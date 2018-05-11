Состав сборной: Дзюба и Чалов пробились на ЧМ-2018

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) появился список игроков, вызванных в национальную сборную для подготовки к первому в истории страны чемпионату мира по футболу — 2018.

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В заветный список для участия в заключительных сборах в преддверии мундиаля попали 28 футболистов.

Четверо вратарей: Игорь Акинфеев (московский ЦСКА), Владимир Габулов (бельгийский «Брюгге»), Сослан Джанаев (казанский «Рубин»), Андрей Лунев (санкт-петербургский «Зенит»);

Девять защитников: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — из «Рубина»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер (турецкий «Фенербахче»), Константин Рауш (московское «Динамо»), Андрей Семенов (грозненский «Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

11 полузащитников: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — из ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Антон Миранчук (московский «Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев (испанский «Вильярреал»);

Четверо нападающих: Артем Дзюба (тульский «Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

В этом списке, безусловно, привлекают внимание форварды Дзюба и Чалов, которые не принимали участия в планомерной подготовке команды к мировому первенству.

Игрок «Арсенала» в последний раз вызывался в сборную в октябре 2016 года. Тогда нападающий принял участие в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4) и больше не появлялся в команде, хотя в сезоне-2016/17 еще играл одну из важнейших ролей в атаке «Зенита».

Тем не менее Станислав Черчесов, назначенный на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, видимо, решил, что проигранного матча с костариканцами ему достаточно, и больше не вызывал габаритного нападающего.

Дзюба пропустил и домашний Кубок конфедераций — 2017.

Официальной причиной для такого решения тренерского штаба назвали травму, однако до сих пор неизвестно, от какого именно повреждения страдал нападающий. В СМИ тогда появлялась информация о конфликте Дзюбы с Черчесовым.

Когда сборная России покинула КК-2017 после группового этапа, нападающий вместе со своим другом и партнером по «Зениту» Александром Кокориным записал неоднозначное видео. На записи футболисты приложили руку к лицу так, словно хотел изобразить усы, которые носит наставник национальной команды.

Однако затем оба заверили, что их неправильно поняли. Дзюба во многих интервью повторял, что никакого недопонимания между ним и Черчесовым не существует.

Однако в это время в «Зенит» пришел итальянский специалист Роберто Манчини, который решил, что «столб» в центре атаки ему не нужен, и нападающий перестал появляться на поле.

Естественно, что это повлекло за собой и невызовы в сборную. Впрочем, Черчесов объяснял это тактическими соображениями:

«В составе нет Дзюбы? Мы сейчас в размышлениях о том, нужен ли нам большой, фактурный нападающий. Почему тогда мы вызвали высокого Антона Заболотного? Здесь не в фамилиях дело. Антон, может быть, и фактурный, но он очень подвижный».

В середине сезона-2017/18 Дзюба понял, что серьезно рискует пропустить домашний чемпионат мира и на правах аренды перешел в «Арсенал».

Там нападающий быстро стал ключевым игроком и нередко отличался важными мячами и передачами. Параллельно с этим форвард не забывал говорить в интервью о том, что никакого конфликта с Черчесовым у него нет.

«Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба», — цитировал игрока официальный сайт «Арсенала».

В итоге уверенная игра в весенней части чемпионата и правильные слова прорубили футболисту дорогу в сборную.

Что касается Чалова, то 20-летний форвард впервые в карьере получил вызов в основную сборную России — ранее он играл только за молодежные команды страны.

Причиной для вызова стали удачные действия воспитанника ЦСКА в концовке сезона, когда он забил лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы и оформил хет-трик в ворота «Арсенала» тульского в чемпионате России.

На фоне Заболотного, который не смог отличиться в 19 матчах подряд, Дзюба и Чалов явно выигрывают, поэтому нет ничего удивительного, что именно они попали в итоговую заявку команды.

Помимо 28 игроков, вызванных на сборы, на сайте РФС говорится об еще семи футболистах, которые вошли в расширенный состав команды.

В случае травмы кого-либо из основных претендентов на участие в мундиале именно эти игроки должны будут стать первой заменой.

Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»);

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»);

Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»).

Единственным удивительным моментом в этой дополнительной заявке является фигура Дениса Глушакова, который имел все шансы оказаться в основном составе сборной. Раньше капитан «Спартака» без сомнения вызывался Черчесовым на все сборы и проводил немало минут на поле в товарищеских встречах с Бразилией, Аргентиной и Испанией.

Да, финальная часть сезона у Глушакова не задалась: он не реализовал убойные моменты в матче с «Тосно» в полуфинале Кубка России, когда красно-белые неожиданно вылетели из турнира, а потом перестал попадать в состав — главный тренер Массимо Каррера объяснял это травмой.

Но, даже несмотря на все эти обстоятельства, мало кто предполагал, что Черчесов отцепит от заявки одного из опытнейших игроков сборной, которого так активно наигрывал раньше. Что ж, может быть, дело действительно в серьезной травме?

Так или иначе, Глушаков теперь останется в Москве, пока другие 28 футболистов будут готовиться к чемпионату мира.

Уже известно, что 18 мая национальная команда собирается на тренировочной базе в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию.

Накануне мундиаля сборная проведет два товарищеских матча — 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

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