Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на заявление Кэмерона о праве ВСУ бить по России

Депутат ГД Белик: Россия сможет защититься от британских ракет и контратаковать

close
100%
uma.gov.ru/Wikipedia

Запад давно решил использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон лишь озвучил публично эти намерения, у РФ найдутся ресурсы и возможности для обороны. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление Кэмерона о праве ВСУ бить по территории РФ.

«Коллективный Запад давно решил использовать дальнобойные ракеты по территории России, а Кэмерон это публично озвучил… Уверен, у нас найдутся силы и для обороны, и для контратаки», — подчеркнул депутат.

По его словам, в Москве не сомневались в такого рода подходе Запада к эскалации конфликта, в этой связи идет развитие систем противовоздушной обороны, ракет и систем РЭБ.

При этом глава МИД Великобритании «поторопился» со словами о праве Киева бить по территории России и «не сдержался» до одобрения соответствующих заявлений со стороны Соединенных Штатов.

3 мая информационное агентство Reuters вернуло новость с призывом Кэмерона атаковать объекты в России. Кэмерон во время визита в Киев заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Слова руководителя дипведомства процитировало агентство Reuters.

Однако позднее новость была отозвана с комментарием «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте». Тем не менее слова Кэмерона про право Вооруженных сил Украины наносить удары британским оружием по территориям России осталась на прежнем месте.

Ранее в МИД РФ назвали причину удаления Reuters слов Кэмерона о праве ВСУ бить по целям в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами