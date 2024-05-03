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В Израиле предупредили о возможности провокаций в Иерусалиме во время Пасхи

Израиль обеспечит безопасность борта РФ, который прилетит за благодатным огнем

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Oren Ben Hakoon/Reuters

Израильская сторона обеспечит безопасность полета российского воздушного судна, на котором делегация из Российской Федерации прибудет за благодатным огнем в иерусалимский Храм Воскресения Христова 4 мая.

Об этом сообщила заместитель посла Израиля в Российской Федерации Юлия Рачински-Спиваков в беседе с ТАСС.

«Управление гражданской авиации Израиля обеспечивает безопасность всех авиабортов, прибывающих на церемонию схождения благодатного огня, в том числе российского рейса», — отметила дипломат.

При этом она добавила, что ситуация в Израиле является напряженной, в связи с этим израильские власти не могут исключить возможность провокаций со стороны террористических организаций во время пасхальных служб в Иерусалиме.

В Фонде Андрея Первозванного сообщали, что благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова доставят в российскую столицу специальным рейсом 4 мая.

В текущем году православную Пасху будут отмечать 5 мая. Этот праздник считается одним из самых значимых в христианстве, так как посвящен воскресению Иисуса Христа.

Ранее россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

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