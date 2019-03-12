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Без права на ошибку: Россия против Словакии в финале. LIVE

Онлайн-трансляция финального хоккейного матча Универсиады

В финальном матче мужского хоккейного турнира Универсиады в Красноярске встречаются сборные России и Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12 марта 11:30   |  
Россия
Россия
Словакия
Словакия
Стадион «», | Судьи:
1 период
2 период
3 период
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`19

Против Шевченко жестко играют. Борется Вячеслав, из-за чего постоянно в борт его вбивают.

`18

Медведев на свободном пространстве получил передачу, однако долго готовил удар и в итоге не попал по воротам.

`17

Ух! Очередной отличный момент после плотного броска — немного мимо.

`16

Редко открываются словаки на пятаке. Много атак заканчивается в итоге уходом на среднюю линию.

`14

Перестрелка дальними бросками идет. После удара Кудако сначала словак проверил Богданова, а несколькими секундами позднее Медведев попытался забить — оба промазали.

`13

Пошли моменты! Кудако решился на бросок, после отскока можно было добивать в пустой угол, но никого из наших игроков там не оказалось.

`13

Мальцев отлично открылся в зоне словаков, но судья увидел высоко поднятую клюшку.

`12

Давят словаки. Шишка забрал шайбу у Орловича-Гудкова и бросал в дальний верхний угол. На этот раз мимо.

`11

Диктор по арене объявляет, что на матче присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев. Аплодисментами его встретила публика.

`11

Еще одна заварушка у ворот словаков после наброса на пятак. Своего вратаря словно хрустальную вазу охраняют наши соперники.

`10

Обоюдное удаление. Вискоч и Шевченко отправляются в штраф-бокс.

`10

Серьезная драка на льду. Шевченко около борта свалили, тот полез на вратаря, но получил отпор словаков. Шлемы полетели — судья смотрит повтор.

`10

А вот и словаки опасно отвечают. Хороший прицельный удар под левую штангу, который с трудом взял Богданов.

`9

Сорокин! Предпринял попытку еще одного дальнего броска, но вратарь на месте.

`8

Не получается из-за ворот набрасывать на пятак, словаки отменно обороняются. Провели вратаря соперников дальним броском — без опасности.

`7

Не стремятся словаки завладеть преимуществом, предпочитая в одну-две передачи избавлять от шайбы. Выжидают своего момента.

`5

Нарушаем правила на вбрасывании. Предупреждает рефери наших хоккеистов.

`4

Очень спокойное и не присущее нам спокойное начало. Бросков почти нет, шайбу до ворот не доводят. Присматриваются друг к другу хоккеисты.

`2

После броска Джиошвили небольшая стычка произошла около ворот словаков. Быстро решили проблемы — все в порядке сейчас.

`2

Сегодняшний матч пропускает Егор Морозов, получивший травму в игре с Канадой.

`1

Матч начался! Болеем за наших хоккеистов!

10:47

Состав команды Словакии! Вратари: Эрик Компаш, Матей Томек. Эрик Смолка, Патрик Бацик, Лукаш Дуркеч, Владимир Выбирал, Ян Злоха, Мартин Вискоч, Юрай Шишка, Себастьян Смида, Радослав Габор, Патрик Марчинек, Мартин Йендрол, Адам Касаницки, Нино Ондриш, Якуб Татар, Матуш Михалко, Филип Клема, Патрик Лигаш, Иван Федорко, Далибор Микула.

10:55

В финале женского хоккейного турнира Универсиады наши девушки обыграли канадок со счетом 2:0! Надеемся, что сегодня мужчины сделают «золотой» дубль.

10:50

Со словаками на Универсиаде мы уже встречались. Игра в первом туре группового этапа завершилась победой сборной России в овертайме (2:1).

10:45

Состав нашей сборной! Вратари: Никита Богданов (Никита Серебряков) Вадим Кудако – Никита Камалов, Владислав Мисников — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К); Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев; Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков; Евгений Воронков — Иван Крылов, Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.

10:40

Напомним, что в полуфинале наша сборная взяла верх над командой Канады, а словаки оказались сильнее Казахстана. В матче за третье место, который состоялся сегодня, победу одержали канадца, став бронзовыми призерами Универсиады.

10:35

Матч начнется в 11.00 мск.

10:30

На Универсиаде в Красноярске в решающем матче мужского хоккейного турнира встречаются сборные России и Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.