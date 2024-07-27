Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в Липецкой области

Рядом с жилым домом, расположенном в селе Ратчино в Добровском муниципальном округе Липецкой области, упал украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. В здании повреждено остекление. Оперативные службы и глава муниципального округа находятся на месте происшествия, заявил чиновник.

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал Артамонов.

Он также призвал жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак.

В ночь на 27 июля опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.