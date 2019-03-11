Последняя гонка на Универсиаде: Россия уступает японцу. LIVE

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Казаринов и Якимушкин отстают на 50 секунд от лидер и на 30 — от третьего места. Медалисты уже ясны.
На отсечке 23,6 между Бабой и Киливнюком — всего лишь 0,7 секунды. Порошкин идет третьим, проигрывая 11 секунд.
Якимушкин и Казаринов идут рядом, радостно оглядываясь друг на друга. Понятно, что о медалях здесь речи уже не идет. Не хватило их на дистанцию.
Настоящая сенсация будет, если японец выиграет золото. Но еще более удивительно то, что Якимушкин, судя по всему, останется без медали.
Баба и Киливнюк остаются вдвоем среди лидеров! Вот это борьба!
На 21 км Киливнюк проигрывает 0,7 секунды Бабе. А вот у Порошкина и Якимушкина отставание уже более пяти секунд.
Иван Кириллов досрочно выбывает из гонки. Судя по всему, проблемы со здоровьем у нашего спортсмена.
Порошкин и Киливнюк показывают второй и третий результат. По очереди предпочитают наши лыжники поджимать японца.
Один за другим участники отходят от борьбы за медали. Россиянам сложно противостоять, а тут еще и Баба. Вчетвером остаются лидеры.
На отметке 16,1 км Якимушкин отстает от Бабы на 0,2 секунды. Больше половины гонки тянуть за собой других участников — это мощно. Японец удивляет.
Порошкин, Кливинюк, Якимишкун и Казаринова борются за медали, идя в первой пятерке.
Добавил японец скорости. Возможно, силы у него заканчиваются. Главное — не отпускать.
Тимашов очень серьезно подкосил подъем. Почти 13 секунд проигрывает и идет в одиночестве.
На 13,5 км Якимушкин отстает от Бабы на 0,9 секунды. Пока спешить некуда, можно спокойно преследовать японца.
Ну и как же Баба хорош! Ни разу ходом не сбавил по ходу гонки. Тащит за собой остальных участников, а наши ребята, кажется, ждут его слабины.
Тимашов на подъеме сбавил сильно. Отстает от первой группы участников.
Плотная борьба за медали будет. В том числе и между нашими лыжники, поскольку идут они рядом друг с другом.
Продолжает японец напрягать наших ребят, возглавляя гонку. Хороший ход набрал.
На скоростных поворотах и подъемах часть участников замедлилась. С трудом дается красноярская трасса.
Тимашов и Порошкин отстали от первой группы участников. А Якимушкин нагнал японца — выигрывает Баба теперь лишь 0,6 секунды.
На отметке 8,6 км ситуация не изменились. Японец бежит первым, оглядываюсь на преследователей. Порошников отстает от Бабы на четыре секунды.
Вот теперь поделилась гонка на группы. В первом эшелоне идут все россияне и Баба. Сможет ли японец вклиниться на пьедестал — главная интрига.
На отметке 6 км Баба продолжает лидировать, обгоняя на несколько секунд Киливнюка. Сразу за Кириллом — все партнеры по российской команде.
Послед первых подъемов часть участников отсеивается во второй и третий эшелоны. Не новость, что условия в Красноярске отличные, но трасса сложная.
Интересно то, хватит ли сил у японца до конца гонки. Потому что Якимушкин силен именно на финише.
Японец Наото Баба вырвался на лидирующую позицию. Киливнюк идет прямо за ним.
Очень конкурентная гонка. Первый эшелон пока не сформировался, поскольку много лыжников показывают примерно одну скорость.
Первый километр с лидерством прошел француз Луи Шварц. Якимушкин отстает на шесть секунд, но, надо полагать, все будет быстро меняться.
Главным претендентом на победу сегодня будет Якимушкин. Если он финиширует первым, то повторит успех Алисы Жамбаловой, став четырехкратным чемпионом Универсиады.
Гонка началась! Поехали!
Вчера наши лыжницы провели заключительный масс-старт на 15 км, сумев занять весь подиум: Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. Надеемся, что и мужчины повторят успех.
От России сегодня побегут Иван Якимушкин, Илья Порошкин, Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Егор Казаринов.
Лыжники готовы закрыть свою программу на Универсиаде! Через 15 минут на трассу выйдет 76 лыжников, чтобы побороться за последний комплект медалей в дисциплине.
А сборная России выйдет на лед, чтобы сразится в матче за золото со Словакией, в 11.30 по московскому времени.
За бронзу хоккейного турнира Универсиады поборются мужские сборные Канады и Казахстана.
Церемония закрытия пройдет на «Платинум-Арене», ее режиссером является известный в прошлом фигурист и хореограф, посол Универсиады-2019 Илья Авербух. Ранее он отмечал, что в церемониях открытия и закрытия примут участие более тысячи артистов. Закрытие будет включать в себя официальную часть, в ней будет участвовать премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также состоятся театральное представление и парад атлетов, который пройдет в неформальном ключе.
В 7.30 по московскому времени мужчины пробегут 30 километров свободным стилем. «Газета.Ru» обязательно будет следить за развитием событий.
Кто об этом не знает, но вспомнить об этом всегда приятно. Россия лидирует в общекомандном медальном зачете!
А вот и расписание заключительного дня зимней Универсиады!
Два комплекта наград будут разыграны в последний соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Как и в программе Олимпийских игр, честь завершать соревнования выпала хоккеистам и лыжникам.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх, Универсиаде-2019 стартует 12-й и последний день соревнований. В нашем онлайне мы проследим за его главными событиями. Присоединяйтесь!