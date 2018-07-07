Три шага до мечты: Россия готова к битве с Хорватией. LIVE

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Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями об организации чемпионата мира — 2018.
«Чемпионат мира — это радость, это веселье. Так что я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу. Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы мундиаль проходил на таком высоком уровне», — сказал он.
Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в четвертьфинале мундиаля и пробилась в полуфинал, где сыграет с Францией.
Футболисты сборной России опубликовали обращение к болельщикам в преддверии матча с командой Хорватии.
В сборной отметили поддержку команды со стороны фанатов, заявив, что футболистов она вдохновляет. Также подопечные Станислава Черчесова пообещали сделать «все и даже больше», чтобы продлить свое пребывание на турнире.
Шаманы Бурятии помолятся за сборную России перед матчем четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии, сообщает ТАСС.
«Конечно, болеем за сборную России. Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен — «Газета.Ru»), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам, брызгают», — сказала представитель местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова.
Также она отметила, что шаманы являются большими футбольными болельщиками и радуются всем победам наших спортсменов.
Болельщики сборной Хорватии начали массово прибывать в Сочи на матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой России. Об этом сообщает ТАСС.
Перед началом встречи ожидается прибытие нескольких тысяч хорватских болельщиков, для которых организованы чартерные рейсы из Загреба.
«Мы приехали на игру сегодня, и это первая игра, которую мы посетим на чемпионате. Хотим, чтобы наша команда победила. Также, конечно, важна атмосфера на игре», — отметил один из болельщиков по имени Иво Готовак.
7 июля на отечественном мундиале состоятся два четвертьфинальных матча: Англия сразится со Швецией, а Россия — с Хорватией. Игры начнутся в 17:00 и 21:00 по московскому времени соответственно. А пока что будем знакомить вас с наиболее примечательными и важными событиями дня, связанными с главным футбольным турниром планеты!
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции 24-го дня чемпионата мира по футболу в России — 2018!