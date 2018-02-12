Онлайн-трансляция событий четвертого дня Олимпийских игр

Немного отвлечемся от нашего любимого керлинга. «Горячая» новость: в Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали поступок американского фигуриста Адама Риппона, который совершил каминг-аут на Играх, сообщив, что образует пару с фристайлистом Гасом Кенворти.

Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро.

«Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика».

Риппон и Кенворти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпиады.