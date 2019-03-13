«Это кома»: что происходит с Началовой

Известная певица Юлия Началова оказалась в реанимации в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья. По информации «Комсомольской правды», 38-летней артистка была госпитализирована в одну из московских клиник еще 11 марта, однако ее представители никак не комментировали данную информацию с целью сохранить в тайне состояние ее здоровья.

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Сегодня, 13 марта, пиар-менеджер Началовой Анна Исаева в своем инстаграме выступила с официальным сообщением, в котором поделилась подробностями о своей клиентке. По словам представительницы певицы, артистка была доставлена в больницу, находясь в стабильном состоянии здоровья, однако в последние сутки оно резко ухудшилось.

«Как мы уже говорили, Юля действительно находится в больнице. Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений.

Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось»,

— написала Исаева.

Менеджер Началовой также отказалась говорить о предварительном диагнозе исполнительницы, отметив, что более подробные комментарии поступят позднее.

«Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним — помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления», — заключила она.

По информации СМИ, певица в последнее время страдала от диабета, а причиной экстренной госпитализации стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, близкие к ситуации,

Началова впала в диабетическую кому.

Также сообщается, что артистка накануне получила ранение ноги, вследствие чего у нее образовалось заражение крови. По данным ФАН, родственникам Началовой запрещено находиться рядом с певицей круглосуточно. Родителей допускают к певице только в установленное время посещений, а также на беседу с лечащими врачами.

Кроме того, источник сообщает, что Началова обратилась в больницу еще 8 марта из-за травмы ноги, однако из-за высокого содержания сахара в крови артистки рана стала гноиться, а температура тела поднялась до 40 градусов, после чего девушка была госпитализирована в другую клинику

Началова является бывшей женой экс-полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгения Алдонина. Познакомилась пара в 2005 году, а через год Юлия и Евгений сыграли свадьбу.

В декабре 2011 года супруги приняли решение о разводе, после которого певица оставила себе фамилию Алдонина.

Рассказать о причинах развода Началова долгое время отказывалась, однако в августе 2018 года в эфире программы «Судьба человека» призналась, что до сих пор находится в хороших отношениях с футболистом, а решение разойтись было принято обоюдно и мирно.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — говорила она.

Интересно, что незадолго до развода Началовой и Алдонина стали распространяться слухи о том, что девушка имеет связи с нападающим корейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс», ранее выступавшим за «Авангард», ЦСКА, «Торпедо» и «Амур», а также клубы НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

По признаниям певицы, официально встречаться с хоккеистом она начала уже после развода с Алдониным.

«В прессу просочились мои фотографии с Фроловым, где мы якобы обнимаемся, но они были сделаны случайно в одном американском ресторане. Уже потом, когда я оформила развод с Женей, примерно через полгода, мы начали встречаться. Однако через какое-то время я поняла, что это не мое. Вообще отношения со спортсменами на расстоянии меня не устраивают», — заявила Началова.

Вместе с Фроловым артистка состояла в гражданском браке на протяжении пяти лет — с 2011 по 2016 годы, после чего пара разошлась.

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