Последняя гонка на Универсиаде: Россия уступает японцу. LIVE

Как и в отборочном турнире, вновь скрестят клюшки Казахстан и Канада

As it was in the qualifying matches, Kazakhstan and Canada are to cross the sticks yet again #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports #Хоккей #Hockey pic.twitter.com/9TSjmvLrxl