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Стало известно, как повысить качество жизни в 55 лет

PLOS Medicine: даже в 55 лет увеличение физической активности улучшает жизнь

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Физическая активность способствует сохранению качества жизни при старении, даже если начать работать над ней в 55 лет. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine.

Ученые проанализировали данные 11 336 женщин, родившихся с 1946 года по 1951 год. На момент начала исследования им было от 47 до 52 лет. Качество жизни, связанное со здоровьем, оценивалось по шкале PCS, а связанное с устойчивостью психики — по шкале MCS.

У женщин, которые уделяли активности 150 минут в неделю, было выше качество жизни. Это было справедливо как для тех, кто был активен в течение всех 15 лет исследования, так и для тех, кто стал активен позже, примерно в 55 лет.

Влияние физической активности на качество жизни было значительным даже после учета социально-экономических факторов и наличия заболеваний. Однако не было обнаружено существенной связи между физической активностью и психикой участниц.

Даже если женщина начнет соблюдать нормы физической активности в возрасте 50 лет, она может значительно улучшить здоровье, заключили ученые.

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