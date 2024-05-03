В посольстве Израиля оценили возможность прекращения огня на время праздников

Израиль не допускает возможности временного прекращения боевых действия в секторе Газа на время праздников, такой вариант возможен только в целях освобождения заложников, удерживаемых боевиками палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявила ТАСС заместитель посла Израиля в РФ Юлия Рачински-Спиваков.

«Временное прекращение огня возможно только в целях освобождения израильских заложников, до сих пор удерживаемых ХАМАС в Газе», — сказала Рачински-Спиваков, отвечая на вопрос, может ли израильская сторона ввести режим прекращения огня на время религиозных праздников.

1 мая портал Axios сообщал, что президент США Джо Байден намерен использовать сделку Израиля и ХАМАС в своих политических интересах. Помощники Байдена считают сделку между правительством Израиля и ХАМАС единственным вариантом завершения конфликта, из-за которого нынешний президент подвергся волне критики перед выборами в США.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.