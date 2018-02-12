Онлайн-трансляция событий четвертого дня Олимпийских игр

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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml —:— online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml —:— online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:25
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:55
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:05
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:34
Скоро
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
скоро
15:10
США Россия
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
скоро
15:10
США Словения
–:–
скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
Скоро
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
скоро
03:05
Канада Италия
–:–
скоро
03:05
Южная Корея США
–:–
скоро
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
скоро
08:05
Россия Великобритания
–:–
скоро
08:05
Дания Швеция
–:–
скоро
08:05
Швейцария Китай
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
скоро
14:05
Швейцария Италия
–:–
скоро
14:05
Норвегия Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
скоро
10:40
Норвегия Швеция
–:–
скоро
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швейцария Канада
–:–
скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Дания Япония
–:–
скоро
03:05
Китай Россия
–:–
скоро
03:05
Великобритания США
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
скоро
08:05
Норвегия Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
08:05
Дания Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
скоро
14:05
Канада Швеция
–:–
скоро
14:05
США Швейцария
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
скоро
10:40
Россия Финляндия
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
скоро
10:40
Россия Словения
–:–
скоро
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
скоро
15:10
Швеция Германия
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Скоро
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
скоро
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Швеция США
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
08:05
Швеция Россия
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
скоро
14:05
Швеция Великобритания
–:–
скоро
14:05
Дания США
–:–
скоро
14:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
15:10
Россия США
–:–
скоро
15:10
Словения Словакия
–:–
скоро
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
скоро
03:05
Россия США
–:–
скоро
03:05
Япония Китай
–:–
скоро
03:05
Дания Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
скоро
08:05
Канада Швеция
–:–
скоро
08:05
Япония Италия
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
скоро
14:05
Китай Дания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Скоро
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Скоро
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
скоро
03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
скоро
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
скоро
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Россия Южная Корея
2:2
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
скоро
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
скоро
Полное расписание

Олимпиада-2018. Российские керлингисты завоевали медаль. LIVE

Онлайн-трансляция событий четвертого дня Олимпийских игр

, , ,
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня Игр-2018.
Трансляция
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06:55

В официальном инстаграме Олимпиады появилось поздравление Брызгаловой и Крушельницкому с бронзовой медалью в дабл-миксте.

06:50

Немного отвлечемся от нашего любимого керлинга. «Горячая» новость: в Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали поступок американского фигуриста Адама Риппона, который совершил каминг-аут на Играх, сообщив, что образует пару с фристайлистом Гасом Кенворти.

Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро.

«Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика».

Риппон и Кенворти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпиады.

Адам Риппон (США)

06:45

Возвращаясь к вопросу о красоте наших керлингистов: британское издание The Sun опубликовало свой материал о керлинге под заголовком «Брызгалова украла Олимпиаду», намекая на то, что все зрители смотрят данный вид спорта в первую очередь из-за внешности россиянки. Забавно.

06:40

Поделился своим мнением о бронзовой награде и Александр Крушельницкий.

«С начала соревнований все было непонятно, мы вышли очень расслабленно. Не было никаких нервов или волнения. Первая игра как снежный ком смотрелась, процент исполнения был очень низким.

Мы не прочувствовали лед, а дальше уже машина завелась. Третья медаль в копилке сборной имеет значение для всех спортсменов, в первую очередь для нас. Это, безусловно, один из лучших матчей в моей карьере. Мы с Настей сегодня играли в свою игру, не в норвежскую», — передает слова Крушельницкого «Чемпионат.com».

Российская команда в дабл-миксте по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Александр Крушельницкий

06:35

Брызгалова также поделилась секретом счастливого числа для их с Александром пары.

«Для нас 13 — счастливое число. Мы начали встречаться 13-го, поженились — 13-го, у меня день рождения — 13-го. Вот и медаль 13-го выиграли.

В вашу пару здесь все успели влюбиться? За красоту медаль не дают. Хотя приятно, что мы не страшненькие, — приводит слова спортсменки «Матч ТВ». — Останемся ли в Пхенчхане болеть за женскую сборную по керлингу? Хотели бы. Мы не были на открытии, тогда соревнования уже начались. Если еще и закрытия не будет, не успеем почувствовать, что мы на Олимпиаде».

06:30

Тем временем наши керлингисты продолжают делиться впечатлениями от своей олимпийской медали — первой в истории российского керлинга.

Анастасия Брызгалова сообщила, что спортсмены серьезно настраивались на попадание на пьедестал.

«Мы ехали за медалью, говорили, что любая будет для нас большим счастьем. Мы рады этой бронзе. Сегодня нам помогло то, что мы семья. Мы пережили вчерашнее поражение вместе и вышли на лед одним целым.

Когда шорт-трекист Семен Елистратов посвятил свою бронзу всем спортсменам, которые не приехали, то мы подумали, что тоже можем так, тоже должны. Теперь раз керлинг смог, то и другие наши спортсмены смогут», — приводит слова спортсменки RT.

Россиянка Анастасия Брызгалова

06:25

А вот и видео падения Трихичева. Главное, чтобы со спортсменом было все в порядке.

06:15

Сборная России по хоккею в эти минуты проводит тренировку. Сергей Мозякин тренируется вместе с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком, сообщает спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Напомним, первая игра для наших хоккеистов состоится 14 февраля. Соперник — команда Словакии.

06:10

К сожалению, наш горнолыжник Павел Трихичев упал и не сможет побороться за медали в слаломе. Финал в этом виде начнется в 09:00

Павел Трихичев

05:58

А вы знали, что новоиспеченной Олимпийской чемпионке Хлое Ким всего 17 лет и это ее первая награда на Играх! До этого она четырежды побеждала на этапах X Games

05:38

Все! Американка Хлоя Ким становится Олимпийской чемпионкой в дисциплине хаф-пайф! Она показала свой лучший результат в третьей попытке — 98,25. Серебро досталось китаянке Джиаю Лиу (89,75), бронза у американки Ариэль Голд (85,75).

05:28

Тем временем в сноуборде уже проходит решающие заезды. Американка Хлоя Ким уверенно лидирует уже после двух, опережая ближайшую соперницу на четыре балла.

05:19

Настя также рассказала про специальные ритуалы перед играми: «А вот это уже секрет» (смеется). Главное, чтобы работали! Еще раз поздравляем спортсменку и ее партнера и мужа Александра Крушельницкого!

Российская команда в дабл-миксте по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Александр Крушельницкий

05:10

Анастасия Брызгалова уже поделилась первыми эмоциями: «На самом деле очень много поддержки, много пишут. Но мы старались по максимуму отстраниться от всего, читать как можно меньше из того, что пишется в Интернете, меньше заходить в соцсети. Я думаю, такое внимание еще и потому, что сейчас Игры только начинаются, еще ничего такого нет, например, хоккея», — цитирует спортсменку «Р-Спорт».

Анастасия Брызгалова во время матча против сборной команды Норвегии на соревнованиях по керлингу среди смешанных команд на XXIII зимних Олимпийских играх, 8 февраля 2018 года

05:00

Это медаль еще ценнее, если учесть, что дисциплина дабл-микст проводилась впервые на Олимпийских играх!

04:50

Обнимаются ребята! Это их первые Олимпийские игры — и сразу бронза! Обоим по 25 лет. Поздравляем! Кстати, это третья медаль России в Пхенчхане. До этого бронзу брал шорт-трекист Семен Елистратов на дистанции 1500 м и серебро завоевали фигуристы в командном турнире.

04:48

Плохой бросок в исполнении норвежцев позволяет россиянам взять последний энд с преимуществом в одно очко! Общий счет матча — 8:4 в нашу пользу! И ЭТО БРОНЗА РОССИИ!!!

05:50

Международный олимпийский комитет, кстати, оперативно поздравил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в дабл-миксте.

И мы поздравим еще раз!

04:46

Остается последний бросок норвежцев. Три наших камня в доме, и все они ближе к центру, чем два норвежских.

04:44

Уже четыре наших камня в центре. Норвежцам нужно пытаться выталкивать их.

04:42

Наши ребята, кстати, в этом энде брали тайм-аут, чтобы посоветоваться с тренером Гудиным и убедиться в правильности своей тактики. Пока что все идет по плану.

04:40

В последнем энде (если не будет экстра-тайма) дела у россиян идут пока хорошо. Три наших камня плотно стоят в центре. Норвежские камни где-то рядом (их тоже три в доме), но наши ближе к центру.

04:37

Небольшой оффтоп, если можно так сказать: в женском хафпайпе начался второй финал. Как мы и предсказывали, 17-летняя американка Ким уверенно лидирует — после первого финала в ее активе 93,75 балла. У ближайшей преследовательницы китаянки Лю Цзяю — 85,50.

04:35

Шикарная концовка! Россияне берут энд при чужом хаммере с минимальным преимуществом. Общий счет — 7:4 в нашу пользу!

04:34

Россияне пользуются ошибкой соперников! Им удалось выбить один желтый камень, при этом завезя уже четыре своих в дом!

04:32

Норвежцы ошибаются: их камень просто проходит навылет между двумя нашими, и Крушельницкий свипом помогает ему просвистеть мимо дома.

04:30

Россияне установили три своих камня в дом. У норвежцев два снаряда в доме, и один из них ближе к центру, плюс хаммер.

04:28

В соцсетях появилось видео с падением Брызгаловой после того, как она споткнулась об собственный гард. Анастасия при этом довольно мило пожаловалась мужу (и партнеру в одном лице) на боль в пятой точке. Остается только пожелать, чтобы этот дискомфорт не был зря, и россияне как следует поборолись за бронзу (а лучше и взяли ее).

04:26

Мы продолжаем привозить камни в центр.

04:25

Этот энд начинается небольшой ошибкой норвежцев — оба их камня становятся дальше от центра, чем наш единственный.

04:23

Крушельницкий решил не везти камень спокойно в центр (у Александра это не очень хорошо получается) и просто выбил последним броском все снаряды, кроме своего одного. Энд выигрывается с минимальным преимуществом. Общий счет становится 6:4 в пользу россиян.

04:22

Норвежцы привезли второй камень в центр. Россиянам нужно либо выбивать какой-то из них, либо просто привозить свой снаряд в центр и брать +2 в этом энде.

04:20

Наши спортсмены сняли гард соперников. Все стало по-прежнему.

04:19

В итоге соперники установили второй гард.

04:17

Норвежцы берут тайм-аут, чтобы обсудить с тренером, как воспользоваться выгодной ситуацией.

04:15

Россияне оттолкнули чужой гард, плюс случайным отскоком выбили свой камень из дома. Неудачный бросок Анастасии.

04:12

Россиянам удался хороший бросок — они выбили все желтые камни, сохранив два своих в центре, плюс один зацепился за край дома.

04:10

Шестой энд пошел! Два наших камня уже в центре против одного у норвежцев.

04:08

В итоге при своем хаммере норвежцы взяли два очка в пятом энде. Общий счет 5:4 — по-прежнему в пользу россиян.

04:07

Положение в доме пока что +2 в пользу норвежцев.

04:05

Перед началом этого энда наставник россиян Василий Гудин предупреждал: «Времени много, думайте над бросками. Забудьте об общем счете, помните только о настоящем, чего хотите добиться в этом энде».

Очевидно, тренер вспоминает игру со швейцарцами на групповом этапе, когда россияне умудрились уступить соперникам со счета 7:2 в свою пользу.

04:03

В керлинге меж тем начался пятый энд! У норвежцев есть один камень в доме — и он ближе к центру, чем наш.

04:00

Также сообщаем, что уже стартовал первый женский финал в дисциплине хафпайп в сноуборде. К сожалению, наших спортсменок там не будет, так что интерес представляет разве что выступление 17-летней американки Хлои Ким, которая имеет все шансы стать юной олимпийской чемпионкой.

Соревнования по сноуборду на Олимпиаде-2018

03:55

Пока в керлинге пауза, перейдем к другим олимпийским новостям. Немного курьеза: соперник отечественного шорт-трекиста Семена Елистратова по дистанции 1500 м, на которой наш спортсмен взял бронзу, голландец Шинки Кнегт обвиняется в непристойном поведении.

Завоевавший серебро Игр Кнегт якобы показал средний палец прямо на церемонии награждения. Об этом сообщает южнокорейская газета The Korea Times.

как неуважение к победителю соревнований и принимающей стороне.

«Похоже, что во время цветочной церемонии я показал средний палец, — рассказал Кнегт. — Это было не специально. Я просто очень плохо получился на фотографии, но это не специально. Я просто держал игрушку».

В Пхенчхане этот жест восприняли

Российский шорт-трекист Семен Елистратов (вверху), 10 февраля 2018 года

03:53

Четвертый энд россияне выигрывают со счетом 2:0! Общий счет становится 5:2 в нашу пользу! Наступает большой перерыв.

03:52

У норвежцев уже получается третий гард, служащий непонятно для какой цели.

03:50

Россияне приводят камень точно в центр! На данный момент у нас преимущество +2. Два наших снаряда точно ближе к центру.

03:49

Соперники неожиданно поставили второй гард. Не очень понятно, зачем.

03:46

Россияне сумели выбить два желтых камня из центра тейк-аутом. Один все еще сохранился. Наших снарядом в доме три.

03:44

Уже три красных камня в центре дома, и один — точно ближе двух норвежских.

03:42

Стартовал четвертый энд. Россияне неплохо привезли два своих камня в центр дома. Один из них ближе к нужной точке, чем норвежский. Мы, кстати, обладаем преимуществом последнего броска теперь.

03:40

Норвежцы в итоге побеждают в третьем энде со счетом 2:0. Общий счет — 3:2 в пользу россиян.

03:38

Брызгалова волнуется — она споткнулась об два своих гарда подряд, отступая спиной, и упала. Зал испуганно охнул.

03:37

Тем временем в керлинге положение норвежцев несколько лучше — их камень ближе к центру.

03:35

Разбавим керлинг другими новостями: российский биатлонист Антон Бабиков ответил в инстаграме на критику болельщиков. Напомним, спортсмен занял 40-е место в гонке преследования и 57-е — в спринте на Олимпийских играх.

«Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд.

p.s. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите — пользы больше».

03:34

Норвежцам удалось установить свой третий камень в доме, но наши камни все равно остаются ближе к центру.

03:33

На данный момент положение россиян очень хорошо: два наших камня стоят ближе к центру, у норвежцев тоже два снаряда в доме, но дальше.

03:30

Пошел третий энд! У Александра опять немного «перевалил» камень, встав не совсем в центр дома.

03:28

Норвежцы ошибаются последним броском, и россияне крадут этот энд — 1:0! Общий счет становится 3:0 в нашу пользу!

03:27

Норвежцы допустили ошибку, попытавшись выбить камни россиян, но задев свои собственные. В итоге у нас сейчас два камня в центре, плюс они ближе к нужной точке.

03:25

Возвращаясь к керлингу: наших камней достаточно в центре. Можем попытаться «украсть» энд при чужом хаммере.

03:22

Немножко разбавим течение напряженного матча новостью о Международном олимпийском комитете (МОК). Организация понесла в 2017 году понес убытки в размере 99 миллионов долларов, сообщает Inside the Games.

Утверждается, что, согласно финансовому отчету, МОК по программе развития выделил Национальному олимпийскому комитету США $91,6 млн. Национальные олимпийские комитеты других стран в целом получили $77,9 млн.

Президент МОК Томас Бах

03:18

Во втором энде наши спортсмены тут же привели камень в центр дома. Болельщики кричат: «Вперед, Россия! Вперед, за Питер!». И Анастасия, и Александр являются коренными петербуржцами.

03:16

Первый энд завершился в пользу нашей команды со счетом 2:0!

03:15

Наш камень продолжает стоять ближе к центру. Плюс хаммер (право последнего броска за нами).

03:14

Напомним, на групповом этапе олимпийского турнира россияне победили норвежцев со счетом 4:3.

03:12

Наши спортсмены поставили гард на стражу своих камней, но получилось достаточно высоко. Норвежцам удалось ударить своим снарядом в этот камень и сделать тройной тейк-аут, выбив все наши камни из дома. Тем временем камень соперников остался в доме.

03:10

Россияне уже ведут со счетом 3:0 — три наших красных камня стоят в доме, у норвежцев — ни одного.

03:05

Сегодня нашим спортсменам предстоит несколько важнейших стартов. Так, керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, выступающие в дисциплине дабл-микст, уже начали матч за бронзовую медаль Игр против норвежцев!

03:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции очередного соревновательного дня зимней Олимпиады — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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