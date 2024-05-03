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Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более 3 млрд рублей

В Оренбургской области пострадавшим от паводка жителям выплатили 3 млрд рублей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Более 3 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«На 3 мая оренбуржцам выплачено 3 миллиарда 081,09 миллиона рублей», — уточнили в сообщении.

В областном правительстве отметили, что получили от жителей более 490 тыс. заявлений. Выплаты уже одобрили 146 564 жителям региона. При этом 64 528 подавшим отказали в компенсации.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах. Уровень Урала в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

В конце апреля гидролог назвал сроки восстановления дамбы в Орске.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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