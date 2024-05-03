В Свердловской области под окнами дома нашли выпавшую из окна восьмого этажа женщину

Жительница Свердловской области выпала из окна. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Березовском, на Спортивной улице. По данным источника, местная жительница упала вниз и пролетела восемь этажей. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно. Информация об обстоятельствах отсутствует.

Известно, что приехавшие на место медики спасти россиянку не смогли. Женщину накрыли тканью.

В Следственном комитете ситуацию не прокомментировали.

До этого в Улан-Удэ из окна выпала мать с младенцем, последний находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Как заявили очевидцы, в момент произошедшего в квартире находился глава семьи. О том, причастен ли он к произошедшему, неизвестно. Семья на учете в правоохранительных органах не состояла.

На данный момент в произошедшем разбираются следователи.

Ранее в Москве трехлетний ребенок выпал из окна 12 этажа и выжил.