Тарасова и Морозов не попали на пьедестал. LIVE
Онлайн-трансляция шестого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Трегубов сохранил второе место в скелетоне после двух попыток! Продолжение завтра.
1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.40,35 2. Никита Трегубов (Россия) – 0,74 3. Мартинс Дукурс (Латвия) – 0,88 4. Доминик Парсонс (Великобритания) – 0,91 5. Томасс Дукурс (Латвия) – 1,11 6. Ким Чи Су (Южная Корея) – 1,31 7. Аксель Юнгк (Германия) – 1,43... 18. Владислав Марченков (Россия) – 2,41
Канадки ведут после двух периодов хоккейного матча против сборной США со счетом 2:0.
Алена Савченко с четвертой попытки выигрывает Олимпийские игры. Впервые она выступала на них с Бруно Массо.
Увы... Тарасова и Морозов занимают обиднейшее четвертое место...
Очень жаль, но у Тарасовой и Морозова прокат не получился. Можно вообще мимо медали пролететь...
153,08 и 235,47 — третье место в произвольной и второе по сумме у Суй и Цун. Только Тарасова и Морозов могут подвинуть Савченко и Массо.
Начали очень неудачно для такой плотной борьбы китайцы, потом подвытянули. Произвольную им не выиграть, а вот что будет в сумме?
Канадки повели в матче с США. Скорости просто зашкаливают!
153,33 и 230,15 — второе место прямо сейчас. У Савченко с Массо точно будет медаль. Ну а сейчас лидеры после короткой программы выступают. Китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.
Сумасшедшая борьба! Дюамель и Рэдфорд если и были хуже, то на какую-то малость. И то, не факт.
159,31 за произвольную. 235,90 — это сумма Савченко и Массо. Посмотрим, как теперь после такого выступят канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд.
Очень плотный и напряженный хоккей идет в женском матче Канада — США. Второй период уже, а по-прежнему без голов!
Фантастика! Савченко и Массо откатали без единой помарки! Понятно, что они выйдут в лидеры, но это заявка на золотую медаль даже!
Немецкий дуэт Алена Савченко / Бруно Массо выступают первыми в сильнейшей разминке.
«Лучше плохо начать, чем плохо закончить. Вовремя получили по шапке. Большой минус – игра в большинстве. Соперник, видимо, изучил его досконально и был ко всему готов. Мы старались немного перестроиться в последнем большинстве в конце третьего периода. Надо искать что-то новое», — действующий тренер, а в прошлом отличный хоккеист Андрей Разин поделился мнением о старте хоккейной сборной на Олимпиаде. Напомним, вчера команда Олега Знарка со счетом 2:3 уступила Словакии, хотя быстро повела со счетом 2:0.
Удачно сложилась для наших сноубордистов квалификация в борд-кроссе. И Николай Олюнин, и Даниил Дильман пробились в 1/8 финала.
Предварительный раунд
1. Пьер Вольтье (Франция) – 1.13,14 2. Омар Визинтин (Италия) – 0,11 3. Рехино Эрнандес (Испания) – 0,53 4. Николай Олюнин (Россия) – 0,64... 25. Даниил Дильман (Россия) – 2,26
Олюнин выступит в четвертом заезде, Дильман — в седьмом.
128,52 — это только седьмой результат в произвольной. Сумма в 204,10 оставляет Сяоюй Юй и Хао Чжан на четвертом месте. Слишком много ошибок, а партнерша еще и дважды упала. Сильнейшая разминка теперь!
Скандал в российских санях после критики Семена Павличенко в адрес руководства сборной России. Российский саночник сообщил, что не знает причин своего досрочного отъезда из олимпийской деревни Пхенчхана-2018.
«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался», – сказал Павличенко «Р-Спорту».
Очень тяжело начали прокат французы, наошибались и казалось, что они выбыли из борьбы, но смогли вытянуть! Джеймс и Сипре выходят в лидеры! А сейчас первый китайский тандем на льду.
Забияко и Энберт получают 138,53 за произвольную и 212,88 в сумме. Итальянцам проиграли, но те личный рекорд на 12 баллов улучшили. Не зазорно. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре на льду.
Была одна помарка, но в остальном прекрасный прокат российской пары!
Вот так Астахова и Рогонов выглядели после проката. А на льду Наталья Забияко и Александр Энберт. Держим кулаки!
142,09 за произвольную! Итальянцы ликуют!
Очень довольны своим прокатом Маркеи и Гонтарек. Ну, понятно, что станут лидерами сейчас, но это и вполне заявка на медаль.
Начался главный матч группового этапа женского хоккейного турнира — США против Канады!
У женщин состоялась первая попытка в гигантском слаломе. Вот результаты: После 1-й попытки 1. Мануэла Мельгг (Италия) – 1.10,62 2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,20 3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,29 4. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,55 5. Марта Бассино (Италия) – 0,57 6. Сара Эктор (Швеция) – 0,60... 8. Виктория Ребенсбург (Германия) – 0,83... 12. Петра Влхова (Словакия) – 1,08... 14. Тесса Ворле (Франция) – 1,44... 32. Анастасия Силантьева (Россия) – 5,05
Валентина Маркеи и Онддржей Гонтарек из Италии выступят первыми после заливки льда. В оставшейся восьмерке такая плотность, что шансы на медали есть у всех!
У фигуристов заливка льда перед двумя сильнейшими разминками.
В керлинге ситуация успела развернуться в обратную сторону. Китаянки должны были последним броском выиграть матч, НО ОШИБЛИСЬ! Есть первая победа сборной России — 7:6!
Астахова и Рогонов много нападали, но откатали на позитиве. Результат четвертый сейчас. 123,93 за произвольную и 194,45 в сумме.
В экстра-энде китаянки допустили столько ошибок, сколько было можно. Вернее, нельзя для них. У нас есть все шансы украсть победу!
Итальянцы на второе место выходят! А теперь Кристина Астахова и Алексей Рогонов на льду!
Ух! Справились наши керлингистки, взяли два очка и заработали экстра-энд! 6:6, но право последнего броска будет у китаянок.
Таэ Ок Рём и Чу Сик Ким отлично откатали и вышли на первое место! Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии следом выступают.
Начались соревнования сноубордистов в борд-кроссе. Пока квалификация. Здесь за Россию выступает Николай Олюнин, серебряный призер Сочи-2014.
У фигуристов выступили канадцы Жулианне Сегин и Шарли Билодо. Очень уверенный прокат, 134 балла за произвольную программу! Выходят на первое место. Пара из КНДР на очереди.
Не очень удачно действовали наши керлингистки в девятом энде, допустили стратегическую ошибку. На это китаянки подарили нам шанс своей ошибкой, но мы не воспользовались. Не стала Виктория Моисеева брать одно очко, обнулив энд. В десятом у нас право последнего броска и надо брать два очка.
Очень много ошибок немецкий дуэт совершил и потому ожидаемо остался последним, пока четвертым. А теперь вторая разминка. Ее закроют Кристина Астахова и Алексей Рогонов.
Два очка набрали китаянки в восьмом энде! Ситуация становится тяжелой для нашей команды — 4:6.
Чешский дуэт Анна Душкова / Мартин Бидар показали второй результат, опередив американцев. Четвертым выступает немецкий дуэт Анника Хокке / Рубен Бломмар. Они попали в произвольную программу с последнего квалификационного, 16-го места.
В керлинге по ходу восьмого энда в матче Китай — Россия счет равный — 4:4.
Уже откатали свои программы два дуэта в турнире спортивных пар у фигуристов. Американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим много наошибались и проиграли канадцам Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро. До наших еще далеко.
В концовке первой попытки скелетонистов кореец Ким Джи Су неожиданно показал четвертый результат и сделал заявку на борьбу за медали! Ну а мы отмечаем, что Никита Трегубов второй после первой попытки!
Что касается порядка выступлений у фигуристов, то наш третий дуэт Кристина Астахова / Алексей Рогонов выступит восьмым, Наталья Забияко и Александр Энберт выступят десятыми, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов закроют программу 16-ми, уже зная результат конкурентов.
В один камень выиграли китаянки энд у сборной России в керлинге. Уступаем со счетом 3:4 в матче.
Ну что ж, 22-летний дебютант Игр из России показал десятое время пока. Не обошелся Марченков без ошибок, но это неплохой результат для него.
Британец Доминик Парссонс ровно в одно время с Мартинсом Дукурсом прошел трассу. Делят четвертое место. Сейчас стартует Владислав Марченков.
Скоро стартует произвольная программа у спортивных пар в фигурном катании. Тарасова с Морозовым будут бороться за золото, Забияко с Энбертом — за бронзу. Первая разминка начинается.
Никита Трегубов показал второе время! Он опережает обоих братьев Дукурсов, например!
Кореец Юн пока лидирует в первой попытке у скелетонистов.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая наблюдает за соревнованиями с трибуны по билету, так как не получила приглашения от МОК, рассказала о случившемся на трибунах инциденте, когда она помогла болельщику из России отстоять флаг.
«На трибунах развевался советский стяг Магаданской области — горкома партии, по-моему. Я сама оттуда, и мне было просто интересно, кто эти люди. А перед цветочной церемонией молодой человек сам подошёл к нам. За ним следовал полицейский. Было понятно, что друг друга они абсолютно не понимают, — цитирует Вяльбе RT.
— Я объяснила ему на ломаном английском, что это флаг не страны, а города. Самое забавное, что у магаданского парня данный комсомольский стяг в Пхёнчхане забирали уже трижды, но он всякий раз находил способ вернуть его обратно. На этот раз полицейский меня понял, сказал: «Извините» и удалился. Не делайте из меня героиню. Но было бы жалко, если бы флаг забрали».
Как надо провели четвертый энд наши керлингистки. Последним камнем Моисеевой нужно было выполнить постановочный бросок, чтобы заработать два очка, и она его легко сделала. Сравнялся счет — 3:3!
Тяжело складывался третий энд для сборной России. И тот факт, что только один камень наши девушки проиграли — скорее в плюс. 3:1 в пользу Китая.
Через 20 минут стартует первый заезд у скелетонистов. Здесь, в отсутствие не приглашенного МОК олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова Россию представят Никита Трегубов и Владислав Марченков.
В керлинге ситуация поменялась, и второй энд остался за китаянками. Два очка набрали соперницы команды Виктории Моисеевой, но теперь последний камень в третьем энде будет у нашей сборной.
Напомним, что российские спортсмены опустились на 12-е место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
В пятый день Игр россияне не участвовали в розыгрыше медалей. В копилке российской команды осталось пять наград, среди которых одна серебряная и четыре — бронзовых.
Лидером медального зачета является сборная Германии, в активе которых семь золотых наград, две серебряные и три бронзовые. На втором месте находятся спортсмены из Нидерландов (5 — 4 — 2). Тройку лидеров зачета замыкает сборная США (4 — 1 — 2).
Скоро в скоростном спуске старт квалификации в гигантском слаломе. Россию представит Екатерина Ткаченко.
Первое очко в матче достается сборной России! С почином наших керлингисток в этом поединке.
Уже стартовал матч второго тура женского турнира по керлингу. Россия против Китая, идет первый энд.
Сегодня нас ждет насыщенный соревновательный день. В первую очередь, конечно, нас интересует произвольная программа у спортивных пар. Победят ли Евгения Тарасова и Владимир Морозов китайцев, которым уступают совсем чуть-чуть после короткой программы? Смогут ли Наталья Забияко и Александр Энберт подняться с восьмого места до третьего?
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