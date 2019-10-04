Не до Хабиба: Макгрегора будут судить за избиение старика

Ирландскому бойцу ММА, бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конору Макгрегору предстоит выступить перед судом Дублина по делу о нападении на одного из граждан. По данным Independent.ie, спортсмену грозит лишение свободы до шести месяцев или же штраф £1500.

Реклама

Сам инцидент произошел еще 6 апреля в одном из пабов Дублина, однако был предан огласке только спустя полгода. Так, канал TMZ Sports опубликовал записи с камер видеонаблюдения из заведения, где произошло преступление, на которых было запечатлено, как Макгрегор избил одного из посетителей бара. В частности, ирландец подошел к барной стойке и попросил у бармена стаканы для виски своего производства. После этого Конор подошел к гостям, которые сидели у стойки, и расставил у каждого из них бокалы, куда и налил свой напиток с целью угостить посетителей паба. Однако один из гостей заведения от предложение бойца отказался и отодвинул стакан в сторону, продолжив пить пиво, которое заказал чуть ранее.

В ответ на это Макгрегор сначала вступил в словесную перепалку с мужчиной, ведя себя агрессивно, а затем нанес ему удар по лицу.

В инцидент были вынуждены вмешаться другие гости бара, которые вывели разбушевавшегося бойца на улицу. Пострадавший же остался сидеть на своем месте. Примечательно, что позднее очевидцы произошедшего обвинили именно его, подчеркнув, что мужчина якобы спровоцировал конфликт с Макгрегором, спровоцировав ирландца.

«Я не хочу пить это дерьмо. Мне не нужна твоя выпивка», — приводит слова свидетеля произошедшего Irish Mirror.

Отмечается, что после того, как TMZ Sports распространил данную видеозапись, в отношении Макгрегора было заведено дело.

«Полиция расследует происшествие, произошедшее в дублинском пабе 6 апреля 2019 года, когда один из посетителей устроил нападение на другого гостя заведения. Расследование продолжается, и на данный момент никаких задержаний еще не было осуществлено»,

— приводит заявление стражей порядка MMA Junkie.

Позднее обвинения против бойца выдвинули и власти Дублина, обязавшие Конора явиться в суд для дачи показаний, подчеркнув, что тому в случае доказательства вины будет грозить как минимум большой денежный штраф.

Только после этого пострадавший 50-летний мужчина впервые прокомментировал данный инцидент. В частности, он отметил свое негативное отношение к персоне Конора Макгрегора, имеющего статус одного из главных скандалистов в мире смешанных единоборств. К слову, он пострадавший также подал заявлению в полицию, но при этом отказался от денег и извинений в свой адрес от бойца. Единственное, чего желает пострадавший — «справедливого решения судьи».

«Он нанес удар мне в голову. Она болела целую неделю. Нет никакой угрозы моей жизни или что-то в этом роде.

Мне не нравится этот мужик. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого есть деньги»,

– заявил пострадавший.

Несмотря на то, что мужчина стал отрицать наличие у себя особых проблем со здоровьем, его приятель сообщил некоторые подробности происходящего. По его словам, пострадавший на протяжении долгого времени имел сильный дискомфорт и не мог выйти из дома.

«У моего друга была пинта пива. Но вдруг пришел Макгрегор и предложил всем гостям заведения попробовать его виски. Несколько людей согласились, но не мой друг. Он вообще такое не пьет. Конор очень настаивал, чтобы он все-таки выпил, но и во второй раз получил отказ. В итоге Макгрегор возмутился и зачем-то ударил его по лицу.

В тот момент он сильной боли не почувствовал, но спустя некоторое время его самочувствие резко ухудшилось. У него очень сильно болело лицо. Следующую неделю он просто не выходил из дома»,

— цитирует знакомого пострадавшего Daily Mirror.

Конор Макгрегор в своей карьере ММА провел 25 боев, в которых он одержал 21 победу. Последний поединок ирландца датирован 6 октября 2018 года, который состоялся на турнире UFC 229. Тогда Макгрегор проиграл действующему российскому чемпиону промоушена легкого дивизиона Хабибу Нурмагомедову в четвертом раунде после болевого приема от Орла. При этом сам ирландец за прошедший год успел объявить об окончании карьеры в ММА и вернуться обратно в спорт, однако «Ноториус» по-прежнему остается без поединка, ожидая реванша с Нурмагомедовым.