Запад давно решил использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон лишь озвучил публично эти намерения, у РФ найдутся ресурсы и возможности для обороны. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление Кэмерона о праве ВСУ бить по территории РФ.

«Коллективный Запад давно решил использовать дальнобойные ракеты по территории России, а Кэмерон это публично озвучил… Уверен, у нас найдутся силы и для обороны, и для контратаки», — подчеркнул депутат.

По его словам, в Москве не сомневались в такого рода подходе Запада к эскалации конфликта, в этой связи идет развитие систем противовоздушной обороны, ракет и систем РЭБ.

При этом глава МИД Великобритании «поторопился» со словами о праве Киева бить по территории России и «не сдержался» до одобрения соответствующих заявлений со стороны Соединенных Штатов.

3 мая информационное агентство Reuters вернуло новость с призывом Кэмерона атаковать объекты в России. Кэмерон во время визита в Киев заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Слова руководителя дипведомства процитировало агентство Reuters.

Однако позднее новость была отозвана с комментарием «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте». Тем не менее слова Кэмерона про право Вооруженных сил Украины наносить удары британским оружием по территориям России осталась на прежнем месте.

Ранее в МИД РФ назвали причину удаления Reuters слов Кэмерона о праве ВСУ бить по целям в России.