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«Дело вопиющее»: российский биатлон бьют рублем

IBU заблокировал спонсорский контракт СБР на 100 млн руб.

Международный союз биатлонистов (IBU) заблокировал спонсорский контракт на 100 млн рублей за три года, заключенный в конце 2018 года Союзом биатлонистов России (СБР) с одним из французских изданий. Как рассказал член правления СБР Алексей Нуждов, российская организация будет готова подавать апелляцию в случае отказа утвердить соглашение.

Спонсорское соглашение Союза биатлонистов России (СБР) и одного из французских интернет-СМИ, рассчитанное за 100 млн рублей за три года, до сих пор не вступило в силу. Как рассказал член правления СБР Алексей Нуждов, Международный союз биатлонистов (IBU) не утверждает контракт, который был заключен в конце прошлого года.

«Да, действительно. Сумма в районе 100 миллионов»,

— приводит слова Нуждова РИА «Новости».

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При этом член правления СБР отметил, что вопрос с утверждением контракта не носит весомый характер, однако IBU по-прежнему отказывается сотрудничать.

«Ничего противоправного или противоречащего конституции или нормативным документам IBU в этом договоре не было. С каждой неделей мы все больше и больше удивлялись, почему на такой простой вопрос мы не можем получить ясный ответ и согласие», — подчеркнул Нуждов.

Президент СБР Владимир Драчев 8 февраля отправил главе IBU Олле Далину письмо, сообщив о причинах, почему занимавший в момент подписания договора пост исполняющего обязанности генерального секретаря IBU Мартин Кухенмайстер не утвердил спонсорский контракт.

В ответ Даллин заявил, что повторно вопрос будет рассмотрен на исполкоме организации в марте.

«Мы проконсультируемся с юристом по этому вопросу и обсудим его на следующем заседании исполнительного комитета IBU 11 марта во время чемпионата мира», — сообщил Далин.

По словам Нуждова, вопрос с противоречиями по поводу спонсорского контракта не повлияет на процесс восстановления статуса российской организации в IBU. Как отметил вице-президент СБР,

в IBU настроены сотрудничать с коллегами из России.

«У меня и у президента СБР Владимира Драчева была уже не одна встреча с президентом IBU и группой его помощников. Мы видим, что они открыты к сотрудничеству, что они придерживаются правовых норм и принципов равного отношения ко всем федерациям. Поэтому я считаю, что ситуация с нашим контрактом, тот факт, что она вступает в явное противоречие с имеющейся практикой, просто не было доведено до президента IBU должным образом», — сказал Нуждов.

Он отметил, что готовность IBU рассмотреть вопрос уже в марте — хороший знак, который говорит о заинтересованности международной организации в скорейшем разрешении вопроса.

«Ответ, полученный вами, что решение будет принято после консультаций с юристами, это уже что-то. Лучше, наверное, и ожидать не стоило. Это только подтверждает, что с юристами руководство IBU не консультировалось. Я думаю, что президент IBU, безусловно, разберется и примет правовое решение», — добавил вице-президент СБР.

При этом в СБР не исключают, что спонсорское соглашение может быть разорвано из-за действий IBU. По мнению Нуждова,

существует вероятность, что выплаты за сезон-2018/19 так и не будут осуществлены.

«Безусловно, такой риск есть. Мы взрослые люди и понимаем, что если мы партнера все задерживаем и задерживаем и не можем, исходя из позиции IBU, ясно сформулировать срок начала сотрудничества, естественно, любой партнер вправе закончить эти отношения. С учетом, что мы не можем четко и ясно сформулировать, когда мы заключим договор, да и заключим ли вообще», – отметил он.

В том случае, если IBU так и не утвердит соглашение, то СБР настроен подавать апелляции на данное решение, которое, как заметил Нуждов, является «вопиющим делом».

«Если нам не удастся прийти к устраивающему обе стороны решению, то мы, безусловно, будем подавать апелляцию в арбитраж.

Дело вопиющее. Если мы его просто так проглотим, с нами и дальше будут так обращаться.

Это своего рода красная линия», — цитирует Нуждова «Чемпионат.com».

Напомним, что статус СБР в IBU был понижен в декабре 2017 года из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистами. В сентябре прошлого года конгресс IBU проголосовал против возвращения полного членства СБР в организации. Ожидается, что следующее заседание рабочей группы состоится в феврале в Москве.

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