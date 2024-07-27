В Ростовской области уничтожили два беспилотника

В ночь с 26 на 27 июля на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами», — уточнил губернатор.

Утром 27 июля на территории Липецка и ряда других районов региона была объявлена угроза атаки беспилотников. В свою очередь в Курской области силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских БПЛА.

На территории Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов также была объявлена в Белгородской области.

Ранее в ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины.