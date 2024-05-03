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В Финляндии захотели запретить России доступ к Калининграду

Финский депутат Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду

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Victor Lisitsyn

Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград. Об этом заявил финский политик, кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, передает издание Verkkouutiset.

«Помехи GPS исходят из России и российского острова Калининград, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия препятствует перелетам, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград», — предложил он.

До этого Эстония вновь обвинила Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе. Глава МИД республики Маргус Цахкна заявлял, что эта проблема касается Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. По мнению Цахкна, «атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения».

Глава МИД Эстонии пояснил, что Россия, как и другие страны, является участником конвенции о недопущении вмешательства в работу системы GPS. Однако, по его словам, есть много доказательств того, что помехи исходят из региона Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда.

27 апреля самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию.

Ранее в Эстонии сообщили о сбое в работе GPS на восточном фланге НАТО.

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