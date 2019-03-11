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Последняя гонка на Универсиаде: Россия уступает японцу. LIVE

Онлайн-трансляция событий последнего дня Универсиады

На зимней Универсиаде в Красноярске проходит последний, 12-й соревновательный день. «Газета.Ru» следит ведет текстовую онлайн-трансляцию последних событий студенческих соревнований.
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08:28

Казаринов и Якимушкин отстают на 50 секунд от лидер и на 30 — от третьего места. Медалисты уже ясны.

08:26

На отсечке 23,6 между Бабой и Киливнюком — всего лишь 0,7 секунды. Порошкин идет третьим, проигрывая 11 секунд.

08:24

Якимушкин и Казаринов идут рядом, радостно оглядываясь друг на друга. Понятно, что о медалях здесь речи уже не идет. Не хватило их на дистанцию.

08:22

Настоящая сенсация будет, если японец выиграет золото. Но еще более удивительно то, что Якимушкин, судя по всему, останется без медали.

08:20

Баба и Киливнюк остаются вдвоем среди лидеров! Вот это борьба!

08:18

На 21 км Киливнюк проигрывает 0,7 секунды Бабе. А вот у Порошкина и Якимушкина отставание уже более пяти секунд.

08:16

Иван Кириллов досрочно выбывает из гонки. Судя по всему, проблемы со здоровьем у нашего спортсмена.

08:14

Порошкин и Киливнюк показывают второй и третий результат. По очереди предпочитают наши лыжники поджимать японца.

08:12

Один за другим участники отходят от борьбы за медали. Россиянам сложно противостоять, а тут еще и Баба. Вчетвером остаются лидеры.

08:10

На отметке 16,1 км Якимушкин отстает от Бабы на 0,2 секунды. Больше половины гонки тянуть за собой других участников — это мощно. Японец удивляет.

08:08

Порошкин, Кливинюк, Якимишкун и Казаринова борются за медали, идя в первой пятерке.

08:06

Добавил японец скорости. Возможно, силы у него заканчиваются. Главное — не отпускать.

08:04

Тимашов очень серьезно подкосил подъем. Почти 13 секунд проигрывает и идет в одиночестве.

08:02

На 13,5 км Якимушкин отстает от Бабы на 0,9 секунды. Пока спешить некуда, можно спокойно преследовать японца.

08:00

Ну и как же Баба хорош! Ни разу ходом не сбавил по ходу гонки. Тащит за собой остальных участников, а наши ребята, кажется, ждут его слабины.

07:58

Тимашов на подъеме сбавил сильно. Отстает от первой группы участников.

07:56

Плотная борьба за медали будет. В том числе и между нашими лыжники, поскольку идут они рядом друг с другом.

07:54

Продолжает японец напрягать наших ребят, возглавляя гонку. Хороший ход набрал.

07:50

На скоростных поворотах и подъемах часть участников замедлилась. С трудом дается красноярская трасса.

07:52

Тимашов и Порошкин отстали от первой группы участников. А Якимушкин нагнал японца — выигрывает Баба теперь лишь 0,6 секунды.

07:48

На отметке 8,6 км ситуация не изменились. Японец бежит первым, оглядываюсь на преследователей. Порошников отстает от Бабы на четыре секунды.

07:46

Вот теперь поделилась гонка на группы. В первом эшелоне идут все россияне и Баба. Сможет ли японец вклиниться на пьедестал — главная интрига.

07:44

На отметке 6 км Баба продолжает лидировать, обгоняя на несколько секунд Киливнюка. Сразу за Кириллом — все партнеры по российской команде.

07:42

Послед первых подъемов часть участников отсеивается во второй и третий эшелоны. Не новость, что условия в Красноярске отличные, но трасса сложная.

07:40

Интересно то, хватит ли сил у японца до конца гонки. Потому что Якимушкин силен именно на финише.

07:38

Японец Наото Баба вырвался на лидирующую позицию. Киливнюк идет прямо за ним.

07:36

Очень конкурентная гонка. Первый эшелон пока не сформировался, поскольку много лыжников показывают примерно одну скорость.

07:34

Первый километр с лидерством прошел француз Луи Шварц. Якимушкин отстает на шесть секунд, но, надо полагать, все будет быстро меняться.

07:32

Главным претендентом на победу сегодня будет Якимушкин. Если он финиширует первым, то повторит успех Алисы Жамбаловой, став четырехкратным чемпионом Универсиады.

07:30

Гонка началась! Поехали!

07:25

Вчера наши лыжницы провели заключительный масс-старт на 15 км, сумев занять весь подиум: Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. Надеемся, что и мужчины повторят успех.

07:20

От России сегодня побегут Иван Якимушкин, Илья Порошкин, Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Егор Казаринов.

07:15

Лыжники готовы закрыть свою программу на Универсиаде! Через 15 минут на трассу выйдет 76 лыжников, чтобы побороться за последний комплект медалей в дисциплине.

07:10

А сборная России выйдет на лед, чтобы сразится в матче за золото со Словакией, в 11.30 по московскому времени.

07:00

За бронзу хоккейного турнира Универсиады поборются мужские сборные Канады и Казахстана.

06:50

Церемония закрытия пройдет на «Платинум-Арене», ее режиссером является известный в прошлом фигурист и хореограф, посол Универсиады-2019 Илья Авербух. Ранее он отмечал, что в церемониях открытия и закрытия примут участие более тысячи артистов. Закрытие будет включать в себя официальную часть, в ней будет участвовать премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также состоятся театральное представление и парад атлетов, который пройдет в неформальном ключе.

06:40

В 7.30 по московскому времени мужчины пробегут 30 километров свободным стилем. «Газета.Ru» обязательно будет следить за развитием событий.

06:30

Кто об этом не знает, но вспомнить об этом всегда приятно. Россия лидирует в общекомандном медальном зачете!

06:20

А вот и расписание заключительного дня зимней Универсиады!

06:10

Два комплекта наград будут разыграны в последний соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Как и в программе Олимпийских игр, честь завершать соревнования выпала хоккеистам и лыжникам.

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх, Универсиаде-2019 стартует 12-й и последний день соревнований. В нашем онлайне мы проследим за его главными событиями. Присоединяйтесь!