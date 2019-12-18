Прорыв Медведева и неудачи Шараповой: итоги 2019-го в теннисе

Супергод Медведева

В истории российского мужского тенниса было не так много топовых игроков, но все они были яркими: Евгений Кафельников и Марат Сафин выигрывали «шлемы» и добирались до первой строчки мирового рейтинга, а Николай Давыденко побеждал на Итоговом турнире года.

Но последние успехи российских мужчин случились достаточно давно. Результаты Давыденко пошли на спад во второй половине «нулевых», и после этого Николай никогда не добирался даже до полуфиналов на турнирах «Большого шлема», хотя и заканчивал год на третьем месте в рейтинге (2005).

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Новым поколением российского мужского тенниса суждено было стать Карену Хачанову, Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву — все они почти ровесники, друзья-приятели, вместе росли и развивались, вместе сыграли пару лет назад на первом, экспериментальном и в итоге прижившемся молодежном Итоговом...

Но потом в какой-то момент прогресс застопорился. Да, все выступали достаточно неплохо (если были здоровы), но прорыва не было.

И вот, в 2019 году, а точнее во второй его половине выстрелил Даниил Медведев. Выстрелил так, что эхо от канонады разнеслось по всему миру.

23-летний россиянин начал год с проигранного в Брисбене финала японцу Кеи Нисикори и драматичного поражения в четырех сетах в борьбе от на тот момент первого номера рейтинга Новака Джоковича на Australian Open. Дальше были неровные результаты с титулом в Болгарии и поражениями в матчах на ранних стадиях, где все ждали от него побед.

В апреле Медведев провел классный «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв там сначала грека Стефаноса Циципаса, а затем и — впервые в карьере — Джоковича, но уступив в полуфинале в следующем поединке его соотечественнику Душану Лайовичу.

На следующей неделе был финал в Барселоне, в котором россиянин проиграл австрийцу Доминику Тиму, а затем пришел черед серии из четырех поражений подряд, включившей в себя и провал на »Ролан Гаррос» в поединке с французом Пьер-Югом Эрбером, которому Даниил отдал матч с 2-0.

Черту под безалаберной и нестабильной частью года подвел Уимблдон, где Медведев в 1/16 финала в драматичном пятисетовике был бит Давидом Гоффеном, хотя большую часть встречи действовал с заметным игровым преимуществом.

И вот потом стартовала совсем другая серия: россиянин дошел до финала в Вашингтоне, уступил Рафаэлю Надалю в решающем матче на «Мастерсе» в Монреале, взял «Мастерс» в Цинциннати, снова прихлопнув по дороге Джоковича и отомстив в финале Гоффену.

Наконец, Медведев в красивом стиле добрался до финала на Открытом чемпионате США. Там он вроде бы без шансов проиграл два сета Надалю, а потом преобразился, развалил игру соперника, отыгрался и доминировал в пятой партии, но не воспользовался своими шансами, и испанец все же показал свой чемпионский характер, выиграв очередной «шлем».

Надаль сразу же сказал, что ему жаль Даниила после такого матча, но у того еще все впереди, в том числе и победы на «шлемах». Впрочем, россиянин не стал откладывать успехи в долгий ящик и выиграл еще турниры в Санкт-Петербурге и Шанхае («Мастерс»).

На Итоговый турнир года сил Даниилу, правда, не хватило, и в группе он уступил во всех трех встречах, но, во-первых, каждая из них прошла в борьбе и могла завершиться иначе, а во-вторых, это уже было не важно и объяснимо.

Медведев закончил год в топ-4 мирового рейтинга АТР, то есть сразу после великой «Большой тройки» из Надаля, Джоковича и Роджера Федерера. Кроме того, россиянин стал самым побеждающим теннисистом года, выиграв сумасшедшие 59 матчей!

Даниил в 2019-м стал суперзвездой и в России, и в мировом теннисе, а случилось это не только благодаря результатам, но и во многом из-за характера спортсмена. Его матчи запоминались в уходящем году в равной степени шикарным, очень разноплановым, ни на кого не похожим теннисным стилем и троллингом американских болельщиков на US Open, с которыми россиянин потом мило мирился.

Медведеву ничего не стоит вступить в конфликт с соперником, как это было с Циципасом, который назвал Даниила «сраным русским», из-за чего тот предложил греку с российскими корнями (у Циципаса русская мама) подраться.

При этом сам Даниил работает над собой, не гордится таким всплесками и вспышками плохого настроения на корте и старается становиться лучше. Похоже, у нас действительно появился новый по-настоящему топовой спортсмен в мужском одиночном разряде. Теперь слово за Хачановым и Рублевым.

Новый Кубок Дэвиса

В 2019 году был представлен новый формат Кубка Дэвиса. Теперь у турнира по примеру футбола есть финальный этап, даром что промоутером и инвестором соревнования является компания, принадлежащая защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

Не стоит удивляться, что первый в истории полноценный финальный этап на 18 сборных прошел в Испании, правда, не в Барсе, а в столице — Мадриде.

Испания с Рафаэлем Надалем, естественно, была при таких раскладах главным фаворитом, и она попала в одну группу со сборной России, лишившейся к тому же даже больше морально, нежели физически выхолощенного Медведева (Кубок Дэвиса проходил сразу после Итогового).

Третьим фигурантом подгруппы были хорваты, прибывшие в Мадрид защищать свой титул! И при этом в четвертьфинал гарантированно выходил только победитель в трио, а из шести подгрупп в плей-офф пробивались только два лучших вторых места.

Но российская команда в составе Карена Хачанова и Андрея Рублева сразу же показала свои намерения, выиграв у Хорватии со счетом 3:0, что создало приятную разницу побед и поражений, так что поражение от Испании со счетом 1:2 стратегически было не очень страшным.

Россия смогла пробиться в четвертьфинал, где попала на Сербию с Новаком Джоковичем и вытащила противостояние в паре, где, казалось, против соперников нет никаких шансов.

После этого был драматичный полуфинал с Канадой, где все снова решалось в парной комбинации на супертай-брейке, но на этот раз не в нашу пользу.

Тем не менее выступление российской сборной можно признать очень успешным, тем более команда заработала себе путевку в финальный турнир следующего года.

Нельзя не отметить и отдельно Рублева, который в ранге второго номера команды, пусть и получая более легких соперников, выиграл все свои четыре одиночных матча, а еще дважды в четырех встречах побеждал в паре с Хачановым.

Ну, а победу в Кубке Дэвиса, как и ожидалось, праздновали испанцы. Для Надаля этот сезон стал одним из самых успешных в карьере.

Надаль vs Джокович

Если же брать борьбу за мировую корону, то год прошел под знаком противостояния Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Серб начинал 2019-й первым номером, но в конечном счете чашу на свою сторону мощным осенним отрезком склонил Надаль.

При этом «шлемы» эта парочка поделила между собой — серб забрал Австралию и Уимблдон, испанцу достались дежурный «Ролан Гаррос» и US Open.

Лишь на Итоговом турнире оба провалились (не вышли из группы), как и третий представитель «Большой тройки» швейцарец Роджер Федерер (вылетел в полуфинале). Последний значимый индивидуальный турнир года забрал дебютировавший на нем Стефанос Циципас.

Интересно, что и два самых драматичных матча года сыграли именно два первых номера, причем у обоих они случались в финалах «мейджоров». Про пятичасовое противостояние Надаля и Медведева в финале US Open уже было сказано, но и Джокович с Федерером в финале Уимблдона зарубились не менее драматично.

Кошмары женщин

А вот в женском российском теннисе все откровенно плохо. Открытие прошлого года Дарья Касаткина выступала настолько неудачно, что чуть было не закончила 2019-й за пределами первой сотни.

Там уже находится наснимавшаяся с турниров из-за травм Мария Шарапова, которая после дисквалификации за мельдоний так и не может обрести стабильность в игре и результатах.

Яркий всплеск несколько неожиданно случился у ветерана Светланы Кузнецовой, которая провоевала за визу с американским посольством, а потом выдала мощный отрезок, но эта вспышка продлилась не больше месяца.

На каких-то небольших отрезках выделялась то одна россиянка, то другая, но все это на фоне лишь своих соотечественниц, а не в мировом масштабе. В итоге Анастасия Павлюченкова закончила год 31-й, Вероника Кудерметова расположилась на 40-й строчке, а Екатерина Александрова финишировала 42-й. Все остальные далеко.