Первые госпитализации: коронавирус наносит удар по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина попала в больницу с подозрением на COVID-19. 21-летняя чемпионка мира среди юниоров (в январе отечественная атлетка первенствовала в индивидуальной гонке, тогда как в эстафете взяла серебро) была госпитализирована в Саратове. В настоящий момент ее здоровью ничто не угрожает.

«Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу все сделала как положено… Никаких очевидных симптомов у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов — он сомнительный.

Сейчас я в больнице, ждем, подтвердится ли положительный результат», — цитирует Халиуллину «Взгляд-инфо».

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Сообщается, что вместе с атлеткой госпитализировали и ее мать, Екатерину Халиуллина, которая является первым наставником титулованного биатлониста Александра Логинова.

«Мама тоже в больнице. У нас на юниорских соревнованиях не очень много зрителей. Но все-таки все меры карантина принимать надо, безусловно. Хотя знаю, что не все их, к сожалению, соблюдают», — рассказала Анастасии.

Сама Екатерина Халиуллина пока с трудом может объяснить происходящее.

«У нас у троих – еще Настин парень – неопределенный первый анализ. Вчера в 11 вечера нас привезли сюда и взяли второй анализ. Теперь ждем результатов. Настя прилетела из Австрии 16 марта, из Москвы в Саратов — 17-го. Я ее ждала дома. Мы честно самоизолировались в одной квартире и позвонили в поликлинику. Соблюдали карантин, как положено, — в доказательство, даже мусор не выносили. Еду я закупила, что-то потом нам под дверь друзья приносили.

24 марта у Насти и 25-го у меня взяли мазки из носа. Я все время звонила в поликлинику — врач успокаивала: если бы были положительные, вас бы в больницу положили… И вот вчера нас привезли в больницу. Лежим отдельно в палатах под ключ. Еду еще не пробовала, но кипяток минут двадцать просила: чай больничный пить невозможно. Теперь еще две недели надо отсчитывать, хотя мы 10 дней дома пробыли. В понедельник должны быть результаты второго анализа. А потом вроде и третий будет», — признается тренер.

Также специалист выражает недоумение, почему ее дочери уже стали колоть антибиотики.

«Мы не преступники. Наверное, оказались слишком сознательными. А теперь главврач не дает мне результаты: «С этой мамашей я не буду разговаривать». Толком нам ничего не объясняют», — сетует Халиуллина.

Новость о госпитализации спортсменки и ее матери уже прокомментировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Он заметил, что у Анастасии были крайне неприятные симптомы.

«На данный момент все находятся на карантине до 31 числа, в том числе и Халиуллина была. Уже несколько дней у нее была температура, горло болит… Всего понемногу. Потом температура спала, мы уже несколько дней ее смотрим, наблюдаем, каждый день по два-три раза получаем информацию. Вчера решили ее проверить более качественно, поэтому и отвезли в больницу», — цитирует Драчева ТАСС.

Что же касается сборной России, то биатлонисты продолжают тренировки в индивидуальном порядке, несмотря на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.

«Они не переставили заниматься: выходят на улицу, бегают… В лес же можно выходить, никто не запрещает. Так что ребята тренируются, работают, но не посещают места скопления людей. Любое скопление неприемлемо, поэтому ребята находятся дома, выходят тренироваться: кто-то в лес, если может, а потом возвращаются. Каждый день два раза — утром и вечером — проверяется температура у спортсменов и тренеров», — отметил Драчев, добавив, что СБР пока не планирует дополнительные тесты на коронавирус из-за болезни Халиуллиной.

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Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 28 марта, вирусом заразились более 614 тыс. человек, из которых почти 137 тыс. уже выздоровели, а 28 тыс. умерли.