Олимпиада-2018. Российские керлингисты завоевали медаль. LIVE
Онлайн-трансляция событий четвертого дня Олимпийских игр
В официальном инстаграме Олимпиады появилось поздравление Брызгаловой и Крушельницкому с бронзовой медалью в дабл-миксте.
Немного отвлечемся от нашего любимого керлинга. «Горячая» новость: в Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали поступок американского фигуриста Адама Риппона, который совершил каминг-аут на Играх, сообщив, что образует пару с фристайлистом Гасом Кенворти.
Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро.
«Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика».
Риппон и Кенворти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпиады.
Возвращаясь к вопросу о красоте наших керлингистов: британское издание The Sun опубликовало свой материал о керлинге под заголовком «Брызгалова украла Олимпиаду», намекая на то, что все зрители смотрят данный вид спорта в первую очередь из-за внешности россиянки. Забавно.
Поделился своим мнением о бронзовой награде и Александр Крушельницкий.
«С начала соревнований все было непонятно, мы вышли очень расслабленно. Не было никаких нервов или волнения. Первая игра как снежный ком смотрелась, процент исполнения был очень низким.
Мы не прочувствовали лед, а дальше уже машина завелась. Третья медаль в копилке сборной имеет значение для всех спортсменов, в первую очередь для нас. Это, безусловно, один из лучших матчей в моей карьере. Мы с Настей сегодня играли в свою игру, не в норвежскую», — передает слова Крушельницкого «Чемпионат.com».
Брызгалова также поделилась секретом счастливого числа для их с Александром пары.
«Для нас 13 — счастливое число. Мы начали встречаться 13-го, поженились — 13-го, у меня день рождения — 13-го. Вот и медаль 13-го выиграли.
В вашу пару здесь все успели влюбиться? За красоту медаль не дают. Хотя приятно, что мы не страшненькие, — приводит слова спортсменки «Матч ТВ». — Останемся ли в Пхенчхане болеть за женскую сборную по керлингу? Хотели бы. Мы не были на открытии, тогда соревнования уже начались. Если еще и закрытия не будет, не успеем почувствовать, что мы на Олимпиаде».
Тем временем наши керлингисты продолжают делиться впечатлениями от своей олимпийской медали — первой в истории российского керлинга.
Анастасия Брызгалова сообщила, что спортсмены серьезно настраивались на попадание на пьедестал.
«Мы ехали за медалью, говорили, что любая будет для нас большим счастьем. Мы рады этой бронзе. Сегодня нам помогло то, что мы семья. Мы пережили вчерашнее поражение вместе и вышли на лед одним целым.
Когда шорт-трекист Семен Елистратов посвятил свою бронзу всем спортсменам, которые не приехали, то мы подумали, что тоже можем так, тоже должны. Теперь раз керлинг смог, то и другие наши спортсмены смогут», — приводит слова спортсменки RT.
А вот и видео падения Трихичева. Главное, чтобы со спортсменом было все в порядке.
Сборная России по хоккею в эти минуты проводит тренировку. Сергей Мозякин тренируется вместе с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком, сообщает спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
Напомним, первая игра для наших хоккеистов состоится 14 февраля. Соперник — команда Словакии.
К сожалению, наш горнолыжник Павел Трихичев упал и не сможет побороться за медали в слаломе. Финал в этом виде начнется в 09:00
А вы знали, что новоиспеченной Олимпийской чемпионке Хлое Ким всего 17 лет и это ее первая награда на Играх! До этого она четырежды побеждала на этапах X Games
Все! Американка Хлоя Ким становится Олимпийской чемпионкой в дисциплине хаф-пайф! Она показала свой лучший результат в третьей попытке — 98,25. Серебро досталось китаянке Джиаю Лиу (89,75), бронза у американки Ариэль Голд (85,75).
Тем временем в сноуборде уже проходит решающие заезды. Американка Хлоя Ким уверенно лидирует уже после двух, опережая ближайшую соперницу на четыре балла.
Настя также рассказала про специальные ритуалы перед играми: «А вот это уже секрет» (смеется). Главное, чтобы работали! Еще раз поздравляем спортсменку и ее партнера и мужа Александра Крушельницкого!
Анастасия Брызгалова уже поделилась первыми эмоциями: «На самом деле очень много поддержки, много пишут. Но мы старались по максимуму отстраниться от всего, читать как можно меньше из того, что пишется в Интернете, меньше заходить в соцсети. Я думаю, такое внимание еще и потому, что сейчас Игры только начинаются, еще ничего такого нет, например, хоккея», — цитирует спортсменку «Р-Спорт».
Это медаль еще ценнее, если учесть, что дисциплина дабл-микст проводилась впервые на Олимпийских играх!
Обнимаются ребята! Это их первые Олимпийские игры — и сразу бронза! Обоим по 25 лет. Поздравляем! Кстати, это третья медаль России в Пхенчхане. До этого бронзу брал шорт-трекист Семен Елистратов на дистанции 1500 м и серебро завоевали фигуристы в командном турнире.
Плохой бросок в исполнении норвежцев позволяет россиянам взять последний энд с преимуществом в одно очко! Общий счет матча — 8:4 в нашу пользу! И ЭТО БРОНЗА РОССИИ!!!
Международный олимпийский комитет, кстати, оперативно поздравил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в дабл-миксте.
И мы поздравим еще раз!
Остается последний бросок норвежцев. Три наших камня в доме, и все они ближе к центру, чем два норвежских.
Уже четыре наших камня в центре. Норвежцам нужно пытаться выталкивать их.
Наши ребята, кстати, в этом энде брали тайм-аут, чтобы посоветоваться с тренером Гудиным и убедиться в правильности своей тактики. Пока что все идет по плану.
В последнем энде (если не будет экстра-тайма) дела у россиян идут пока хорошо. Три наших камня плотно стоят в центре. Норвежские камни где-то рядом (их тоже три в доме), но наши ближе к центру.
Небольшой оффтоп, если можно так сказать: в женском хафпайпе начался второй финал. Как мы и предсказывали, 17-летняя американка Ким уверенно лидирует — после первого финала в ее активе 93,75 балла. У ближайшей преследовательницы китаянки Лю Цзяю — 85,50.
Шикарная концовка! Россияне берут энд при чужом хаммере с минимальным преимуществом. Общий счет — 7:4 в нашу пользу!
Россияне пользуются ошибкой соперников! Им удалось выбить один желтый камень, при этом завезя уже четыре своих в дом!
Норвежцы ошибаются: их камень просто проходит навылет между двумя нашими, и Крушельницкий свипом помогает ему просвистеть мимо дома.
Россияне установили три своих камня в дом. У норвежцев два снаряда в доме, и один из них ближе к центру, плюс хаммер.
В соцсетях появилось видео с падением Брызгаловой после того, как она споткнулась об собственный гард. Анастасия при этом довольно мило пожаловалась мужу (и партнеру в одном лице) на боль в пятой точке. Остается только пожелать, чтобы этот дискомфорт не был зря, и россияне как следует поборолись за бронзу (а лучше и взяли ее).
Мы продолжаем привозить камни в центр.
Этот энд начинается небольшой ошибкой норвежцев — оба их камня становятся дальше от центра, чем наш единственный.
Крушельницкий решил не везти камень спокойно в центр (у Александра это не очень хорошо получается) и просто выбил последним броском все снаряды, кроме своего одного. Энд выигрывается с минимальным преимуществом. Общий счет становится 6:4 в пользу россиян.
Норвежцы привезли второй камень в центр. Россиянам нужно либо выбивать какой-то из них, либо просто привозить свой снаряд в центр и брать +2 в этом энде.
Наши спортсмены сняли гард соперников. Все стало по-прежнему.
В итоге соперники установили второй гард.
Норвежцы берут тайм-аут, чтобы обсудить с тренером, как воспользоваться выгодной ситуацией.
Россияне оттолкнули чужой гард, плюс случайным отскоком выбили свой камень из дома. Неудачный бросок Анастасии.
Россиянам удался хороший бросок — они выбили все желтые камни, сохранив два своих в центре, плюс один зацепился за край дома.
Шестой энд пошел! Два наших камня уже в центре против одного у норвежцев.
В итоге при своем хаммере норвежцы взяли два очка в пятом энде. Общий счет 5:4 — по-прежнему в пользу россиян.
Положение в доме пока что +2 в пользу норвежцев.
Перед началом этого энда наставник россиян Василий Гудин предупреждал: «Времени много, думайте над бросками. Забудьте об общем счете, помните только о настоящем, чего хотите добиться в этом энде».
Очевидно, тренер вспоминает игру со швейцарцами на групповом этапе, когда россияне умудрились уступить соперникам со счета 7:2 в свою пользу.
В керлинге меж тем начался пятый энд! У норвежцев есть один камень в доме — и он ближе к центру, чем наш.
Также сообщаем, что уже стартовал первый женский финал в дисциплине хафпайп в сноуборде. К сожалению, наших спортсменок там не будет, так что интерес представляет разве что выступление 17-летней американки Хлои Ким, которая имеет все шансы стать юной олимпийской чемпионкой.
Пока в керлинге пауза, перейдем к другим олимпийским новостям. Немного курьеза: соперник отечественного шорт-трекиста Семена Елистратова по дистанции 1500 м, на которой наш спортсмен взял бронзу, голландец Шинки Кнегт обвиняется в непристойном поведении.
Завоевавший серебро Игр Кнегт якобы показал средний палец прямо на церемонии награждения. Об этом сообщает южнокорейская газета The Korea Times.
как неуважение к победителю соревнований и принимающей стороне.
«Похоже, что во время цветочной церемонии я показал средний палец, — рассказал Кнегт. — Это было не специально. Я просто очень плохо получился на фотографии, но это не специально. Я просто держал игрушку».
В Пхенчхане этот жест восприняли
Четвертый энд россияне выигрывают со счетом 2:0! Общий счет становится 5:2 в нашу пользу! Наступает большой перерыв.
У норвежцев уже получается третий гард, служащий непонятно для какой цели.
Россияне приводят камень точно в центр! На данный момент у нас преимущество +2. Два наших снаряда точно ближе к центру.
Соперники неожиданно поставили второй гард. Не очень понятно, зачем.
Россияне сумели выбить два желтых камня из центра тейк-аутом. Один все еще сохранился. Наших снарядом в доме три.
Уже три красных камня в центре дома, и один — точно ближе двух норвежских.
Стартовал четвертый энд. Россияне неплохо привезли два своих камня в центр дома. Один из них ближе к нужной точке, чем норвежский. Мы, кстати, обладаем преимуществом последнего броска теперь.
Норвежцы в итоге побеждают в третьем энде со счетом 2:0. Общий счет — 3:2 в пользу россиян.
Брызгалова волнуется — она споткнулась об два своих гарда подряд, отступая спиной, и упала. Зал испуганно охнул.
Тем временем в керлинге положение норвежцев несколько лучше — их камень ближе к центру.
Разбавим керлинг другими новостями: российский биатлонист Антон Бабиков ответил в инстаграме на критику болельщиков. Напомним, спортсмен занял 40-е место в гонке преследования и 57-е — в спринте на Олимпийских играх.
«Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд.
p.s. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите — пользы больше».
Норвежцам удалось установить свой третий камень в доме, но наши камни все равно остаются ближе к центру.
На данный момент положение россиян очень хорошо: два наших камня стоят ближе к центру, у норвежцев тоже два снаряда в доме, но дальше.
Пошел третий энд! У Александра опять немного «перевалил» камень, встав не совсем в центр дома.
Норвежцы ошибаются последним броском, и россияне крадут этот энд — 1:0! Общий счет становится 3:0 в нашу пользу!
Норвежцы допустили ошибку, попытавшись выбить камни россиян, но задев свои собственные. В итоге у нас сейчас два камня в центре, плюс они ближе к нужной точке.
Возвращаясь к керлингу: наших камней достаточно в центре. Можем попытаться «украсть» энд при чужом хаммере.
Немножко разбавим течение напряженного матча новостью о Международном олимпийском комитете (МОК). Организация понесла в 2017 году понес убытки в размере 99 миллионов долларов, сообщает Inside the Games.
Утверждается, что, согласно финансовому отчету, МОК по программе развития выделил Национальному олимпийскому комитету США $91,6 млн. Национальные олимпийские комитеты других стран в целом получили $77,9 млн.
Во втором энде наши спортсмены тут же привели камень в центр дома. Болельщики кричат: «Вперед, Россия! Вперед, за Питер!». И Анастасия, и Александр являются коренными петербуржцами.
Первый энд завершился в пользу нашей команды со счетом 2:0!
Наш камень продолжает стоять ближе к центру. Плюс хаммер (право последнего броска за нами).
Напомним, на групповом этапе олимпийского турнира россияне победили норвежцев со счетом 4:3.
Наши спортсмены поставили гард на стражу своих камней, но получилось достаточно высоко. Норвежцам удалось ударить своим снарядом в этот камень и сделать тройной тейк-аут, выбив все наши камни из дома. Тем временем камень соперников остался в доме.
Россияне уже ведут со счетом 3:0 — три наших красных камня стоят в доме, у норвежцев — ни одного.
Сегодня нашим спортсменам предстоит несколько важнейших стартов. Так, керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, выступающие в дисциплине дабл-микст, уже начали матч за бронзовую медаль Игр против норвежцев!
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции очередного соревновательного дня зимней Олимпиады — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.