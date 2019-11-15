Битва за золото: Синицина и Кацалапов покоряют Москву. LIVE

Поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев выбрали для номера саундтрект из «Грязных танцев». Энергичное катание, интересные твиззлы в трех разных положениях. Но, опять же, не без маленьких ошибок.
105,64 балла получаются представители Литвы, выходя на первое промежуточное место по общей оценке.
Открыл разминку литовский дуэт Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс. Что удивительно, но ошибок сегодня минимальное количество. Показалось, что на концовку не хватило фигуристов, скорости были не самыми высокими. Но техника отличная.
На разминку выходят сильнейшие участники, чьи выступления решат судьбу медалей. Среди них и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.
105,89 балла. Первое промежуточное место.
Проникновенный номер от наших ребят, очень индивидуальный и с хорошим настроением. По технике, кстати, обошли лидера.
На лед выходит еще один российский дуэт — Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов.
К сожалению, только 98,12 балла. Это чрезвычайно мало.
Все как обычно: много интересных технических элементов у ребят, эмоций и страсти. Но скорости нет совершенно, на как таковой танец это не слишком похоже. Твиззлы, вращения — хороший уровень.
Канадцы Марджори Лажуа и Захари Лага катались под саундтрек из «Богемской Рапсодии», образы подобрали соответствующие и выглядели эффектно. В целом без серьезных помарок, с хорошей поддержкой и вращениями. 105,20 балла получают от судей — первое место.
Наши соотечественники Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин на льду. У них сложная программа под композицию из фильма «50 оттенков серого».
Аделина Галявиева и Луи Таурон, представляющие Францию, откатались под известную «Кармен», которая была очень странно отредактирована под выступление. Неплохая поддержка вкупе с уверенными твизлами приносят дуэту 164,79 итоговых баллов.
Ясмин Тессари и Франческо Фьоретти (Италия) открывают произвольные танцевальные программы. Откровенно говоря, ничем особенным не запомнились фигуристы: не справились с дорожкой на одной ноге, а вот остальные элементы оценены на четвертый уровень. Оценки соответствующие — 154,44, что, однако, не умаляет тех аплодисментов, которые дарит атлетам московские зрители.
Россию представят Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Начало соревнований запланировано на 15:45.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольного танца.