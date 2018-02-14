Онлайн-трансляция шестого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Скандал в российских санях после критики Семена Павличенко в адрес руководства сборной России. Российский саночник сообщил, что не знает причин своего досрочного отъезда из олимпийской деревни Пхенчхана-2018.

«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался», – сказал Павличенко «Р-Спорту».