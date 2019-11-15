Битва за золото: Синицина и Кацалапов покоряют Москву. LIVE

Ясмин Тессари и Франческо Фьоретти (Италия) открывают произвольные танцевальные программы. Откровенно говоря, ничем особенным не запомнились фигуристы: не справились с дорожкой на одной ноге, а вот остальные элементы оценены на четвертый уровень. Оценки соответствующие — 154,44, что, однако, не умаляет тех аплодисментов, которые дарит атлетам московские зрители.