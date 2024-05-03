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Кудрявцева заявила, что ей больно за Волочкову

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что завравшуюся Волочкову нужно спасать

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать глумиться над Анастасией Волочковой и заявила, что танцовщицу нужно спасать. Своим мнением знаменитость поделилась в Telegram-канале.

«Насте надо помочь. И если с ней рядом нет друзей, близких или родных, ну давайте мы сами попробуем. Мне лично давно не смешно смотреть и слушать Настю, мне больно и горько. И жалко», — написала Кудрявцева (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Телеведущая также репоснула запись адвоката Екатерины Гордон, которая летела с Волочковой в самолете на Мальдивы.

«На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. <...> Да и кому ты врешь? Мы летели на одном самолете, ты летела в экономе и в этом нет ничего постыдного. Везла из Москвы с собой на Мальдивы букет», — заявила защитница.

Она посоветовала балерине бросить употреблять спиртные напитки, «трындеть» и оскорблять других людей, а также «вымести» из своей жизни ненужных людей, которые не могут ей дать первые два совета.

Ранее Волочкова обругала подписчиков за критику отфотошопленных кадров.

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