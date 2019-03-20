Обойтись без Старых: Россия бьется за золото в спринте. LIVE

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Кайшева и Юрлова впереди всех! Вровень идут россиянки!
Кайшева поразила все мишени — лучшее время пока у нее!
Николь Гонтье уверенно отстрелялась. У Данкли один промах.
Юрлова на 0.9 км проигрывает идущей первой представительницу США 6 секунд.
Отметим, что вся «фишка» спринта заключается в том, что вплоть до последнего спортсмена может быть неизвестна судьба медалей.
Следом за Ульяной вышла на старт Юрлова-Перхт. Тяжело сегодня будет нашим спортсменкам: при родных трибунах ой как сложно биться с норвежками.
А вот и Кайшева побежала! Удачи россиянкам сегодня!
Сьюзен Данкли открывает гонку! Помчалась американка вперед!
А вот и главные фаворитки сегодняшнего заезда. Это норвежка Тириль Экхофф (11-й стартовый номер), Доротея Вирер из Италии (16) и Денизе Херрман (58).
Россию сегодня представят Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Евгения Павлова и Виктория Сливко.
Старт запланирован на 18.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на 7,5 км в рамках этапа 9-го этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене.