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В Ростовской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Голубев: в Ростовской области ночью перехватили и уничтожили два БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

В ночь с 26 на 27 июля на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами», — уточнил губернатор.

Утром 27 июля на территории Липецка и ряда других районов региона была объявлена угроза атаки беспилотников. В свою очередь в Курской области силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских БПЛА.

На территории Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов также была объявлена в Белгородской области.

Ранее в ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины.

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