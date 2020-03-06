Овечкин снова первый: перестрелка с Панариным в Нью-Йорке

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5 ОТ

В Национальной хоккейной лиге регулярный чемпионат потихоньку выбирается на финишную прямую, и сейчас идет отчаянная борьба за места в плей-офф и лучшие позиции внутри кубковой зоны. Безусловно, главным событием игрового дня стало противостояние в Нью-Йорке.

Реклама

«Рейнджерс», отчаянно гонящиеся за местом в Кубке Стэнли, но после серии побед проигравшие три матча кряду, принимали все еще лидирующий в Столичном дивизионе, но демонстрирующий в последнее время неровный хоккей и нелучшие результаты (восемь поражений в 12-ти последних матчах) «Вашингтон».

Для российских болельщиков это противостояние тоже было центральным, даже несмотря на по-прежнему не играющего после автомобильной аварии в Бруклине, в которой сломал ребро, российского вратаря Игоря Шестеркина. В его отсутствие место в створе «синерубашечников» вновь занял соотечественник Александр Георгиев, в то время как на другом конце площадке последний рубеж «Кэпиталз» был в кои-то веки доверен Илье Самсонову.

Ну и, естественно, захватывающим было противостояние полевых игроков: Артемий Панарин и Павел Бучневич против Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Ковальчука, мечтавшего о своем первом голе после обмена из «Монреаля» на дедлайне.

Матч сполна оправдал ожидания тех, кто любит обилие голов. Команды выдали настоящую перестрелку, которую начал на 8-й минуте «Вашингтон», заперший хозяев в режиме пять на пять. В итоге оказавшийся на месте защитника на синей линии Ковальчук нашел пасом в свободной зоне Карла Хагелина, а тот с острого угла расстрелял ворота команды, за которую немало времени выступал.

Ответ пришел меньше чем через две минуты, когда «Кэпс» действовали в меньшинстве после удаления Ника Дауда. Панарин оказался с шайбой на синей линии и имел достаточно времени и пространства, чтобы с кистей навалить низом на ворота, а на пятаке удачно подставил свою клюшку Мика Зибанежад, которому, забегая вперед, суждено было стать главным героем встречи.

Именно Зибанежад при участии Бучневича вывел «рейнджеров» вперед в начале второй половины, но пролидировали они около семи минут. До тех пор, пока «столичные» не провели образцовую комбинацию, которую лазерным щелчком в касание завершил Илья Ковальчук!

Есть первая шайба 36-летнего российского ветерана в составе «Кэпс». Это десятый гол Кови в сезоне, третье очко за «Вашингтон» и 25-е в чемпионате. Отличался он в кампании-2019/20 в составе трех клубов (кроме «Монреаля» и нынешнего, еще «Лос-Анджелес»).

Но перестрелка — это когда огонь не прекращается. Почти три минуты спустя Панарин классным переводом от левого борта нашел подключившегося к атаке Тони ДеАнджело, и защитник, ставший открытием текущего сезона, расстрелял Самсонова, в 14-й раз в чемпионате заставив красный свет загореться за воротами соперников своей команды.

В этот раз перевес хозяев продержался... 18 секунд — это Гарнет Хэтэуэй вновь восстановил равенство на табло.

В третьем периоде соперники продолжили выяснение отношений в том же ключе. Все невольно начал Кузнецов, который за собственными воротами неловко выполнил передачу, и шайба попала к Бучневичу, который тут же доставил ее на пятак, где Зибанежад оформил хет-трик — у Самсонова не было шансов. С начала отрезка прошло 12 секунд...

Кто должен вести в трудную минуту за собой? Конечно капитан! Алекс Овечкин все понял правильно и сравнял счет щелчком из левого круга вбрасывания после уже традиционной комбинации с участием своих любимых диспетчеров Джона Карлсона и Никласа Бэкстрема.

Огненной вышла и концовка основного времени. Ларс Эллер неаккуратно сыграл на 57-й минуте высоко поднятой клюшкой и отправился в штраф-бокс, а Зибанежад — ну а кто еще? — пробил Самсонова в пятый раз в матче.

Конец? Не тут-то было. Тодд Рирден тут же заменил вратаря шестым полевым игроком, на могучий дальний бросок вывели Ковальчука, и хотя с ним Георгиев справился, налетевший на пятак Овечкин сыграл на добивании, переведя встречу в овертайм.

Для российского снайпера этот гол стал 47-м в сезоне, и он догнал на вершине списка голеадоров чеха Давида Пастрняка из «Бостона», который, несмотря на победу своей команды, этой ночью отличиться не сумел. Вся борьба за «Морис Ришар Трофи» еще впереди.

Ну а в отчетной встрече овертайм получился коротким. Все решил гений российско-шведской связки чуточку более мотивированных хозяев. Панарин, заманивая соперников в ловушку, катаясь с шайбой у своей синей линии, моментально среагировал на рывок Зибанежада, вложил шайбу Мике в клюшку под чужую синюю, ну а швед хладнокровно разложил Самсонова при выходе один в ноль, принеся нью-йоркцам важнейшую победу.

Для Зибанежада этот матч стал первым в НХЛ, в котором он сумел забросить пять шайб. Теперь на счету шведа 38 голов в сезоне и четыре хет-трика за карьеру в сильнейшей лиге мира.

Ну а «Рейнджерс» продолжают гнаться за местом в плей-офф и всего на два очка отстают от своих соседей «Айлендерс», занимающих последнюю кубковую позицию. Правда, у «синерубашечников» проведено на матч больше.

«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

«Баффало» очень неплохо начал сезон и долгое время шел в зоне плей-офф, но затем вылетел из нее. Тем не менее Джек Айкел и компания, даже находясь вне кубковой зоны, продолжали за нее сражаться, однако к встрече с «Питтсбургом» подошли на серии из четырех поражений подряд.

«Пингвинз» же сами попали в полосу неудач. Стоило команда Майка Салливана выбраться на первую строчку в Столичном дивизионе, как ее накрыла полоса из шести поражений подряд! Правда, прервали ее «пингвины» еще до встречи с «клинками» благодаря четырем голевым передачам Евгения Малкина.

Вот и против «Сэйбрз» Джино был одной из самых заметных фигур и стал первой звездой матча, хотя не забрасывал сам, в то время как Патрик Хорнквист, например, оформил дубль.

Швед открыл счет, исполнив шикарный этюд в падении, а уже при счете 1:1 Малкин организовал второй в сезоне гол Маркуса Петтерссона, а затем еще и ассистировал на пятак из-за ворот на вторую шайбу Хорнквисту.

В третьем периоде Маркус Юханссон вроде вернул «Баффало» в игру, но капитан «пингвинов» Сидни Кросби поставил точку, оформив вторую подряд победу «Пенс».

Интересно, что «Баффало» сейчас является самым удобным соперником для «Питтсбурга», который выиграл у него десять из 12-ти последних встреч, а очки набирал вообще во всех.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 4:0

«Тампа-Бэй», еще недавно считавшаяся реальным претендентом на то, чтобы второй сезон подряд выиграть регулярный чемпионат, проиграла пять из шести предыдущих встреч и отстала в Атлантическом дивизионе от лидирующего во всей лиге «Бостона» аж на девять очков.

Но именно в игре с «Монреалем» от «Лайтнинг» стоило ожидать больших свершений, потому что соперник был больно удобным для ее российских лидеров. Так, Никита Кучеров набрал 24 (9+15) очка в 26 предыдущих матчах с «Канадиенс», а голкипер Андрей Василевский выиграл у них 10 из последних 13-ти поединков, только в одном уступив в основное время.

Собственно, в грязь лицом оба не ударили, а Андрей, отразивший все 32 броска по своим воротам, и вовсе был назван первой звездой встречи.

Этот «сухарь» стал для Василевского уже 17-м за последние три сезона, и по этому показателю он сравнялся с лидировавшим до того Марк-Андре Флери из «Вегаса». Кстати, третье-четвертое место вместе с Пеккой Ринне из «Нэшвилла» делит вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — у них по 15 шатаутов.

Что до Кучерова, то он сначала сделал голевой пас на защитника Виктора Хедмана, когда тот открывал счет в матче, а затем в самом начале второго периода в касание переправил с пятака в сетку обратную передачу Патрика Маруна.

«Тампа» убедительно прервала серию неудач и сохранила за собой второе место не только в Атлантическом дивизионе (там на него никто и не претендует), но и во всей лиге. Но до «Брюинз» по-прежнему девять очков.

Ну а вишенкой на торте победы «молнии» стала драка, случившаяся сразу после окончания второго периода. Хоккеистам «Канадиенс» очень не понравилась активность Барклая Гудроу, а больше всех агрессировал их могучий капитан, обладатель сильнейшего щелчка в лиге Ши Уэбер.

Канадец так завелся, что в конечном итоге набросился на защитника Михаила Сергачева. Все ожидали, что россиянин будет сметен, но он не только выстоял, но еще провел несколько хороших ударов, увернулся от нокаутирующего панча соперника и завалил Уэбера на лед. Капитан «хабов» смог подняться, но Сергачев натянул ему на голову джерси и так и не позволил ничего сделать, пока в дело не вмешались арбитры. Просто великолепный перфоманс российского защитника-игровика.

Другие матчи

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ

«Филадельфия Флайерз» — »Каролина Харрикейнз» — 4:1

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йор Айлендерс» — 4:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 2:0

«Чикаго Блэкокс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 2:3

«Лос-Анджелес Кингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» —

Голом в матче против «Каролины» отметился российский защитник Иван Проворов. Эта шайба стала для него 13-й в сезоне, а «Филадельфия» сравнялась по очкам с «Вашингтоном» и уступает «Кэпиталз» первую строчку Столичного дивизиона только по количеству побед в основное время.