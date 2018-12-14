Скандальная гонка: россиянки сражаются за медали. LIVE

Пока вокруг российского биатлона гремит очередной скандал, на этот раз кажущийся высосанным из пальца, но от того еще более неприятный, мы все же сконцентрируемся на спортивной части этого вида спорта. В сегодняшней женской гонки преследования у России весьма неплохие шансы на хороший результат! Екатерина Юрлова-Перхт выиграла бронзовую медаль в спринте и стартует третьей!