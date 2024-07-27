Стало известно, где мог спрятаться взорвавший железную дорогу рязанец

Подорвавший железнодорожные пути под Рязанью Руслан Сидики мог прятаться у родственников за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Басманного суда.

«Находясь на свободе, имея родственников за пределами Российской Федерации, с учетом тяжести предъявленного ему обвинения < может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания», — указано в документах.

Российские силовики задержали гражданина России и Италии Руслана Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от СБУ.

До этого стало известно, что кроме собственно подрыва путей и подготовки нескольких терактов, Руслану Сидики вменяется прохождение обучения для осуществления террористических актов.

Все эти преступления, как считает следствие, Сидики совершил в составе группы лиц.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.