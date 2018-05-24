«Локомотив» провалил первый матч серии с «Химками»

«Химки» переиграли «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги. Встреча, проходившая на паркете красно-зеленых, завершилась со счетом 79:66 в пользу вице-чемпионов России.

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По ходу всего поединка хозяевам приходилось пребывать в роли отстающих, результатом чего стала, мягко говоря, не самая результативная дебютная четверть в их исполнении, в ходе которой «железнодорожники» сумели разжиться лишь десятью баллами (против 18 у «Химок»).

Подопечные Саши Обрадовича, используя кратковременные помутнения в игре визави, вскоре сумели практически нивелировать дефицит, однако затем вновь отпустили гостей на неприятное расстояние. Собственно, в подобном ключе битва развивалась практически до самого своего завершения — «Локо» раз за разом догонял (иногда даже чуть перегонял) оппонента, но следом неизменно давал тому возможность совершить ответный спурт, чем химчане и пользовались.

По окончании встречи Обрадович отдал должное желто-синим, а также заявил, что его коллективу нужно учиться на этом поражении.

«Поздравляю «Химки» с победой. Для меня как для тренера, если команда проигрывает, важно то, как она это делает.

Сегодня мы показали худший вариант исхода событий. Нам стоит учиться на этой игре. Нужно показывать больше энергии, сильнее отдаваться каждому моменту в игре.

Мы проделали отличную работу по ходу сезона и должны продолжать бороться. Сейчас самое важное — забыть эту игру и начать готовиться играть по-новому», — передает слова наставника пресс-служба красно-зеленых.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас в свою очередь не смог обойти стороной тему былого сотрудничеству с краснодарцами — в «Локо» греческий специалист трудился всего два года назад, сенсационно дойдя с командой аж до «Финала четырех» Евролиги.

«Я рад быть здесь снова, видеть приятные знакомые лица. Сегодня была типичная игра плей-офф полная напряжения. Я считаю, команды показали игру ниже своего уровня, особенно в первой половине. Что касается нас, мы проделали большой путь в Евролиге в ее новом формате и не избежали травм.

Некоторые из тех, кто сегодня был на паркете, также играли с повреждениями. Я горжусь ими, несмотря ни на что, они внесли весомый вклад в эту победу. «Локомотив-Кубань» проводит отличный сезон, у них хороший ростер. Это только первая игра, и я ожидаю, что серия будет очень тяжелой для обеих команд»,

— отметил Барцокас.

Центровой хозяев Брайан Квале, говоря с журналистами, подчеркнул, что химчанам нельзя давать простор для броска и позволять им легкую жизнь под щитами.

«Химки» хорошо начали серию. Нам нужно больше бороться в следующем матче, быть сплоченной командой всю игру. Мы хорошо боролись во второй половине, сравняли счет, вышли вперед.

Конечно, они отличная команда. Если мы даем им пространство для броска или даем забирать подборы, они тут же пользуются моментом. И сегодня они это показали. Теперь нам нужно учиться на своих ошибках, бороться жестче в следующих двух играх на выезде и вернуть серию в Краснодар», — заявил «большой» красно-зеленых.

Его одноклубник Джо Рагланд высказался насчет игры «Локомотива» в первом матче куда критичнее.

«Мы однозначно провалили первый матч. Можно выделить много факторов поражения: слабую игру в защите, плохую реализацию, травму Тревора Лэйси и невезение… Но жаловаться не стоит.

Теперь надо сделать правильные выводы и двигаться дальше, еще ничего не потеряно», — цитируют Рагланда «Известия».

По мнению форварда химчан Энтони Гилла, главным фактором успеха его дружины на старте серии стала жесткая защита с первой и до последней минуты.

«С самого начала мы начали агрессивно играть в защите, это и стало ключом к победе, — сказал он в интервью клубному телевидению. — Очень важно было начать плей-офф на позитивной ноте».

Центровой «Локомотива» Фрэнк Элегар при этом назвал прессе несколько иную причину, приведшую к домашнему поражению третьей команды регулярного чемпионата.

«Мы реализовали всего шесть трехочковых из 22 попыток. А соперник заметно превзошел нас по этому показателю (13 из 33-х — «Газета.Ru») и выиграл эту игру. Посмотрим, что будет дальше, но уверяю вас, мы не хотим закончить сезон на стадии 1/4 финала. Будем биться до конца»,

— пообещал баскетболист.

Лидер химчан Алексей Швед, с 20 набранными очками ставший самым результативным игроком встречи, по окончании поединка подчеркнул, что ему не особо важно, с каким счетом «Химкам» удалось победить, а также отдал должное краснодарским болельщикам.

«Главное, что «Химки» одержали победу на выезде — не так важно, с каким счетом. Мы играли все вместе, слушали тренера, который выбрал отличную тактику на игру. Теперь важно сохранить этот настрой. Я никогда не загадываю вперед: самое важное — выиграть следующий матч у «Локомотива».

Дома всегда полегче. Надеюсь, наши болельщики будут поддерживать нас так же громко, как сегодня краснодарцы болели за «Локо», — сказал главный снайпер Европы.

Форвард желто-синих Тайлер Ханикатт в свою очередь выделил скаутинг вице-чемпионов России. Кроме того, он призвал не торопиться с выводами насчет победителя противостояния, заявив, что «Локомотив» крайне опасен и на выезде.

«Химки» провели отличный матч, играли в командный баскетбол. У нас было время разобрать все сильные и слабые стороны соперника, скаутинг поработал на славу.

При этом радоваться еще рано. «Локо» — команда уровня Евролиги, она опасна не только на своей площадке, но и на выезде. Так что нас ждет еще очень серьезное испытание, но мы очень хотим в «Финал четырех»,

— заверил американец.

Добавим, что серия «Локомотив-Кубань» — «Химки» (как и остальные четвертьфиналы Единой лиги) играется до трех побед: следующие два матча команды проведут на площадке подмосковной команды, а затем (если будет нужно) противостояние вернется в Краснодар.

На данный момент на счету желто-синих одно золото и три серебра турнира, тогда как «железнодорожники» пока что имеют два попадания на пьедестал чемпионата — второе и третье место в 2013 и 2015 годах соотвественно.

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