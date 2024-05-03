Найден способ создания универсальной группы крови

Ученые из Технического университета Дании нашли способ преобразовать кровь любого донора в универсальный биоматериал для переливания с помощью особых кишечных бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Группа крови — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который позволяет подразделять людей (или животных) на разные группы. Существует четыре группы крови — I (0), II (A), III (B) и IV (AB). Каждая группа идентифицируется по наличию антигенов А и В, прикрепленным к цепям олигосахаридов (специфических углеводов) на поверхности эритроцитов (кровяных клеток). При несовпадении групп крови донора и реципиента при переливании иммунная система начнет уничтожать чужеродные клетки крови, что потенциально может привести к летальному исходу.

Уже долгое время ученые стремятся создать универсальный способ сделать донорскую кровь пригодной для переливания всем нуждающимся людям вне зависимости от группы. Сейчас существуют стратегии для эффективного удаления антигенов А и В, однако сами олигосахариды и потенциальные нежелательные иммунные реакции устранить не всегда возможно.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, датские исследователи использовали кишечную бактерию Akkermansia muciniphila в ходе экспериментов по универсализации крови. Эта бактерия питается за счет расщепления слизи на поверхности стенок кишечника. Дело в том, что сложные сахара на поверхности слизистой кишечника имеют сходство с сахарами на поверхности клеток крови. Это значит, что бактерия может вырабатывать ферменты для расщепления антигенов AB0.

Открытие ученых позволило эффективно преобразовать кровь групп А и В в универсальный донорский материал. На данный момент наибольшая результативность достигается для группы В. Сейчас ученые совершенствуют новый метод преобразования и планируют в ближайшие 3-4 года протестировать донорскую кровь в клинических исследованиях, чтобы подтвердить ее универсальность и безопасность для человека.

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