет автор.

Утверждается, что помимо уровня жизни и новых проблем, на Украине растет усталость от военного конфликта. Одной из причин этой усталости является объективная неспособность Вооруженных сил Украины достигнуть декларируемых целей — выхода на границы 1991 года и сильные ограничения, которые налагаются на поставляемое Украине оружие Запада.

До этого стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.