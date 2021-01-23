Впервые нокаутирован: Макгрегор сокрушительно проиграл Порье

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию. Хорошего воскресенья!
Драма...
«Долгое время я не был активен. Прошло больше года. Моей проблемой стали лоукики в этом бою... Вы увидите меня в 2021-м. Я должен оставаться активным. Сейчас хочется побыть с семьей, а затем я вернусь к работе». Слова Печально Известного должны обнадежить фанатов.
Дастин назвал себя чемпионом. Конор... Он не уходит, он все еще в игре. Похоже, нас ждет трилогия.
Во втором раунде Дастин переломил ход боя и попросту переехал Конора Макгрегора. Говорит Печально Известный, что травма ноги спутала карты... Но это уже история! Конор впервые нокаутирован в своей карьере.
МАКГРЕГОР В НОКАУТЕ!!! ЭТО АПСЕТ!
1 раунд. Накал такой, что искры летят! В партере был неплох Порье, но Конор в стойке разбирает Дастина. Еще и плечи подключает! Даже болтануло Бриллианта после коронной левой Макгрегора, но выжил — второй раунд будет.
Экс-чемпион в двух дивизионах жмет руку бывшему обладателю временного пояса. Реванш начался!
Красивая статистика, куда без нее?
Дождались! Это последний и главный (пятираундовый) поединок UFC 257. Дастин Порье против Конора Макгрегора. Часть вторая.
Пламенная речь Чендлера после уничтожения Хукера. Этот парень разбросал вызовы всему легкому дивизиону. И Макгрегору, и Порье, и Хабибу. Жара в Абу-Даби!
1 раунд. И феноменальный нокаут от Майкла Чендлера! Несмотря на разницу в росте, Майкл загонял Хукера по октагону, а затем и вовсе вырубил Дэна. Вот такой дебют звезды ММА на новом рабочем месте! Он еще и сальто сделал.
Бойцы в клетке. Смотрим!
Ко-мэйн ивент потрясающий. Жаждущий «титульника» Дэн Хукер из Новой Зеландии поприветствует в UFC экс-чемпиона Bellator, опытнейшего американца Майкла Чендлера. За этими парнями будем следить не только мы, но и Хабиб. Как же хорош легкий вес в последние годы!
Конор с супругой на месте. Как всегда, одет с иголочки.
Дастин готов к войне.
Эх, быстро вымотались девушки. Уже в середине второго раунда Ай и Канделвуд стояли друг перед другом и, выбрасывая слабые удары, даже не отступали. Так или иначе, преимущество было на стороне Джоанны: она и в стойке доминировала, и от возни в партере, как могла, отбивалась. Уроженка Шотландии добывает тяжелейшую победу единогласным решением. А вот Ай продолжает свое падение...
Экс-претендентка Джессика Ай бьется с «претенденткой будущей», Джоанной Калдервуд. Поединок имеет большое значение для бойцов и их претендентских амбиций — как-никак, Валентина Шевченко ждет новую охотницу на свой пояс.
Пассивная защита и третий триумф Мурадова! В третьем раунде Махмуд боковым чуть не снес голову Санчесу, и тот пустился в пляс. Прийти в себя у андердога не получилось, хоть и остался на ногах... Однозначно, с этим парнем из Узбекистана стоит считаться!
Финиши пока только в женских дуэлях... Время исправляться мужчинам! Грозный нокаутер Махмуд Мурадов готов дать бой Эндрю Санчесу, побеждавшему на шоу The Ultimate Fighter и в настоящий момент имеющему 3-1 в четырех последних поединках. Два триумфа в двух противостояниях под эгидой UFC — продолжит ли покорять средний дивизион первый представитель Узбекистана в организации?
Родригес побеждает ТКО во втором раунде! Правый прямой настиг челюсть Аманды, и Рибас зашатало. Странный эпизод: всем показалось, что рефери Херб Дин уже остановил бой, но поединок продолжился. Впрочем, победа от Марины не ушла, ведь она быстро добила потрясенную соотечественницу.
Откроет мэйн кард противостояние в весе «соломинки». Отношения выяснят девушки из Бразилии, Марина Родригес и Аманда Рибас. Хорошая «ударка» и уверенность атлеток в своей победе — увидим ли мы лучший поединок вечера, как об этом заявила одна из участниц боя?
Проморолик главного противостояния. Оно начнется на «Бойцовском острове» совсем скоро...
Мы переходим к основному карду. Готовы?
Проваливший взвешивание Царукян вырывает победу. В борьбе Арман был куда лучше Фреволы — это и приносит спортсмену с постсоветского пространства третью победу в промоушене подряд. И, что нельзя не подчеркнуть, несмотря на стереотип «борьба — это скучно», борец Царукян снова дарит шоу. 10 тейкдаунов — это мощно!
Закрывает предварительный кард набирающий ход армяно-российский боец Арман Царукян, который выйдет в октагон к Мэтту Фреволе. Эти парни — легковесы; в случае победы они смогут рассчитывать на более высококлассного оппонента по следующей схватке. Поражение? Забыть о титульной гонке придется на два года, как минимум. Слишком уж длинна претендентская очередь за золотом Хабиба. Также отметим, что оба бойца идут на сериях из двух викторий.
А пока к концу подошел поединок Бред Таварес — Антониу Жуниор. Две остановки из-за попаданий в пах увидели фанаты — грязноватой получилась встреча... Американец был более эффективным на протяжении всех 15 минут, а вот борцовские навыки Жуниора дивидендов не принесли. Да, Бред поднимает руку над восьмиугольником.
Пара слов о гонорарах. Порье получит один миллион долларов, что станет самым большим гонораром в его карьере. Макгрегор же обогатится на пять миллионов. Важно: это только фиксированные гонорары, без учета спонсорских отчислений и дохода от PPV.
Президент UFC Дана Уайт, к слову, признавался, что сегодняшний турнир продаст больше платных трансляций, чем UFC 229 и схватка Хабиба с Макгрегором (около 2,4 млн PPV). «Представляешь, сколько наберет ваш реванш?» — искушает завершившего карьеру россиянина функционер.
И вот он, первый финиш на UFC 257! Равный бой был до третьего раунда, но Пенья перешла к удушению сзади и не оставила шансов Саре. Разжать замок у Макмэнн не получилось. Победительница бросает вызов «двойной чемпионке» Аманде Нуньес! Неплохо.
Первая женская дуэль вечера, Джулианна Пенья — Сара Макмэнн. Далеко не новички эти девушки в смешанных единоборствах, схватка обещает быть конкурентной.
Крутой бой! Раунтри и Прахне устроили настоящую рубку, в которой чуть удачливее оказался последний — за него проголосовали все трое судей. Заметим, что во втором раунде поляк был потрясен попаданием американца, но все равно сумел победить (впервые в UFC). Преимущество по значимым ударам оказалось значительным.
Интересная афиша в полутяжелом весе: могучий Халил Раунтри из США постарается нокаутировать поляка Марцина Прахне.
Ранние прелимы позади. Переходим к предварительному карду.
Тяжелейшая победа россиянина раздельным решением судей. Евлоев дважды попадался на удушающие приемы, но спасался, и в итоге перебил оппонента в стойке. Он непобежден, рекорд 14-0! А у Ленца третье поражение кряду. На горизонте маячит увольнение.
Не обойдется сегодняшний турнир без нашего атлета. Непобежденный россиянин Мовсар Евлоев (13-0, 3-0 в UFC) разделит клетку с ветераном Ником Ленцем.
Амир забирает бой единогласным решением судей. К сожалению для отечественных поклонников ММА, Жумагулов терпит второе поражение подряд в UFC. Крайне неубедительно выступил спортсмен из Казахстана сегодня.
Тем временем в клетке уже бьются казахстанец Жалгас Жумагулов и представитель Швеции Амир Албази.
И как же все изменилось за 7 лет... Тогда были трешток и провокации, сегодня — лишь взаимное уважение.
Американец и ирландец на этой неделе завалили СМИ яркими цитатами. О реванше, о титуле и, естественно, о Хабибе, которому оба проигрывали. Вот отчет по громкой пресс-конференции:
О Порье и Макгрегоре сказано много. Бойцы уже встречались в 2014 году. Тогда Конор уверенно нокаутировал Дастина в дебюте поединка и продолжил успешный поход за титулом. Сегодня, по логике, прогулка Печально Известного не должна быть такой же легкой... Однако сам ирландец пророчит: Бриллиант на голову ниже, он будет нокаутирован. А там и Хабиба готов на реванш заманить.
Стартовал турнир в Абу-Даби. Последим за прелимами и параллельно подготовимся к главному событию ивента. А возможно, и всего 2021 года.
ПОЛНЫЙ КАРД UFC 257. Ранние прелимы. Амир Альбази — Жалгас Жумагулов; Ник Ленц — Мовсар Евлоев. Предварительный кард. Халил Раунтри — Марцин Прахне; Джулианна Пенья — Сара Макмэнн; Бред Таварес — Антониу Жуниор; Арман Царукян — Насрат Хакпараст. Главный кард. Марина Родригес — Аманда Рибас; Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов; Джессика Ай — Джоанн Калдервуд; Дэн Хукер — Майкл Чендлер; Дастин Порье — Конор Макгрегор.
Бесподобный постер турнира. Любуемся!
На «Этихад-Арене» все готово к началу. Старт ивента запланирован на 3:00 по московскому времени.
Сразу же открываем наш анонс UFC 257 — там все, что нужно знать об ивенте.
Приветствуем всех любителей смешанных единоборств! На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит первый номерной турнир UFC в новом году, в главном поединке которого сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257.Jeff Bottari/USA TODAY SPORTS