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Российская школьница обвинила дядю в изнасилованиях, избиениях и угрозах детдомом

Shot: в Подмосковье школьница обвинила дядю в изнасилованиях и угрозах детдомом

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Подмосковье 17-летняя школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях в течение шести лет, избиениях и угрозах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, десятиклассница из города Пушкино обратилась в полицию и рассказала, что ее дядя на протяжении шести лет подвергал ее сексуальному насилию, избивал в случае сопротивления, угрожал отправить ее в детдом и «устроить серьезные проблемы», если та расскажет о происходящем. Мать школьницы лишили родительских прав в 2018 году, когда ей было 11 лет, и девочку взяли под опеку бабушка с дедушкой, с которыми проживает их 30-летний сын, приходящийся несовершеннолетней дядей.

По словам школьницы, первое изнасилование произошло в 2018 году. Затем это повторялось каждые две-три недели. Обратиться в правоохранительные органы она решилась только сейчас, когда ей осталось менее полугода до совершеннолетия.

Полиция начала проверку. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.

Ранее похититель приковал женщину к батарее в заброшенном ангаре и изнасиловал десять раз.

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