Обойтись без Старых: Россия бьется за золото в спринте. LIVE

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17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
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АвангардБарыс
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
02:30
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5 (ОТ)
закончен
05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
0:3
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Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
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Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород ВЭФ
93:83
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Евролига
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Дарушшафака Химки
91:85
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Панатинаикос Баскония
72:70
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Маккаби Т-А Жальгирис
83:85
закончен
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Реал Мадрид Олимпия Милан
92:89
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НБА / регулярный чемпионат
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Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
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Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
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Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
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закончен
02:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
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Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
126:125
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Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
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Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
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Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
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Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019
09:05
Женщины. Короткая программа
1
Загитова (Россия)
82,08
2
Сакамото (Япония)
76,86
3
Турсынбаева (Казахстан)
75,96
закончен
ЧЕ / 2020 - квалификация
22:45
БельгияРоссия
не начался
22:45
НидерландыБеларусь
не начался
КХЛ / плей-офф
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ЦСКАДинамо М
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
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05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
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Евролига
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ЦСКА Фенербахче
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22:00
Будучность Анадолу Эфес
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22:00
Бавария Барселона
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23:30
Гран Канария Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
09:05
Спортивные пары, произвольная программа
1
Суй / Хань (Китай)
234,84
закончен
10:00
Короткая программа, мужчины
1
Нэйтан Чен (США)
107,40
online
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 9-й этап
18:30
Спринт 7,5 км, женщины
online
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
не начался
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
00:00
Динамо МЦСКА
не начался
00:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Валенсия
не начался
22:15
Андорра Альба
не начался
Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБруклин Нетс
не начался
Обойтись без Старых: Россия бьется за золото в спринте. LIVE

Онлайн женского спринта на 7,5 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене

В норвежском Хольменколлене проходит девятый этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 км.
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18:41

Кайшева и Юрлова впереди всех! Вровень идут россиянки!

18:39

Кайшева поразила все мишени — лучшее время пока у нее!

18:38

Николь Гонтье уверенно отстрелялась. У Данкли один промах.

18:35

Юрлова на 0.9 км проигрывает идущей первой представительницу США 6 секунд.

Отметим, что вся «фишка» спринта заключается в том, что вплоть до последнего спортсмена может быть неизвестна судьба медалей.

18:33

Следом за Ульяной вышла на старт Юрлова-Перхт. Тяжело сегодня будет нашим спортсменкам: при родных трибунах ой как сложно биться с норвежками.

18:32

А вот и Кайшева побежала! Удачи россиянкам сегодня!

18:30

Сьюзен Данкли открывает гонку! Помчалась американка вперед!

18:28

А вот и главные фаворитки сегодняшнего заезда. Это норвежка Тириль Экхофф (11-й стартовый номер), Доротея Вирер из Италии (16) и Денизе Херрман (58).

18:25

Россию сегодня представят Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Евгения Павлова и Виктория Сливко.

18:20

Старт запланирован на 18.30 мск.

18:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на 7,5 км в рамках этапа 9-го этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене.