17-летний сноубордист принес США первое золото. LIVE
Онлайн-трансляция второго дня Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане
Организаторы Олимпийских игр перенесли и финальные соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте среди мужчин. Состязания, которые должны были пройти 15 февраля, перенесены на день позже.
Ранее на 15-е из-за непогоды пришлось перенести соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.
Итак, первая тройка призеров дня. Сноуборд, слоупстайл. 1. Рэд Джерард (США) 2. Макс Парро (Канада) 3. Марк Макморрис (Канада)
Сам не верит своему счастью сноубордист Ред Джерард. Кто мог представить? 16 лет, даже не близко не причислялся к фаворитам, завали две попытки и в третьей вдруг сделал невозможное — обошел двух маститых канадцев и завоевал золото. История, достойная Олимпийских игр.
В фигурном катании сборная России остается на третьем месте в таблице командного турнира, отрываясь от Японии, но еще сильнее отставая от двух первых мест. Канаде наши проигрывают шесть баллов, Штатам - два.
Сноуборд. Падает Макморрис! Все ближе золото к 16-летнему американцу Жерару. Невероятно...
Очень обидно... Боброва и Соловьев получают только 74,76 балла и заканчивают короткую программу на третьей позиции, уступая Канаде и США.
Назревает сенсация в сноуборде! 16-летний американец Рэд Джерард, показывавший худшее время в двух предыдущих попытках, неожиданно вырвался в лидера, выдав за 87 баллов в третьей. Посмотрим, чем ответит канадец Макморрис.
Российская пара на льду!!! Надеемся на лучшее.
В фигурном катании, соревновании танцоров в командном турнире, итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте получают 72,51 балла, а канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр — 80.51, и это заявка на победу. Тройка выглядит так: Канада, США, Италия. Однако впереди еще выступление россиян!
Пока тройка лидеров в слоупстайле выглядит так: канадец Макморрис, норвежец Сандбех и, вы не поверите, все еще новозеландец Гарсиа Найт.
Где бы, вы думали, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах? На сноуборде!
К слову, соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди мужчин, которые должны были состояться сегодня, перенесли на 15 февраля. Спортсменам придется ждать еще четыре дня.
В сноубордистском слоупстайле начинаются третьи, решающие попытки. Скоро медальный зачет снова изменится.
Что до соревнования фигуристов-танцоров, французов обходят и японская пара Кана Мурамото / Крис Рид (62.15 балла), и американцы Алекс и Майя Шибутани (75.46).
Благодаря этой победе Швейцария забралась аж на второе место, оставив российскую команду на третьем. Групповой турнир выиграла Канада, а за последнюю путевку в плей-офф на отдельном тай-брейке поборются китайцы и норвежцы.
В коротком танце командных соревнований тем временем после первой разминки в лидеры выбиваются французы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак с 57.94 балла. За ними идут представители Германии и Китая.
Ах, как обидно! Российские керлингисты уступили швейцарцам, хотя по ходу выигрывали 7:2. В заключительном энде швейцарская команда сумела доставить сразу три камня ближе к цели и вырвала победу — 9:8.
Правда, вторую попытку Гарсиа Найт провалил, а Макморрис вышел в лидеры с результатом 85.20.
Наверняка все гадают, что же там в сноуборде. Ответим: первую попытку выиграл представитель экзотической для Зимних Игр страны — Новой Зеландии — Карлос Гарсиа Найт с результатом 78.60. Чуть хуже выступили норвежец Маркус Клевеленд и канадец Марк Макморрис.
В 5:00 мск должны были стартовать соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди мужчин, но они были перенесены организаторами. Причиной этому послужил сильный ветер. Из-за непогоды проведение состязаний оказалось невозможным.
А вот легенда российского биатлона, знаменитый и скандальный экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов был не так благосклонен к результатам Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой в спринтерской гонке.
«Такой результат — это безграмотный подход личных тренеров и тех, кто присутствует с нашими биатлонистками на Олимпиаде. К великому сожалению, мы не извлекли уроков наших предыдущих команд. Продолжили благополучно разваливать биатлон. К рулю должны прийти профессионалы. У нас в Корею поехали кто попало, только не профессионалы», — цитирует Тихонова Sportbox.ru.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тем временем прокомментировала в инстаграме выступление российских спортсменок в скиатлоне. Напомним, лишь одна из четырех россиянок сумела попасть в первую десятку.
«Ну вот и первые результаты. Пока гордиться нечем. Думаю, что для женщин это очень достойные результаты. Чудес не бывает, но девчонки выступили очень достойно», — написала глава ФЛГР.
Керлинг. Россияне выигрывают седьмой энд с минимальным преимуществом и увеличивают отрыв — 8:6. Впереди последний отрезок.
И вновь к фигурному катанию. Двукратная чемпионка Сочи Татьяна Волосожар высказалась о противостоянии двух россиянок, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, По ее мнению, спортсменки должны не соревноваться друг с другом, а бороться за медали Олимпиады.
«Конкуренция есть всегда. Думаю, будет очень сложно соревноваться и справиться в плане нервов. Но девчонки у нас сильные. Я знаю, что они готовятся очень усердно. Форма у них хорошая. Все должно быть отлично», — сказала Волосожар в комментарии «Известиям».
Также Елисеев добавил, что россияне не до конца разобрались в правилах МОК о демонстрации национальной символики на Играх.
«Сложная ситуация. Мы пока не до конца поняли, как нам действовать. Поэтому стараемся вести себя очень осторожно. Не выходить лишний раз за пределы деревни, не считая выездов на тренировки. И не делать каких-то публичных жестов, которые могут быть двояко восприняты», — заявил Елисеев.
Матвей Елисеев, один из немногочисленных российских биатлонистов, которым скоро предстоит выйти на трассу, рассказал «Известиям» об атмосфере на Играх.
«В целом неплохо. Большей частью отдыхаем. Можно поиграть в игрушку — собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой
Как относятся иностранцы? Есть такие, которые не здороваются. Но они и раньше это делали», — улыбнулся биатлонист.
В Пхенчхане во всех смыслах неспокойная обстановка — в том числе и сейсмическая. Российский журналист Василий Конов подтвердил, что ему пришло уведомление о землетрясении приблизительно в 160 км от города.
Совсем тревожно за наших керлингистов. Швейцарцы сократили отставание до минимума — 6:7. Впереди еще два энда. А казалось, победа у нас практически в кармане.
Пару слов о фигурном катании. Боброва и Соловьев в короткой программе выступят последними — десятыми. Во вторую разминку также попали канадцы, итальянцы, американцы и японцы.
Швейцарцы тем временем отыграли два камня у россиян в керлинге. Положение становится более тревожным — 7:4 в нашу пользу.
Напомним, что по итогам первого дня сборная России (или, если вам больше нравится, ОАР) делит шестое-восьмое места в медальном зачете с Чехией и Финляндией, имея в активе одну бронзу. Лидером сходу стала немецкая дружина благодаря победам Лауры Дальмайер в биатлонном спринте и Андреаса Веллингера в прыжках с трамплина.
Совсем скоро стартуют и первые медальные соревнования дня. В 4:00 по московскому времени начинается первый финальный заезд сноубордистов в слоупстайле. Россиян в нем, к сожалению, не будет.
Российская пара в дабл-миксте на данный момент является одной из двух команд (наряду с Канадой), обеспечивших себе место в плей-офф. Победа над Швейцарией позволит ей сохранить как минимум третье место на групповом этапе и даже претендовать на второе. Для последнего варианта нужно, чтобы Норвегия оступилась в дуэли с Китаем (так пока 2:1 в пользу скандинавов).
Для самых дотошных отметим, что сейчас на Олимпиаде проходят только тренировочные заезды у саночниц, где наша Екатерина Батурина пока показывает лишь 17-е время, и четыре матча в керлинге, в дисциплине дабл-микст. Здесь очень неплохо выступает наша пара Анастасия Брызгалова / Александр Крушельницкий, которые к пятому энду громят Швейцарию — 7:2.
Напомним, что первыми из фигуристов в командном турнире сегодня стартуют танцевальные пары, в том числе свой прокат покажут и россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Узнать о ходе соревнований более подробно вы можете в нашей отдельной онлайн-трансляции.
Подробно узнать о том, чем порадует нас день наступивший, можно из специальной статьи «Газеты.Ru».
Напомним, что накануне сборной России («Олимпийским атлетам из России») удалось завоевать первую медаль Игр-2018 — бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м, несмотря на минорные прогнозы скептиков, взял Семен Елистратов. Оказавшись на пьедестале, почета россиянин посвятил свой успех оставшимся без соревнований соотечественникам, которых Международный олимпийский комитет не захотел приглашать в Пхенчхан.
К слову, ждать старта одного из этих событий осталось совсем чуть-чуть — так, свои короткие программы танцевальные пары в рамках командного турнира начнут демонстрировать уже в 04:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет подробно следить за олимпийскими танцами в отдельной текстовой онлайн-трансляции. Цвета России в этом состязании, кстати, предстоит защитить непревзойденным Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву.
Для наиболее ленивых же сообщим, что особое внимание российским поклонникам спорта в последний день этой холодной февральской недели следует обратить на вторую часть командного турнира фигуристов (выступит сегодня и чудесная Евгения Медведева), а также борьбу за золото саночника Романа Репилова. А еще сегодня состоится мужской биатлонный спринт.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции второго полноценного дня Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пханчхане.