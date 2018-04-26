«Спросите прорицателя»: Лукин не уверен в восстановлении ПКР

Владимир Лукин переизбран президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) на новый четырехлетний срок. Об этом стало известно по итогам отчетно-выборной конференции организации, прошедшей в четверг, 26 апреля, в подмосковном Подольске.

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Победил Лукин на выборах на безальтернативной основе, будучи единственным кандидатом на пост президента ПКР. Чиновника выдвинула Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также региональные федерации.

За Лукина свои голоса отдали 69 избирателей, еще трое проголосовали против, один от плебисцита воздержался.

Первым вице-президентом комитета и председателем исполкома организации на конференции избрали Павла Рожкова, ранее занимавшего в структуре схожий пост.

Любопытно, что для Лукина это переизбрание на должность главы ПКР стало уже пятым — ранее он также побеждал на выборах в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. Всего же руководит комитетом управленец аж с 1996-го.

Стоит отметить, что безальтернативное переизбрание Лукина произошло на фоне колоссальных проблем в отечественном паралимпийском движении — ПКР вот уже несколько лет как лишен лицензии Международным паралимпийским комитетом (МПК), из-за чего у российских паралимпийцев возникают большие сложности с выступлением на интернациональных соревнованиях, где они исконно являются одними из фаворитов.

Неприятности обрушились на ПКР и его сотрудников после публикации в 2016 году знаменитого доклада Ричарда Макларена, в котором Россия была обвинена в махинациях с допинг-пробами во время Сочи-2014.

ПКР имеет шанс вернуться под эгиду МПК в случае согласия с отчетом канадского юриста и восстановления в правах Российского допингового агентства (РУСАДА).

«Когда работа ПКР была связана с известными трудностями, паралимпийское движение положительно оценило, как мы сними справились, — цитирует Лукина ТАСС. — Мы довольно активно провели переговоры с международными инстанциями. На Игры в Рио-де-Жанейро спортсмены не были допущены, а в Пхенчхане это получилось. То доверие, которое было оказано нам, говорит о том, что нам дан мандат на устранение проблем».

Как известно, отечественные паралимпийцы не были допущены до участия в Летних Играх в Рио-де-Жанейро-2016, а на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане-2018 выступили в сильно усеченном составе и под нейтральным флагом.

Несмотря на объективные трудности и невозможность включить в состав всех сильнейших, результат россиян превзошел все ожидания – второе место в общемедальном зачете после США (13-15-8) с 24 наградами (8 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых).

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и руководитель делегации наших олимпийцев в Пхенчхане Станислав Поздняков убежден, что ПКР в скором времени восстановил членство в МПК.

«Почетное второе место на Паралимпиаде, завоевание 24 медалей, из которых восемь золотые – это грандиозная победа. Ваш вклад, ваша неоценимая роль в продвижении идеалов спорта ощущают не только все российские спортсмены, но и все наши соотечественники по всей стране. Я благодарю вас за вклад в развитие спорта!», — заявил функционер, слова которого приводит «Р-Спорт», на отчетно-выборной конференции в Подольске.

Сам Лукин, однако, ответил на аналогичный вопрос в ироничной манере.

«Я не знаю, когда будет восстановлен ПКР. Это вопрос к Павлу Глобе. Он предсказатель-профессионал и знает все, что будет, а я не предсказатель»,

— подытожил глава ПКР.

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев пожелал Лукину добиться реабилитации вверенной ему организации.

«Переизбрание Лукина можно только приветствовать, именно под его руководством паралимпийское движение в России достигло небывалых высот», — высказал свое мнение депутат.

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