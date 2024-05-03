Военнослужащие российской армии ликвидировали полевой пункт боепитания ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Артиллеристы группировки «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания украинской армии. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены.

3 мая российские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины на границе с Белгородской областью.

В этот же день российские экипажи вертолетов Ми-28НМ ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне работы группировки «Юг».

Кроме того, в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчеты АГС-17 «Пламя» группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Ранее на Западе описали новое «ужасное» российское оружие для прорыва.