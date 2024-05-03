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Опрошенные россияне ответили, какие настроения они замечают в своем окружении

ФОМ: 57% опрошенных россиян считают, что у их окружающих спокойное настроение

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Более трети опрошенных россиян отметили тревожное настроение среди своего окружения. Об этом сообщили исследователи Фонда «Общественное мнение».

При этом 57% респондентов сказали, что у их близких спокойное настроение.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» провели с 26 по 28 апреля среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

До этого опрос службы исследований hh.ru, с которым ознакомилась «Газета.Ru», показал, что ожидания российских работников на рынке труда весной 2024 года улучшились по сравнению с концом 2023 года.

Самые мрачные настроения на рынке труда весной в 2024 году по-прежнему испытывают работники сферы искусства и IT. Позитивнее остальных настроены соискатели из сферы автомобильного бизнеса и розничной торговли.

В региональном разрезе, самые пессимистичные настроения зафиксированы среди соискателей из Северо-Западного ФО, а самые стабильные — у респондентов из Дальневосточного ФО.

Ранее пятая часть россиян выступила за сокращение майских праздников.

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