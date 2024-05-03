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Офицер ДНР назвал оружие для предотвращения атак ВСУ по железным дорогам РФ

Офицер Матюшин: модернизация сил РЭБ поможет предотвращать атаки ВСУ по ж/д РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Офицер Донецкой народной республики (ДНР) в запасе Александр Матюшин заявил, что у российской армии есть оружие, которое может противостоять украинским беспилотникам, бьющим по железным дорогам России. Речь идет о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сказал он в беседе с Tsargrad.tv.

Военный эксперт призвал не только уделять внимание совершенствованию сил противовоздушной обороны (ПВО), но и заниматься модернизацией систем РЭБ. По словам Матюшина, беспилотники работают на определенных волнах, которые нужно эффективно глушить,.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины начали атаковать инфраструктуру, связанную с железными дорогами РФ.

В ночь на 2 мая украинские войска ударили по тяговым подстанциям рядом с ж/д станциями в Курской области, а также по аналогичным объектам на перегоне ЗмиевкаГлазуновка в Орловской области и по трансформаторным подстанциям здесь же. Атака привела к отключению электричества на станциях Глазуновка и Змиевка, из-за чего два поезда из Москвы следовали с задержкой.

Ранее украинский дрон повредил линии электропередачи в российском регионе.

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