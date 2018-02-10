Онлайн-трансляция второго дня Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
Япония Швеция
1:2
online
Швейцария Южная Корея
8:0
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
Скоро
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Скоро
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Скоро
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Скоро
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Скоро
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:04
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
Скоро
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
скоро
15:10
США Словения
–:–
скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
Скоро
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
скоро
03:05
Канада Италия
–:–
скоро
03:05
Южная Корея США
–:–
скоро
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
скоро
08:05
Россия Великобритания
–:–
скоро
08:05
Дания Швеция
–:–
скоро
08:05
Швейцария Китай
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
скоро
14:05
Швейцария Италия
–:–
скоро
14:05
Норвегия Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
скоро
10:40
Норвегия Швеция
–:–
скоро
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швейцария Канада
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Дания Япония
–:–
скоро
03:05
Китай Россия
–:–
скоро
03:05
Великобритания США
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
скоро
08:05
Норвегия Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
08:05
Дания Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
скоро
14:05
Канада Швеция
–:–
скоро
14:05
США Швейцария
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
скоро
10:40
Россия Словения
–:–
скоро
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
скоро
15:10
Швеция Германия
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Скоро
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
скоро
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Швеция США
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
08:05
Швеция Россия
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
скоро
14:05
Швеция Великобритания
–:–
скоро
14:05
Дания США
–:–
скоро
14:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
15:10
Россия США
–:–
скоро
15:10
Словения Словакия
–:–
скоро
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
скоро
03:05
Россия США
–:–
скоро
03:05
Япония Китай
–:–
скоро
03:05
Дания Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
скоро
08:05
Канада Швеция
–:–
скоро
08:05
Япония Италия
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
скоро
14:05
Китай Дания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Скоро
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Скоро
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
скоро
03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
online
Полное расписание

17-летний сноубордист принес США первое золото. LIVE

Онлайн-трансляция второго дня Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане

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Во второй день Олимпиады-2018 в Пхенхчане российская фигуристка Евгения Медведева исполнит короткую программу в командных соревнованиях. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.
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05:40

Организаторы Олимпийских игр перенесли и финальные соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте среди мужчин. Состязания, которые должны были пройти 15 февраля, перенесены на день позже.

Ранее на 15-е из-за непогоды пришлось перенести соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.

05:33

Итак, первая тройка призеров дня. Сноуборд, слоупстайл. 1. Рэд Джерард (США) 2. Макс Парро (Канада) 3. Марк Макморрис (Канада)

05:31

Сам не верит своему счастью сноубордист Ред Джерард. Кто мог представить? 16 лет, даже не близко не причислялся к фаворитам, завали две попытки и в третьей вдруг сделал невозможное — обошел двух маститых канадцев и завоевал золото. История, достойная Олимпийских игр.

05:28

В фигурном катании сборная России остается на третьем месте в таблице командного турнира, отрываясь от Японии, но еще сильнее отставая от двух первых мест. Канаде наши проигрывают шесть баллов, Штатам - два.

05:26

Сноуборд. Падает Макморрис! Все ближе золото к 16-летнему американцу Жерару. Невероятно...

05:24

Очень обидно... Боброва и Соловьев получают только 74,76 балла и заканчивают короткую программу на третьей позиции, уступая Канаде и США.

05:21

Назревает сенсация в сноуборде! 16-летний американец Рэд Джерард, показывавший худшее время в двух предыдущих попытках, неожиданно вырвался в лидера, выдав за 87 баллов в третьей. Посмотрим, чем ответит канадец Макморрис.

05:19

Российская пара на льду!!! Надеемся на лучшее.

05:15

В фигурном катании, соревновании танцоров в командном турнире, итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте получают 72,51 балла, а канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр — 80.51, и это заявка на победу. Тройка выглядит так: Канада, США, Италия. Однако впереди еще выступление россиян!

Тесса Вирту и Скотт Мойр (Канада) выступают в произвольной программе танцев на льду, XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

05:13

Пока тройка лидеров в слоупстайле выглядит так: канадец Макморрис, норвежец Сандбех и, вы не поверите, все еще новозеландец Гарсиа Найт.

05:10

Где бы, вы думали, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах? На сноуборде!

05:04

К слову, соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди мужчин, которые должны были состояться сегодня, перенесли на 15 февраля. Спортсменам придется ждать еще четыре дня.

05:03

В сноубордистском слоупстайле начинаются третьи, решающие попытки. Скоро медальный зачет снова изменится.

05:00

Что до соревнования фигуристов-танцоров, французов обходят и японская пара Кана Мурамото / Крис Рид (62.15 балла), и американцы Алекс и Майя Шибутани (75.46).

04:56

Благодаря этой победе Швейцария забралась аж на второе место, оставив российскую команду на третьем. Групповой турнир выиграла Канада, а за последнюю путевку в плей-офф на отдельном тай-брейке поборются китайцы и норвежцы.

04:45

В коротком танце командных соревнований тем временем после первой разминки в лидеры выбиваются французы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак с 57.94 балла. За ними идут представители Германии и Китая.

04:52

Ах, как обидно! Российские керлингисты уступили швейцарцам, хотя по ходу выигрывали 7:2. В заключительном энде швейцарская команда сумела доставить сразу три камня ближе к цели и вырвала победу — 9:8.

Российская команда в дабл-миксте по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Александр Крушельницкий

04:51

Правда, вторую попытку Гарсиа Найт провалил, а Макморрис вышел в лидеры с результатом 85.20.

04:48

Наверняка все гадают, что же там в сноуборде. Ответим: первую попытку выиграл представитель экзотической для Зимних Игр страны — Новой Зеландии — Карлос Гарсиа Найт с результатом 78.60. Чуть хуже выступили норвежец Маркус Клевеленд и канадец Марк Макморрис.

04:42

В 5:00 мск должны были стартовать соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди мужчин, но они были перенесены организаторами. Причиной этому послужил сильный ветер. Из-за непогоды проведение состязаний оказалось невозможным.

04:39

А вот легенда российского биатлона, знаменитый и скандальный экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов был не так благосклонен к результатам Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой в спринтерской гонке.

«Такой результат — это безграмотный подход личных тренеров и тех, кто присутствует с нашими биатлонистками на Олимпиаде. К великому сожалению, мы не извлекли уроков наших предыдущих команд. Продолжили благополучно разваливать биатлон. К рулю должны прийти профессионалы. У нас в Корею поехали кто попало, только не профессионалы», — цитирует Тихонова Sportbox.ru.

Александр Тихонов

04:36

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тем временем прокомментировала в инстаграме выступление российских спортсменок в скиатлоне. Напомним, лишь одна из четырех россиянок сумела попасть в первую десятку.

«Ну вот и первые результаты. Пока гордиться нечем. Думаю, что для женщин это очень достойные результаты. Чудес не бывает, но девчонки выступили очень достойно», — написала глава ФЛГР.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

04:34

Керлинг. Россияне выигрывают седьмой энд с минимальным преимуществом и увеличивают отрыв — 8:6. Впереди последний отрезок.

04:30

И вновь к фигурному катанию. Двукратная чемпионка Сочи Татьяна Волосожар высказалась о противостоянии двух россиянок, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, По ее мнению, спортсменки должны не соревноваться друг с другом, а бороться за медали Олимпиады.

«Конкуренция есть всегда. Думаю, будет очень сложно соревноваться и справиться в плане нервов. Но девчонки у нас сильные. Я знаю, что они готовятся очень усердно. Форма у них хорошая. Все должно быть отлично», — сказала Волосожар в комментарии «Известиям».

Российские фигуристки Евгения Медведева (справа) и Алина Загитова

04:28

Также Елисеев добавил, что россияне не до конца разобрались в правилах МОК о демонстрации национальной символики на Играх.

«Сложная ситуация. Мы пока не до конца поняли, как нам действовать. Поэтому стараемся вести себя очень осторожно. Не выходить лишний раз за пределы деревни, не считая выездов на тренировки. И не делать каких-то публичных жестов, которые могут быть двояко восприняты», — заявил Елисеев.

Российский биатлонист Матвей Елисеев

04:22

Матвей Елисеев, один из немногочисленных российских биатлонистов, которым скоро предстоит выйти на трассу, рассказал «Известиям» об атмосфере на Играх.

«В целом неплохо. Большей частью отдыхаем. Можно поиграть в игрушку — собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой

Как относятся иностранцы? Есть такие, которые не здороваются. Но они и раньше это делали», — улыбнулся биатлонист.

Российский биатлонист Матвей Елисеев

04:18

В Пхенчхане во всех смыслах неспокойная обстановка — в том числе и сейсмическая. Российский журналист Василий Конов подтвердил, что ему пришло уведомление о землетрясении приблизительно в 160 км от города.

04:15

Совсем тревожно за наших керлингистов. Швейцарцы сократили отставание до минимума — 6:7. Впереди еще два энда. А казалось, победа у нас практически в кармане.

Анастасия Брызгалова на олимпийском турнире по керлингу

04:12

Пару слов о фигурном катании. Боброва и Соловьев в короткой программе выступят последними — десятыми. Во вторую разминку также попали канадцы, итальянцы, американцы и японцы.

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

04:10

Швейцарцы тем временем отыграли два камня у россиян в керлинге. Положение становится более тревожным — 7:4 в нашу пользу.

04:00

Напомним, что по итогам первого дня сборная России (или, если вам больше нравится, ОАР) делит шестое-восьмое места в медальном зачете с Чехией и Финляндией, имея в активе одну бронзу. Лидером сходу стала немецкая дружина благодаря победам Лауры Дальмайер в биатлонном спринте и Андреаса Веллингера в прыжках с трамплина.

03:58

Совсем скоро стартуют и первые медальные соревнования дня. В 4:00 по московскому времени начинается первый финальный заезд сноубордистов в слоупстайле. Россиян в нем, к сожалению, не будет.

03:52

Российская пара в дабл-миксте на данный момент является одной из двух команд (наряду с Канадой), обеспечивших себе место в плей-офф. Победа над Швейцарией позволит ей сохранить как минимум третье место на групповом этапе и даже претендовать на второе. Для последнего варианта нужно, чтобы Норвегия оступилась в дуэли с Китаем (так пока 2:1 в пользу скандинавов).

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий на Играх-2018

03:49

Для самых дотошных отметим, что сейчас на Олимпиаде проходят только тренировочные заезды у саночниц, где наша Екатерина Батурина пока показывает лишь 17-е время, и четыре матча в керлинге, в дисциплине дабл-микст. Здесь очень неплохо выступает наша пара Анастасия Брызгалова / Александр Крушельницкий, которые к пятому энду громят Швейцарию — 7:2.

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

03:47

Напомним, что первыми из фигуристов в командном турнире сегодня стартуют танцевальные пары, в том числе свой прокат покажут и россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Узнать о ходе соревнований более подробно вы можете в нашей отдельной онлайн-трансляции.

03:10

Подробно узнать о том, чем порадует нас день наступивший, можно из специальной статьи «Газеты.Ru».

03:35

Напомним, что накануне сборной России («Олимпийским атлетам из России») удалось завоевать первую медаль Игр-2018 — бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м, несмотря на минорные прогнозы скептиков, взял Семен Елистратов. Оказавшись на пьедестале, почета россиянин посвятил свой успех оставшимся без соревнований соотечественникам, которых Международный олимпийский комитет не захотел приглашать в Пхенчхан.

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, 10 февраля 2018 года

03:25

К слову, ждать старта одного из этих событий осталось совсем чуть-чуть — так, свои короткие программы танцевальные пары в рамках командного турнира начнут демонстрировать уже в 04:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет подробно следить за олимпийскими танцами в отдельной текстовой онлайн-трансляции. Цвета России в этом состязании, кстати, предстоит защитить непревзойденным Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву.

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

03:20

Для наиболее ленивых же сообщим, что особое внимание российским поклонникам спорта в последний день этой холодной февральской недели следует обратить на вторую часть командного турнира фигуристов (выступит сегодня и чудесная Евгения Медведева), а также борьбу за золото саночника Романа Репилова. А еще сегодня состоится мужской биатлонный спринт.

Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Владимир Песня / РИА Новости

03:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции второго полноценного дня Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пханчхане.

Нужны ли России госкорпорации?
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