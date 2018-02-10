Онлайн-трансляция второго дня Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане

Организаторы Олимпийских игр перенесли и финальные соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте среди мужчин. Состязания, которые должны были пройти 15 февраля, перенесены на день позже.

Ранее на 15-е из-за непогоды пришлось перенести соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.