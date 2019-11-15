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Битва за золото: Синицина и Кацалапов покоряют Москву. LIVE

Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец. ОНЛАЙН

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В Москве завершается этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.
Трансляция
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16:46

Поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев выбрали для номера саундтрект из «Грязных танцев». Энергичное катание, интересные твиззлы в трех разных положениях. Но, опять же, не без маленьких ошибок.

16:41

105,64 балла получаются представители Литвы, выходя на первое промежуточное место по общей оценке.

16:39

Открыл разминку литовский дуэт Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс. Что удивительно, но ошибок сегодня минимальное количество. Показалось, что на концовку не хватило фигуристов, скорости были не самыми высокими. Но техника отличная.

16:27

На разминку выходят сильнейшие участники, чьи выступления решат судьбу медалей. Среди них и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.

16:26

105,89 балла. Первое промежуточное место.

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16:23

Проникновенный номер от наших ребят, очень индивидуальный и с хорошим настроением. По технике, кстати, обошли лидера.

16:19

На лед выходит еще один российский дуэт — Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов.

16:18

К сожалению, только 98,12 балла. Это чрезвычайно мало.

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16:15

Все как обычно: много интересных технических элементов у ребят, эмоций и страсти. Но скорости нет совершенно, на как таковой танец это не слишком похоже. Твиззлы, вращения — хороший уровень.

16:09

Канадцы Марджори Лажуа и Захари Лага катались под саундтрек из «Богемской Рапсодии», образы подобрали соответствующие и выглядели эффектно. В целом без серьезных помарок, с хорошей поддержкой и вращениями. 105,20 балла получают от судей — первое место.

16:10

Наши соотечественники Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин на льду. У них сложная программа под композицию из фильма «50 оттенков серого».

16:04

Аделина Галявиева и Луи Таурон, представляющие Францию, откатались под известную «Кармен», которая была очень странно отредактирована под выступление. Неплохая поддержка вкупе с уверенными твизлами приносят дуэту 164,79 итоговых баллов.

15:54

Ясмин Тессари и Франческо Фьоретти (Италия) открывают произвольные танцевальные программы. Откровенно говоря, ничем особенным не запомнились фигуристы: не справились с дорожкой на одной ноге, а вот остальные элементы оценены на четвертый уровень. Оценки соответствующие — 154,44, что, однако, не умаляет тех аплодисментов, которые дарит атлетам московские зрители.

15:44

Россию представят Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

15:38

Начало соревнований запланировано на 15:45.

15:25

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольного танца.