Журналисту «Комсомолки» Можейко предъявили обвинение

В Белоруссии было предъявлено обвинение журналисту недавно закрытого властями страны издания kp.by Геннадию Можейко. Об этом сообщает kp.ru.

Можейко обвиняют в нарушении ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти).

«Комсомольская правда» отмечает, что решение было вынесено следователем в последний момент — «когда истекали все процессуальные сроки». Согласно белорусским законам, обвинение должно быть предъявлено не позднее десяти суток после задержания.

Коллеги Можейко добавляют, что он до сих пор находится в СИЗО города Жодино в камере, где действует ковидный карантин. Адвокатам и родственникам журналистам запрещают и видеться с ним, и даже передавать посылки.

Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с закрытием редакции «Комсомольской правды» в Белоруссии.

Как сообщили правоохранительные органы Белоруссии, Можейко был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статьи 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Белоруссии.

Предположительно, задержание журналиста связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем. После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту белорусской «Комсомольской правды».