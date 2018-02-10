Саночник Репилов и могулистка Пертахия имеют шансы на медали

Сани

Мужчины, третья и четвертая попытки

За кого болеть: Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров

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В мужских санях у россиян есть реальный шанс на завоевание олимпийской медали. Роман Репилов завершил первый день соревнований на третьей позиции по сумме двух спусков. Во второй день состоятся третья и четвертая попытки, в которых атлет может изменить свое положение.

Соревноваться с трехкратным олимпийским чемпионом немцем Феликсом Лохом не под силам почти никому. Лох уже прилично оторвался от соперников и на всех парах мчится к своей четвертой золотой олимпийской награде.

А за серебро Репилов побороться в состоянии — он уступает занимающему второе место австрийцу Давиду Глайршеру 0,029 секунды.

Правда, и свое третье место российскому саночнику надо защищать, так как он опережает американца Криса Мэздзера всего на 0,001 секунды.

Что касается Павличенко и Федорова, то они выбыли из борьбы за медали, занимая 12-е и 13-е места соотвественно. Но в любом случае есть надежда, что спортсмены смогут забраться в десятку.

Третий спуск у саночников стартует в 12.50 мск.

Биатлон

Мужчины, спринт

За кого болеть: Антон Бабиков, Матвей Елисеев

Конечно, всерьез рассчитывать на медали в мужском спринте по биатлону не приходится. МОК не пригласил львиную долю россиян на Олимпиаду, и кроме четырех участников России больше некого поставить на гонки.

Все любители биатлона ждут дуэли лидеров сезона — Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё.

А претендентов на бронзу слишком много, чтобы Бабикову и Елисееву войти в их число.

Но это Олимпийские игры, и не всегда на них все происходит так, как прогнозируется. Есть сильные немцы, норвежцы, французы, готовые воспользоваться малейшей оплошностью фаворитов, и российскому болельщику остается лишь надеяться, что наши биатлонисты войдут в их число.

Гонка начнется в 14:15 мск.

Фристайл

Могул, женщины

За кого болеть: Марика Пертахия

Четыре года назад на Олимпиаде в Сочи Марика Пертахия была лишь 17-й, но за эти годы российская могулистка значительно прибавила.

В прошлом году на чемпионате мира в Сьерра-Неваде Пертахия стала четвертой, а в этом сезоне впервые в карьере поднялась на третье место на этапе Кубка мира.

Такой поступательный прогресс позволяет российским болельщикам не просто верить, а по-настоящему надеяться на олимпийскую медаль.

Начало медального старта в 16.15 мск.

Лыжные гонки

Мужчины, скиатлон

За кого болеть: Андрей Ларьков, Денис Спицов, Алексей Виценко, Андрей Мельниченко

Помимо биатлона МОК изрядно выкосил и российскую лыжную сборную, поэтому мы не увидим всех знаменитых российских лыжников — чемпионов мира, Олимпийских игр и «Тур де Ски».

У россиян есть надежда на молодого 21-летнего Александра Большунова, но на скиатлон тренерский штаб решил его не ставить.

Что касается остальных спортсменов, то шансы на попадание даже в десятку сильнейших у них совсем призрачные.

Мужской скиатлон начнется в 9.15 мск.

Фигурное катание

Командные соревнования

Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко / Александр Энберт, Евгения Медведева

В воскресенье продолжатся командные соревнования у фигуристов, и здесь у России медаль будет, но днем позже, в понедельник. Другой вопрос — какого достоинства? Все-таки провал Михаила Коляды в короткой программе подарил нашим главным конкурентам канадцам преимущество в четыре очка после первого дня.

Во второй соревновательный день в борьбу вступят танцевальные дуэты и женщины.

Россию в танцах представит единственная возможная пара — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

К сожалению из-за недопуска на игры Ивана Букина, второй пары наша сборная лишилась.

В короткой программе в танцах россияне еще немного отстанут от канадцев, так как «кленовых» будут представлять великие Тесса Вирчу и Скотт Моир. В отсутствие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона канадцы выиграют короткую программу и заработают десять очков.

Однако второе место, что позволит свести потери к минимуму, Бобровой и Соловьеву не гарантировано — с ними поборются очень сильные американцы Майя и Алекс Шибутани, а также итальянцы Анна Каппеллини / Лука Ланотте.

Отыграться россиянам получится, конечно же, в женском одиночном катании, где двукратная чемпионка мира Евгения Медведева должна уверенно всех побеждать.

Важно, сколько мест проиграет Медведевой канадка Кейтлин Осмонд — серебряный призер последнего чемпионата мира. У Осмонд наметились сильные конкурентки в лице японки Сатоко Мияхары и итальянки Каролины Костнер.

Соревновательный день завершится произвольной программой у спортивных пар. И тут все может измениться. Известно, что в российской команде произойдет замена, и вместо блестяще выступивших ранее Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт.

Если канадцы не произведут замену, то Меган Дюамель и Эрик Редфорд смогут обойти российскую пару и выиграть еще несколько очков.

Другие виды

Во второй день на Олимпийских играх пройдет еще несколько событий с участием россиян. В турнире по дабл-миксту в керлинге Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сыграют матч седьмого тура против команды Швейцарии.

Россияне уже обеспечили себе выход в полуфинал, но им желательно обыграть швейцарцев, чтобы не рисковать опуститься на четвертое место и выйти на грозную Канаду.

Женская сборная России по хоккею проведет свой первый матч на олимпийском турнире, и нашим девушкам сразу будет противостоять фаворит турнира — Канада. Шансов выиграть матч будет мало, но в плей-офф наша сборная должна выйти.

В сноуборде стартует турнир по слоупстайлу среди женщин. В нем Россию будет представлять юная 19-летняя Софья Федорова. Рассчитывать на высокие результаты Федоровой пока не приходится, но у нее есть отличный шанс набраться опыта в дебютной Олимпиаде.

К сожалению, сразу три медальных старта пройдут без российского участия.

В конькобежном спорте на дистанции 5000 м не заявлено ни одного нашего соотечественника, а великий голландец Свен Крамер побежит к своей четвертой золотой олимпийской медали.

В горных лыжах состоится скоростной спуск, однако в нем тоже не примет участия ни один российский спортсмен. Несмотря на то, что Павел Трихичев проехал во всех трех тренировках, на медальный старт он не выйдет. По всей видимости, Трихичев готовится таким образом к комбинации, в которой в этом сезоне на Кубке мира он однажды финишировал вторым.

И еще один комплект разыграют мужчины в слоупстайле, но в этой дисциплине также не будут выступать российские спортсмены.

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