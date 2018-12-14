Скандальная гонка: россиянки сражаются за медали. LIVE

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Васнецова стартовала на 1:08 позже Вирер, Павлова — на 1:28.
В гонке Ирина Старых, ушедшая на старт на 48 секунд позже лидера.
Вирер и Мякарайнен убежали практически синхронно, а Екатерина Юрлова-Перхт стартовала на 24 секунды позже, фактически вместе с Витоцци и Хойниш.
Поеееееехали! Старт дан!
Довольно высокая позиция и у находящейся из-за обвинений австрийской полиции под серьезным давлением Ирины Старых. Она уйдет на дистанцию девятой! Валерия Васнецова стартует 18-й, а четвертая представительница России, Евгения Павлова, стартует 32-й.
Первой в гонку уйдет итальянка Доротея Вирер, за ней финская биатлонистка Кайса Мякарайнен и дальше Юрлова-Перхт. Следом за Екатериной стартуют итальянка Лиза Витоцци и полька Моника Хойниш.
Пока вокруг российского биатлона гремит очередной скандал, на этот раз кажущийся высосанным из пальца, но от того еще более неприятный, мы все же сконцентрируемся на спортивной части этого вида спорта. В сегодняшней женской гонки преследования у России весьма неплохие шансы на хороший результат! Екатерина Юрлова-Перхт выиграла бронзовую медаль в спринте и стартует третьей!
Гонка стартует в 13:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки преследования среди женщин на дистанции 10 км в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене.